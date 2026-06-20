পুরো বাংলাকে পাকিস্তানে ঢোকানোর চেষ্টা হয়েছিল, তারকেশ্বরে কংগ্রেসকে তুলোধোনা প্রধানমন্ত্রীর

পুরো বাংলাকে পাকিস্তানে ঢোকানোর চেষ্টা হয়েছিল, তারকেশ্বরে কংগ্রেসকে তুলোধোনা প্রধানমন্ত্রীর
বাংলার ইতিহাস মুছে দেওয়ার জন্য কংগ্রেসকে আক্রমণ করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ কড়া সমালোচনা করেন আগের দুই সরকারেরও ৷ সভাস্থল থেকে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি পলাশ মুখোপাধ্যায় ৷
Published : June 20, 2026 at 6:14 PM IST
তারকেশ্বর, 20 জুন: পশ্চিমবঙ্গ দিবসের মঞ্চ থেকে শনিবার কংগ্রসেকে রীতিমতো তুলোধোনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তুলনামূলকভাবে মোদির কথায় তেমন গুরুত্বই পেল না তৃণমূল ৷ এদিন সরাসরি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে মোদি বলেন, "পুরো বাংলাকে যখন পাকিস্তানে যুক্ত করার চেষ্টা হয়েছিল, তখন কংগ্রেস সেই ষড়যন্ত্রকারীদের সামনে নতি স্বীকার করেছিল ৷" একই সঙ্গে, প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগ, স্বাধীনতার পরবর্তি সময়ে ইতিহাসকে হোয়াইট ওয়াশও করা হয়েছে ৷
এদিন তারকেশ্বরে পশ্চিমবঙ্গ দিবসের মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ৷ হাজির ছিলেন রাজ্যপাল আরএন রবি, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-সহ মন্ত্রিসভার সকল সদস্যই ৷ আর এই মঞ্চ থেকেই কেন 20 তারিখ পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করা হচ্ছে সে বিষয়ে জানান প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদানের বিষয়ে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "পরাধীনতার সময় বাংলার মানুষ কত কিছুই সহ্য করেছে ৷ দাঙ্গা, বিভাজন, রক্তপাত সবই দেখেছে ৷ 1946 সালে কলকাতায় হিংসা, নোয়াখালির দাঙ্গায় নিরীহ বাঙালির রক্ত ঝড়েছিল ৷ দেশভাগের কষ্ট সহ্য করেছে বাঙালি ৷ তারপরও বাঙলি নিজেদের অস্মিতাকে ছাড়েনি ৷"
এরপরই ইতিহাস মুছে দেওয়ার জন্য সরাসরি কংগ্রেসকে সরাসরি আক্রমণ করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ একই সাড়িতে নিয়ে আসেন বাংলার পূর্বতন দুই সরকারকেও ৷ মোদির দাবি, কংগ্রেসের দেখানো পথেই হেঁটেছে বাম ও তৃণমূল সরকারও ৷ এদিন তিনি বলেন, "বাংলাকে যখন পাকিস্তানে ঢোকানোর চেষ্টা হয়েছিল, তখন কংগ্রেস সেই ষড়যন্ত্রকারীদের সামনে নতি স্বীকার করেছিল ৷ সেই সময় শ্যাপ্রাসাদ মুখোপাধ্যায় ঘোষণা করেন পুরো বাংলা পাকিস্তানের অংশ হবে না ৷ বাঙালি হিন্দু হোমল্যান্ড মুভমেন্ট শুরু হয়েছিল শ্যামাপ্রসাদের নেতৃত্বে ৷ যে আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন বিজ্ঞানি মেঘনাদ সাহা, ইতিহাসবিদ যদুনাথ সরকার, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্য়ায়ের মতো প্রতিথযশা মানুষ ৷ ভারত বিরোধীরা তখন বুঝতে পেরেছিল পুরো বাংলাকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হবে না ৷"
প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, "যে ভাবনা থেকে বাংলাকে বাঁচানো হয়েছিল স্বাধীনতার পর সেই ভাবনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল ৷ কিন্তু হয়েছে তার উল্টো ৷ ইতিহাসকে হোয়াইট ওয়াশ করা হয়েছে ৷ কংগ্রেস বাংলাতেও তোষণের রাজনীতির খেলা শুরু করেছিল ৷ বাংলার ইতিসাহকে বিকৃত করেছিল ৷ বিদেশি বিচারধারাকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল বাংলার মানুষের উপর ৷ প্রথমে কংগ্রেস, তারপর বাম ও তৃণমূল অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের আঁতুরঘর বানিয়েছিল এই বাংলাকে ৷ যে বাংলা ভারতকে নেতৃত্ব দিতে পারত, সে এগিয়ে যাওয়ার জায়গায় ক্রমে পিছিয়ে পড়েছে ৷ ইতিহাসের সেই ভুল আর করা যাবে না ৷ আমাদের এই সংকল্প নিতে হবে ৷"
অন্যদিকে, এদিন রাজ্যের পূর্বতন সরকারকেও নিশানা করেন প্রদানমন্ত্রী মোদি ৷ তিনি বলেন, "স্বাধীনতার পর বাংলার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের যে স্বপ্ন দেখা গিয়েছিল তা প্রথমবার সত্যি হতে চলেছে ৷ বিজেপি এনডিএ সরকার বিকাশের মহা অভিযান শুরু করেছে ৷ দশকের পর দশক ধরে বাম ও তৃণমূল যে গর্ত খুঁড়েছিল, ডবল ইঞিজিন সরকার এসে 'সুপার ফাস্ট' গতিতে সেখানে উন্নয়নের লক্ষ্যে অগ্রগতির কাজ শুরু করেছে ৷ বিদ্যুতের ঝলকের মতো সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে ৷" একই সঙ্গে তিনি বলেন, "দশকরের পর দশক কুশাসনের জেরে বাংলা অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে ৷ বড় শিল্প চলে গিয়েছে ৷ তৃণমূলের সময় ছোট শিল্পও বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷ যুবকরা অন্য রাজ্যে পালিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে ৷ এই আবহেই আপনারা সংকল্প নিয়ে তৃণমূল সরকারকে পাল্টেছেন ৷ আমদের উপর বিশ্বাস রেখেছেন ৷ আজ দেশ দেখছে দ্রুত গতিতে সেই সংকল্পের ফল পাচ্ছে বাংলা ৷"