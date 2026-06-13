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রবিবার আমূলের মেগা ডেয়ারি প্ল্যান্টের শিলান্যাস, থাকতে পারেন অমিত শাহ

দৈনিক 10 লক্ষ কিলোগ্রাম দুগ্ধজাত পণ্যের উৎপাদন হবে এই প্ল্য়ান্ট থেকে৷ বাংলায় শিল্পের সূচনা, দাবি বিজেপির ৷

Amul Mega Dairy Plant
রবিবার আমূলের মেগা ডেয়ারি প্ল্যান্টরে শিলান্যাস ৷ (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 13, 2026 at 6:50 PM IST

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হাওড়া, 13 জুন: বাঙালি আর মিষ্টি দইয়ের চিরন্তন প্রেম এবার বিশ্বমঞ্চে জায়গা করে নিতে চলেছে ৷ হাওড়ার সাঁকরাইলে গুজরাত কো-অপারেটিভ মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশন (GCMMF) অর্থাৎ, 'আমূল' সংস্থা তৈরি করতে চলেছে তাদের প্রথম সম্পূর্ণ নিজস্ব মালিকানাধীন মেগা ডেয়ারি প্রসেসিং প্ল্যান্ট ৷ যা সাধারণ কোনও ডেয়ারি প্ল্যান্ট নয়, এটি হতে চলেছে বিশ্বের বৃহত্তম দই, মিষ্টি দই ও লস্যি-র মতো দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন কেন্দ্র ৷

পশ্চিমবঙ্গে আমূল-এর এই নতুন মেগা ডেয়ারি প্রকল্পের ভূমিপুজো ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হবে আগামী 14 জুন ৷ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বলে জানা যাচ্ছে ৷ পাশাপাশি, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই প্রকল্পের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন ৷ থাকবেন আমূলের শীর্ষ আধিকারিক তথা গুজরাত কো-অপারেটিভ মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর জয়েন মেহতা এবং আমূল ডেয়ারির কর্ণধার অমিত ব্যাস ৷

রবিবার আমূলের মেগা ডেয়ারি প্ল্যান্টরে শিলান্যাস, দৈনিক 10 লক্ষ কিলোগ্রাম দুগ্ধজাত পণ্যের উৎপাদন (ইটিভি ভারত)

এই মেগা বিনিয়োগ এবং প্রকল্পের রূপরেখা নবান্নে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের সঙ্গে আমূলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর জয়েন মেহতা এবং আমূল ডেয়ারির প্রধান অমিত ব্যাসের ফলপ্রসূ বৈঠকের পর সামনে এসেছে ৷ জানা গিয়েছে, সাঁকরাইল ফুড পার্কে প্রায় 15 একর জমিতে 650 কোটি টাকা বিনিয়োগে গড়ে উঠছে এই প্ল্যান্ট ৷

উৎপাদন ক্ষমতা

প্রতিদিন গড়ে প্রায় 15 লক্ষ লিটার দুধ প্রসেস করা হবে এই কারখানায় ৷ তার মাধ্যমে প্রতিদিন 10 লক্ষ কিলোগ্রাম দই, মিষ্টি দই, লস্যি, ঘোল এবং পনিরের মতো দুগ্ধজাত পণ্য তৈরি হবে ৷ সেই সঙ্গে কর্মসংস্থান ও যুবসমাজকে নতুন দিশা দেখাবে এই মেগা ফ্যাক্টরি, এমনটাই আশা করছেন হাওড়া তথা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের বেকার যুবকরা ৷ নতুন সরকার গঠনের পর এটাই রাজ্যের যুবসমাজের জন্য এক বিরাট বড় উপহার বলে মনে করা হচ্ছে ৷

প্লান্টটি চালু হলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান হবে হাজার হাজার যুবকের ৷ এছাড়াও একে কেন্দ্র করে সরাসরি কারখানায় কাজের সুযোগ তৈরি হবে ৷ এছাড়া প্যাকেজিং, লজিস্টিকস এবং বিপণন ক্ষেত্রে আরও কয়েক হাজার মানুষের পরোক্ষ রুজি-রোজগার নিশ্চিত হবে ৷

পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফেরা

রাজ্যে এই ধরনের বড় ম্যানুফ্যাকচারিং হাব তৈরি হওয়ার ফলে কাজের খোঁজে ভিন রাজ্যে পাড়ি দেওয়া যুবকদের নিজেদের ঘরেই কর্মসংস্থানের সুযোগ মিলবে ৷ এই প্রকল্পে লাভবান হবেন বহু দুধ উৎপাদনকারী ৷ আমূলের এই মেগা পরিকাঠামোর সবচেয়ে বড় সুবিধা পাবেন গ্রামীণ বাংলার খামারের মালিকরা ৷ প্রতিদিন 15 লক্ষ লিটার দুধের জোগান দিতে আমূল সরাসরি রাজ্যের সমবায় এবং স্থানীয় উৎপাদকদের থেকে দুধ সংগ্রহ করবে ৷ এর ফলে মধ্যস্বত্বভোগী বা দালালদের দৌরাত্ম্য কমবে এবং উৎপাদকরা সরাসরি সঠিক মূল্য পাবেন ৷ এতে গ্রামীণ বাংলার অর্থনীতির চাকা আরও দ্রুত ঘুরবে বলে আশা করা হচ্ছে ৷

Amul Mega Dairy Plant
এই জমিতেই তৈরি হবে আমূলের মেগা ডেয়ারি প্ল্যান্ট ৷ (নিজস্ব ছবি)

এই প্রকল্প পূর্ব ভারতে আমূলের মাস্টারস্ট্রোক বলেই মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা ৷ বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে দৈনিক প্রায় 10 লক্ষ লিটার দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য বিক্রি করে আমূল ৷ কিন্তু, এত বড় নিজস্ব প্রসেসিং প্ল্যান্ট রাজ্যে না-থাকায় অন্য রাজ্য থেকে কোল্ড-চেইনের মাধ্যমে পণ্য নিয়ে আসতে খরচ অনেক বেশি হতো ৷ হাওড়ার এই নতুন সমন্বিত ডেয়ারি কমপ্লেক্সটি চালু হলে পশ্চিমবঙ্গ তো বটেই, ওড়িশা, বিহার এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতেও কম খরচে ও টাটকা দুগ্ধজাত পণ্য পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে ৷

শুধু হাওড়াতেই নয়, আগামিদিনে উত্তরবঙ্গেও বড় চিলিং প্ল্যান্ট ও নেটওয়ার্ক বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে আমূল সংস্থার ৷ রাজ্যে বিনিয়োগের নতুন আশার আলো ও শিল্প-খরা কাটানোর বার্তা দিচ্ছে এই প্রকল্প ৷ বিগত বেশ কিছু বছর ধরে বড় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলায় জমি নিয়ে যে সমস্যা তৈরি হয়েছিল, আমূলের এই পদক্ষেপ তা এক ধাক্কায় দূর করে দিল বলে মনে করা হচ্ছে ৷ দেশে ও বিদেশে বড় শিল্পপতিদের কাছে পশ্চিমবঙ্গ আবারও একটি লাভজনক ও নিরাপদ বিনিয়োগের গন্তব্য হয়ে উঠছে বলে মনে করছে বাণিজ্যিক মহল ৷

এই প্রসঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দা মিলন খটোই বলেন, "রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানাই ৷ নতুন সরকার আসার পর এলাকায় উন্নয়নের কাজ শুরু হয়েছে ৷ এখানে আমূলের এই কারখানা তৈরির ফলে রাস্তাঘাটের উন্নয়ন হবে, বাড়ি থেকে বাজার, সব ক্ষেত্রেই পরিকাঠামো আরও ভালো হবে ৷ আরও শিল্প ও সংস্থা এখানে আসবে ৷ তাতে কর্মসংস্থান বাড়বে এবং স্থানীয় মানুষ উপকৃত হবে ৷"

তিনি আরও বলেন, "এখানে দুই থেকে তিন হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে ৷ স্থানীয় ছেলেমেয়েরা চাকরি পেলে খুবই খুশি হবে ৷ সরকার এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই অনেক ভালো কাজ করেছে ৷ তার জন্য সরকারকে অনেক ধন্যবাদ ৷ সরকার বদলের পর আরও শিল্প আসছে, আগামিদিনে আরও উন্নয়ন হবে বলে আমরা আশা করছি ৷"

এই প্রকল্প নিয়ে যথেষ্টই আশাবাদী শ্যামপুরের বাসিন্দা শুভেন্দু ৷ তিনি বলেন, "আমরা খুব পরিশ্রম করছি ৷ অমিত শাহ এবং শুভেন্দু অধিকারীর উদ্যোগে এলাকায় উন্নয়নের কাজ এগোচ্ছে ৷ এটি এই অঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প ৷ সরকারের কাছে আমাদের আবেদন, আরও শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে আনা হোক এবং শ্রমিকদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো হোক ৷ আমি এই কাজে থাকতে পেরে খুশি ৷ রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগকে ধন্যবাদ জানাই ৷"

TAGGED:

আমূল
DAIRY PRODUCTS
AMUL MEGA PLANT IN HOWRAH
আমূলের মেগা ডেয়ারি প্ল্যান্ট
AMUL MEGA DAIRY PLANT

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