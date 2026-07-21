উদ্বোধন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী, জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনের বন্ধ পরিকাঠামো নিয়ে প্রশ্ন যাত্রীদের

উদ্বোধন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী, জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনের বন্ধ পরিকাঠামো নিয়ে প্রশ্ন যাত্রীদের
গত শুক্রবার অমৃত ভারত প্রকল্পের আওতায় নবনির্মিত জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনের উদ্বোধন হয় ৷ কিন্তু, এখনও চালু হয়নি যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের পরিকাঠামোগুলি ৷
Published : July 21, 2026 at 7:50 PM IST
জলপাইগুড়ি, 21 জুলাই: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাতে উদ্বোধন হয়েছিল অমৃত ভারত স্টেশনের অন্তর্গত জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন ৷ এর পরিকাঠামো পুরোপুরি যাত্রীদের জন্য খুলে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ ৷ স্টেশনে থাকা লিফটটি খারাপ অবস্থায় পড়ে রয়েছে । ফলে যাত্রীদের ভারী লাগেজ নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এক প্ল্যাটফর্ম থেকে অন্য প্ল্যাটফর্মে যেতে হচ্ছে ৷ নবর্নির্মিত রোড স্টেশনে অমৃত ভারত প্রকল্পের যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যে পরিকাঠামো ৷ যাত্রী পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ ছড়িয়েছে যাত্রীদের মধ্যে ৷
গত শুক্রবার জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনকে অমৃত ভারত প্রকল্পের নবনির্মিত রোড স্টেশনের উদ্বোধন হয় ৷ উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং, এবং কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার-সহ জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত কুমার রায় ও রাজ্যসভার সাংসদ অনন্ত রায় ৷ প্রায় 35 কোটি টাকা ব্যয়ে অত্যাধুনিক ঝা চকচকে জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনের পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে ৷
উত্তর-পূর্ব ভারতের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের রোড স্টেশন অমৃত ভারত প্রকল্পের মাধ্যমে যাত্রীদের ওয়েটিং রুম-সহ অন্যান্য পরিষেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ কিন্তু যাঁরা এই পরিষেবা দেবেন, তাঁদের হাতে এখনও হস্তান্তর করা হয়নি বলে পরিষেবা দেওয়া যাচ্ছে না ৷ খুব তাড়াতাড়ি সেই পরিষেবা দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে ৷ রোড স্টেশনে যাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত লাউঞ্জ, মেডিক্যাল রুম সব বন্ধ অবস্থায় রয়েছে ৷ যাত্রী প্রতীক্ষালয়ের দরজা বন্ধ রয়েছে ৷ বন্ধ এক দেশ এক পণ্যের স্টলও ৷ উদ্বোধনের তিন দিন পরেই অমৃত ভারত প্রকল্পের স্টেশনের এই অবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন যাত্রীরা ৷
যাত্রী অলোকেশ বিশ্বাস বলেন, "প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের পরেও স্টেশনে আসা যাত্রীদের সমস্ত পরিকাঠামো ব্যবহার করতে দেওয়া উচিত ৷ রেল কর্তৃপক্ষ পরিকাঠামো ব্যবহারের ব্যবস্থা করুক এটাই চাই ৷ লিফট অচল হয়ে পড়ায় বয়স্ক নাগরিকদের অসুবিধা হচ্ছে ৷"
সূত্রে জানা গিয়েছে, জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনের সুপারেনটেনডেন্ট ছুটিতে রয়েছেন ৷ তাই স্টেশনের লিফট থেকে শুরু করে অন্যান্য পরিকাঠামো কেন বন্ধ তার কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি ৷ এদিকে কর্বত্যরত স্টেশন মাস্টার জানান, লিফট খারাপ ৷ এই বিষয় নিয়ে আলিপুরদুয়ার রেলওয়ে ডিভিশনের ডিআরএম-কে মোবাইলে ফোন করা হলে তিনি ফোন ধরেননি ৷ ফলে তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ৷
সূত্রের খবর, প্রতীক্ষালয়গুলি তৈরি হলেও সেগুলি যে সংস্থার দেখাশোনা করার কথা, তাঁরা সরকারি ভাবে কাজ শুরুর নির্দেশ পায়নি ৷ তাই প্রতীক্ষালয়গুলি আপাতত বন্ধ ৷ লিফটের রক্ষণাবেক্ষণ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে ৷ জলপাইগুড়ির বিজেপি সাংসদ জয়ন্ত কুমার রায় জানিয়েছেন, তাঁর এই ঘটনাটি জানা নেই ৷ খোঁজ নিয়ে দেখবেন ৷