কলকাতায় পানীয় জলের নল থেকে বেরোচ্ছে মরা মাছ-ময়লা, প্রশাসকের নজরে এনেও মেলেনি সুরাহা

কলকাতায় পানীয় জলের নল থেকে বেরোচ্ছে মরা মাছ-ময়লা, প্রশাসকের নজরে এনেও মেলেনি সুরাহা
কলকাতা পুরনিগমের পানীয় জলের পাইপ লাইনেই কিনা মাছের মতো কিছু জিনিস ও ময়লা বের হচ্ছে বলে দাবি। তাই কর্পোরেশনের নজরে এনেছেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক।
Published : July 30, 2026 at 12:20 PM IST
কলকাতা, 30 জুলাই: প্রত্যন্ত গ্রাম বা কোন ধুঁকতে থাকা মিউনিসিপালিটি এলাকা নয়। খাস মধ্য কলকাতায় পার্সিবাগান এলাকার পানীয় জলের কল থেকে বেরোচ্ছে মরা মাছের মতো জিনিস। বোতলে জল ভরতে গিয়ে রীতিমত চমকে উঠেছেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক শহিদুল আনসার। সেই বোতল ভর্তি জল শেষমেষ নিয়ে হাজির হয়েছিলেন কলকাতার প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডের ঘরের দরজায়। তবে তাঁর দাবি, এখনও কোনও সুরাহা মেলেনি এই ঘটনার।
কলকাতায় উত্তর, মধ্য বা দক্ষিণের একাংশে এখন বাড়ি বাড়ি দেওয়া হয় পরিশ্রুত পানীয় জল। যে জলের গুণমান প্রতিনিয়ত নানা পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করে নাগরিকদের দুয়ারে পৌঁছনো হয়। কোথাও কোনও গুণমান নিয়ে প্রশ্ন ওঠার অবকাশ থাকে না। তবে সম্প্রতি এক ঘটনা রীতিমতো চমকে দিয়েছে সকলকে। কলকাতা পুরনিগমের পানীয় জলের পাইপ লাইনেই কিনা মাছের মতো কিছু জিনিস ও ময়লা বের হচ্ছে। তা বোতলবন্দী করে রেখেছিলেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক শহিদুল আনসার।
তাঁর অভিযোগ, এই ঘটনা ঘটার পর তিনি আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। দূষিত জল ব্যবহার বা পান, কিছুই করা যাবে না। অথচ বিকল্প কোনও উপায়ও নেই। তাই তিনি দারস্থ হয়েছিলেন কর্পোরেশনের ৷ একটি চিঠিও লিখেছিলেন। তবে দাবি, চিঠিতে সামান্য কিছু ভুল ভ্রান্তি থাকায় তাঁকে ঘুরতে হয়েছে একাধিক কর্তার দরজায়। চিঠির ভুল প্রাধান্য পেলেও কোনওভাবেই কোনও আধিকারিকের কাছে গুরুত্ব পায়নি দূষিত পানীয় জলের ঘটনাটি। শেষে তিনি পৌঁছেছিলেন কলকাতার প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডের দফতরে। তবে তাঁর দেখা পাননি তিনি। তবে একটি চিঠি দিয়ে এসেছেন বলে জানিয়েছেন শহিদুল।
তাঁর দাবি, একাধিক পুরকর্তার দুয়ারে ঘোরার পর শেষমেষ তাঁর অভিযোগটি গৃহীত হবে ৷ পাশাপাশি পানীয় জলের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে দ্রুত পদক্ষেপও নেওয়া হবে। সে আশায় অবশ্য জল পড়েছে বলে দাবি তাঁর ৷ অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকের দাবি, অভিযোগ জানানোর পর কয়েকদিন কাটলেও এখনও পর্যন্ত তাঁর বাড়িতে কেউ খোঁজও নেয়নি।
এদিকে পানীয় জলে এই ধরনের ময়লা পাওয়ার পর থেকেই সেই জল ব্যবহার বা খাবারের ক্ষেত্রে রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে আছেন পরিবারের সদস্যরা ৷ এই ঘটনা আশপাশেও মানুষের মধ্যে ছড়িয়েছে আতঙ্ক। তিনি জানান, পাইপে কোথাও কোনও ফাটল হয়েছে কিনা যার জেরে অন্য কিছু মিশছে পানীয় জলে তা জল সরবরাহ বিভাগের আধিকারিক বা কর্মীরা এসে খতিয়ে দেখবেন ৷ তবে এখনও সেই সমস্যার সমাধান হয়নি বলে দাবি তাঁর।