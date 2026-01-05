পার্ক সার্কাসে ঘরের ছাদ ভেঙে মৃত্যু বৃদ্ধার, গুরুতর আহত আরও 3
জীর্ণ বাড়ির প্রতিটি ফ্লোর যেন মরণফাঁদ ! দুর্ঘটনাস্থল সংলগ্ন এলাকা ব্যারিকেডে ঘিরে রেখেছে পুলিশ। যদিও এখনও পর্যন্ত স্থানীয় থানায় কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি।
Published : January 5, 2026 at 1:19 PM IST
কলকাতা, 5 জানুয়ারি: কলকাতায় ফের জরাজীর্ণ বাড়ির চাঙড় ভেঙে পড়ে প্রাণ হারালেন এক বৃদ্ধা (61)। ঘটনাটি ঘটে সোমবার ভোররাতে পার্ক সার্কাস এলাকার শামসুল হুদা রোডে । এই ঘটনায় আরও 3 জন গুরুতর আহত হয়েছে ৷ তাদের মধ্যে একজন কিশোর ও একজন শিশু।
শহর কলকাতায় জীর্ণ বাড়ি সর্বত্র মরণফাঁদ হয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে । 65 নম্বর ওয়ার্ডের 46/এইচ/ই শামসুল হুদা রোডে, আজ ভোররাতে যখন সকলেই ঘুমিয়ে ছিলেন, তখনই ঘটে যায় অঘটন ৷ আচমকাই ঘরের সিলিংয়ের চাঙড় ভেঙে পড়ে চাপা পড়েন তিনজন। আওয়াজ পেয়ে আশপাশের লোকজনের ঘুম ভাঙে ৷ ছুটে এসে তাঁরা দেখেন তিনজন চাপা পড়ে রয়েছেন। বহুতল ওই জীর্ণ বাড়ির প্রতিটি ফ্লোর যেন মরণফাঁদ । বাড়ি সংস্কার করতে বলা হয়েছিল মালিককে । তা না-করে ভিতরের একাংশে টিন লাগিয়ে দেন তিনি ।
ঘটনার খবর পৌঁছলে কড়েয়া থানা তরফে পুলিশ গিয়ে এলাকা ঘিরে দেয়। বাড়িটিতে যাঁরা ছিলেন তাঁদের বাইরে বের করে আনা হয়। এখনও কাউকেই সেখানে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না । স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনজনকে উদ্ধার করে কলকাতা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসাও তড়িঘড়ি শুরু হয় । রাবিয়া খাতুন, নামের বছর একষট্টির ওই বৃদ্ধার মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে । তাঁকে সিএনএমসি হাসপাতালের চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন ।
এছাড়াও 55 বছরের ওয়াহিদ আব্দুলের পায়ে আঘাত লাগে । উমর আলম ওরফে দানিশ আলম নামের 16 বছরের এক কিশোরও বাড়ির চাঙড় ভেঙে পড়ে জখম হয়েছে ৷ গুরুতর জখম হয়েছে 9 বছরের আয়েশা খাতুনও ৷ তাঁদের চিকিৎসা চলছে। ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আসেন কাউন্সিলর নবনীতা শর্মা। দুর্ঘটনাস্থল সংলগ্ন এলাকা ব্যারিকেড করে ঘিরে রেখেছে পুলিশ। যদিও এখনও পর্যন্ত স্থানীয় থানায় কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি। তাঁর দাবি, বাড়িটি সংস্কার করার জন্য দীর্ঘদিন ধরেই বলা হয়ছে। ভাড়াটিয়াদের তরফে বলা হয়ছে। তবে মালিক সেই কাজ করেননি । তাই আজ এই মর্মান্তিক পরিণতি হল।
কলকাতা কর্পোরেশন সূত্রে খবর, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে দেখবেন বিল্ডিং বিভাগের ইঞ্জিনিয়াররা । তাঁরা পুরো বিষয় দেখে সিদ্ধান্ত নেবেন বাড়িটির ভবিষ্যত কী হবে! আংশিক ভাঙা হবে নাকি সম্পূর্ণ। উল্লেখ্য, শহরজুড়ে বিপজ্জনক বাড়ি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। বিভিন্ন সময় কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম নানা নির্দেশের কথা বললেও, আইন বদল করলেও এই ঘটনাগুলি স্পষ্ট যে সেই নির্দেশ নিচুতলা পর্যন্ত পৌঁছয় না। বাস্তবায়নও হয় না।