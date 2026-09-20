পঞ্চায়েত প্রধান 15 দিন গরহাজির হলেই সেখানে দায়িত্ব নেবেন প্রশাসক, হুঁশিয়ারি দিলীপের

পঞ্চায়েত প্রধান 15 দিন গরহাজির হলেই সেখানে দায়িত্ব নেবেন প্রশাসক, হুঁশিয়ারি দিলীপের
Administrators to be appointed in panchayats: মন্ত্রীর স্পষ্ট বার্তা, কোনও জনপ্রতিনিধির অনুপস্থিতি বা রাজনৈতিক টানাপড়েনের কারণে গ্রামীণ এলাকার উন্নয়ন থমকে থাকতে পারে না ।
Published : September 20, 2026 at 5:33 PM IST
কোচবিহার, 20 সেপ্টেম্বর: প্রধান নেই, কোথাও আবার প্রধানের পদত্যাগের পর নতুন বোর্ডও তৈরি হয়নি । ফলে গ্রাম পঞ্চায়েতের ফাইল আটকে, থমকে উন্নয়নের কাজ । পালাবদলের পরে উত্তরবঙ্গের একাধিক পঞ্চায়েতে তৈরি হওয়া এই অচলাবস্থা কাটাতে এ বার কড়া পদক্ষেপের বার্তা দিল রাজ্য সরকার । কোনও গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধান টানা 15 দিন অনুপস্থিত থাকলে সেখানে প্রশাসক বসিয়ে উন্নয়নের কাজ চালিয়ে যাওয়ার কথা জানালেন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ ।
রবিবার কোচবিহারের রবীন্দ্রভবনে কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলার পঞ্চায়েতের কাজকর্ম নিয়ে প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠক করেন দিলীপ। দুই জেলার জেলাশাসন, ব্লক প্রশাসন এবং পঞ্চায়েত স্তরের আধিকারিকদের নিয়ে দীর্ঘ বৈঠকে ব্লক ধরে উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি, কোথায় কাজ আটকে রয়েছে, কোথায় ঘাটতি রয়েছে, সবই খতিয়ে দেখা হয় । বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পঞ্চায়েতের অচলাবস্থা কাটাতে প্রশাসনিক পদক্ষেপের কথা জানান মন্ত্রী ।
দিলীপ বলেন, "পরিবর্তনের পরে কোচবিহার জেলার পঞ্চায়েতগুলিতে রাজনৈতিক কিছু সমস্যা রয়েছে । সেই সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য আলোচনা হয়েছে । বহু গ্রাম পঞ্চায়েতে অনাস্থা প্রস্তাব এসেছে । কোথাও আবার প্রধানেরা পদত্যাগ করেছেন । কিন্তু এখনও বোর্ড গঠন হয়নি । ফলে সেখানে ডামাডোল চলছে । ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা হচ্ছে ।"
এর পরেই 15 দিনের অনুপস্থিতির প্রসঙ্গ তুলে মন্ত্রীর স্পষ্ট বার্তা, "যেখানে 15 দিন প্রধান আসেনি বা আসছে না, সেখানে প্রশাসক বসবে ।" তাঁর বক্তব্য, কোনও জনপ্রতিনিধির অনুপস্থিতি বা রাজনৈতিক টানাপড়েনের কারণে গ্রামীণ এলাকার উন্নয়ন থমকে থাকতে পারে না ।
তবে প্রশাসক নিয়োগের বিষয়টি নিয়ে আইনি কাঠামোও রয়েছে । গত জুলাইয়ে বিধানসভায় পঞ্চায়েত আইনে সংশোধনী পাশ হয়েছিল । সেই সংশোধনের লক্ষ্য ছিল প্রধান বা উপপ্রধানের অনুপস্থিতির কারণে পঞ্চায়েতের কাজ যাতে বন্ধ না থাকে, তা নিশ্চিত করা । সংশোধিত ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে প্রশাসনিক আধিকারিককে দায়িত্ব দেওয়ার পথ তৈরি হয়েছে ।
কোচবিহারে এই সমস্যা বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ । জেলা প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, জেলায় 128টি গ্রাম পঞ্চায়েত, 12টি পঞ্চায়েত সমিতি এবং একটি জেলা পরিষদ রয়েছে । ফলে কয়েকটি পঞ্চায়েতেও দীর্ঘদিন ধরে কাজের গতি কমে গেলে তার প্রভাব গ্রামীণ এলাকার বহু মানুষের উপর পড়তে পারে ।
পালাবদলের পর থেকেই কোচবিহারের একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধানদের অনুপস্থিতি, পদত্যাগ এবং অনাস্থাকে ঘিরে রাজনৈতিক টানাপড়েন তৈরি হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর । জেলা পরিষদ স্তরেও রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রভাব পড়েছে । এই পরিস্থিতিতে রাস্তা, পানীয় জল, নিকাশি, আবাসন-সহ বিভিন্ন গ্রামীণ প্রকল্পের কাজ যাতে আটকে না থাকে, সে দিকেই এ দিনের বৈঠকে বিশেষ নজর দেওয়া হয় ।
দিলীপের বার্তা শুধু প্রশাসনের উদ্দেশেই নয়, বিধায়কদেরও । তাঁর কথায়, "বিধায়কদের বলা হয়েছে, রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে । যাতে উন্নয়নের কোনও কাজ বাধাপ্রাপ্ত না হয়, সে দিকে নজর রাখতে হবে ।" অর্থাৎ পঞ্চায়েতের বোর্ডে রাজনৈতিক সমীকরণ যা-ই হোক, উন্নয়নের কাজে তার প্রভাব পড়তে দেওয়া হবে না, এই অবস্থানই এ দিন স্পষ্ট করেছেন পঞ্চায়েতমন্ত্রী । কোথাও প্রধান নেই, কোথাও অনাস্থা, কোথাও আবার পদত্যাগের পরে নতুন বোর্ড তৈরি হয়নি- এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে কাজ সচল রাখার পরিকল্পনাই এখন রাজ্য সরকারের সামনে ।
উত্তরবঙ্গের পঞ্চায়েতগুলির কাজের গতি নিয়ে সম্প্রতি একাধিক প্রশাসনিক বৈঠক হয়েছে । শনিবার দার্জিলিং ও কালিম্পং নিয়েও বৈঠকের পর দিলীপ জানিয়েছিলেন, কিছু এলাকায় উন্নয়নের কাজে ঘাটতি রয়েছে এবং স্থানীয় সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে দ্রুত কাজের গতি বাড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে ।
কোচবিহারের বৈঠকের পর তাই মন্ত্রীর বার্তা একটাই, পঞ্চায়েতের রাজনৈতিক অচলাবস্থার জন্য গ্রামের উন্নয়ন থেমে থাকবে না । প্রধান দায়িত্বে থাকুন বা না থাকুন, প্রশাসনিক পথে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে ।