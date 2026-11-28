বাগডোগরা বিমানবন্দরের সম্প্রসারণে আরও 1.2 একর জমি ! মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তৎপর প্রশাসন
Bagdogra Airport land accusations: প্রশাসন ও বিমানবন্দর সূত্রে খবর, প্রস্তাবিত জমিতে বিমান পার্কিংয়ের পরিকাঠামো, রানওয়ের সঙ্গে সংযোগকারী রাস্তা এবং অ্যাপ্রোচ রোড তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে ।
Published : November 28, 2026 at 3:51 PM IST
শিলিগুড়ি, 28 নভেম্বর: উত্তরবঙ্গের বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করতে বাগডোগরা বিমানবন্দরের সম্প্রসারণের কাজে গতি আনতে চাইছে রাজ্য সরকার । সেই লক্ষ্যেই নতুন করে আরও 1.2 একর জমি চিহ্নিত করল দার্জিলিং জেলা প্রশাসন । ফাঁসিদেওয়া ব্লকের হেটমুড়ি সিঙিঝোরা গ্রাম পঞ্চায়েতের তুরিভিটা মৌজায় রয়েছে ওই জমি । দ্রুত জমিটি বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিতে প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু হয়েছে ।
প্রশাসন ও বিমানবন্দর সূত্রে খবর, প্রস্তাবিত জমিতে বিমান পার্কিংয়ের পরিকাঠামো, রানওয়ের সঙ্গে সংযোগকারী রাস্তা এবং অ্যাপ্রোচ রোড তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে । বিমানবন্দরে ক্রমবর্ধমান যাত্রী ও উড়ানের চাপ সামাল দিতে এই পরিকাঠামো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট আধিকারিকেরা ।
মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই জমি খোঁজা শুরু
প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্য সরকারের নির্দেশেই নতুন করে জমি চিহ্নিত করার কাজ শুরু হয় । কিছুদিন আগে শিলিগুড়ি সফরে এসে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বাগডোগরা বিমানবন্দরের সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় জমির ব্যবস্থা করার আশ্বাস দিয়েছিলেন । তাঁর সেই নির্দেশের পরেই সক্রিয় হয় দার্জিলিং জেলা প্রশাসন ।
ইতিমধ্যে প্রশাসনের ল্যান্ড পারচেজ কমিটি প্রস্তাবিত জমি সরেজমিনে পরিদর্শন করেছে । স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে নিয়ম মেনে জমি কেনার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে । এক প্রশাসনিক আধিকারিক জানিয়েছেন, প্রায় 2 কোটি টাকা ব্যয়ে জমিটি কেনার পরিকল্পনা রয়েছে । দ্রুত ল্যান্ড পারচেজ কমিটি এবং বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের মধ্যে বৈঠক করে জমি হস্তান্তরের বিষয়টি চূড়ান্ত করা হবে ।
এখনও বাকি 5.28 একর
বাগডোগরা বিমানবন্দর উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি উত্তর-পূর্ব ভারতের বিমান যোগাযোগের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । দীর্ঘদিন ধরেই এই বিমানবন্দরের আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণের দাবি উঠেছে । কিন্তু প্রয়োজনীয় জমি না মেলায় একাধিকবার প্রকল্পের কাজ বাধার মুখে পড়েছে বলে অভিযোগ ।
বিমানবন্দর সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণের জন্য কর্তৃপক্ষ মোট 104 একর জমি চেয়েছিল । প্রশাসনিক তথ্য অনুযায়ী, ইতিমধ্যেই প্রায় 98.72 একর জমি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে । বাকি রয়েছে প্রায় 5.28 একর । সেই অবশিষ্ট জমির মধ্যেই এবার 1.2 একর চিহ্নিত করে কেনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । ফলে দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা সম্প্রসারণ প্রকল্পের কাজ আরও এক ধাপ এগোল বলে মনে করা হচ্ছে ।
প্রতিদিন প্রায় 30 জোড়া বিমান
বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের দাবি, সাম্প্রতিক সময়ে বাগডোগরায় বিমান চলাচল এবং যাত্রীসংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে । বর্তমানে প্রতিদিন গড়ে প্রায় 30 জোড়া বিমান ওঠানামা করছে । ফলে বিমান পার্কিং, রানওয়ের সঙ্গে সংযোগকারী রাস্তা এবং অ্যাপ্রোচ রোডের মতো পরিকাঠামোর প্রয়োজনীয়তা ক্রমশ বাড়ছে ।
বাগডোগরা বিমানবন্দরের ডিরেক্টর নাভেদ নাজিম জানিয়েছেন, এই জমির জন্য আগেই জেলা প্রশাসনের কাছে আবেদন জানানো হয়েছিল । প্রশাসন জমি জোগাড়ের প্রক্রিয়া শুরু করেছে বলে তাঁরা জানতে পেরেছেন । তাঁর কথায়, নির্ধারিত জমি হাতে পেলেই প্রস্তাবিত প্রকল্পের কাজ শুরু করা হবে । এর ফলে বিমানবন্দরের সামগ্রিক পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী হবে এবং বিমান চলাচল পরিচালনার ক্ষেত্রে সুবিধা বাড়বে ।
সম্প্রসারণ নিয়ে সরব সাংসদও
বাগডোগরা বিমানবন্দরের সম্প্রসারণের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা । তাঁর মতে, উত্তরবঙ্গের অর্থনীতি, পর্যটন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য এই বিমানবন্দরের আধুনিকীকরণ অত্যন্ত জরুরি । দীর্ঘদিন ধরেই প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করার দাবি জানানো হচ্ছে ।
রাজ্য সরকার ও জেলা প্রশাসন বাকি জমি দ্রুত বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিতে পারলে সম্প্রসারণের কাজ আরও গতি পাবে বলে মনে করছেন তিনি । পর্যটন শিল্পের প্রসার থেকে শুরু করে ব্যবসা-বাণিজ্য, চিকিৎসা ও জরুরি পরিষেবার ক্ষেত্রেও বাগডোগরার পরিকাঠামো উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে । তাই জমি হস্তান্তরের প্রক্রিয়া কত দ্রুত শেষ হয়, এখন সেদিকেই নজর উত্তরবঙ্গের ।