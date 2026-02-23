নেই ভবন ও রচনাবলীর ইংরেজি অনুবাদ, এটা দেশের লজ্জা: বঙ্কিম জীবনীকার
বন্দে মাতরমের স্রষ্টা আজও উপেক্ষিত বলেই মনে করেন বঙ্কিম জীবনীকার অধ্যাপক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য ৷ ইটিভি ভারতকে জানালেন আক্ষেপের কথা ৷
বোলপুর, 23 ফেব্রুয়ারি: বন্দে মাতরমের সার্ধশতবর্ষে দেশজুড়ে চর্চায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৷ সাহিত্য সম্রাটের লেখা জাতীয় গান নিয়ে দড়ি টানাটানির খেলা চলছে রাজনীতির কারবারিদের ৷ বাংলায় বিধানসভা নির্বাচনের আগে বন্দে মাতরম পেয়েছে জন-গণ-মন-র মর্যাদা ৷ তবে সেই গানের স্রষ্টা আজও উপেক্ষিত বলেই মনে করেন বঙ্কিম জীবনীকার অধ্যাপক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য ৷ তাঁর কথায়, সাহিত্য সম্রাট 'কাঁঠালপাড়াতেই সীমাবদ্ধ', জাতীয় স্তরে আজ পর্যন্ত কোনও 'বঙ্কিম ভবন' গড়ে ওঠেনি । এটা 'দেশের লজ্জা' ৷
শুধু তাই নয়, তাঁর আরও অভিযোগ, আজ 'বন্দে মাতরম' বা সাহিত্য সম্রাটকে নিয়ে দেশজুড়ে রাজনৈতিক ঝড় উঠলেও এখনও পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ বঙ্কিম রচনাবলীর কোনও ইংরেজি অনুবাদই নেই ৷ তাঁর প্রশ্ন, দেশের মানুষ কীভাবে জানবেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ? ইটিভি ভারতকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে আক্ষেপের সঙ্গে বর্ষীয়ান সাহিত্যিক আরও বলেন, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং 'বন্দে মাতরম'-এর সুর দিয়েছেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে গেয়ে শুনিয়েছেন ৷ আর আজ 'জনগণমন' আগে নাকি 'বন্দে মাতরম' আগে গাওয়া হবে, তা নিয়ে রাজনীতি হচ্ছে ৷
সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'বন্দে মাতরম' নিয়ে তোলপাড় হয়েছে লোকসভায় ৷ পক্ষে-বিপক্ষে চলেছে যুক্তি-তরজা ৷ এরই মাঝে লোকসভায় দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি 'বঙ্কিমদা' বলে সম্বোধন করেছেন, যা নিয়েও নিন্দার ঝড় উঠেছিল দেশজুড়ে ৷ সুর চড়িয়েছিলেন বিরোধীরা ৷ কিন্তু, সত্যিকার অর্থে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি দেশের মানুষ কতটা শ্রদ্ধাশীল ? বঙ্কিমকে কতটা জানেন দেশবাসী ? সরকার কি বঙ্কিমকে দেশবাসীর কাছে তুলে ধরতে পেরেছে ? কেন আজও বঙ্কিমের পূর্ণাঙ্গ রচনাবলীর ইংরেজি অনুবাদ করা সম্ভব হল না ? কেন জাতীয় স্তরে বঙ্কিমের নামে কোনও ভবন, গ্রন্থাগার বা কোনও স্থাপত্য নেই ? কেন 'জনগণমন' জাতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে 'বন্দে মাতরম'-এর তুলনা করা হবে ? আজ দেশজুড়ে কতটুকু বঙ্কিম জয়ন্তী পালিত হয় ? বঙ্কিম ও বন্দে মাতরম নিয়ে রাজনীতির আবহে এমনই একাধিক প্রশ্ন তুলে গোটা বিষয়টির ব্যাখ্যা দিলেন বঙ্কিম জীবনীকার ৷
1942 সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেছেন অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য । তাঁর পিতা বিজন বিহারী ভট্টাচার্য ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গবেষণা সহায়ক ৷ মা বীণাপাণি দেবী ছিলেন রবীন্দ্র সান্নিধ্যা । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে অমিত্রসূদন বাবু 1966 সালে বিশ্বভারতীর বিদ্যাভবনে অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন । পরে বিদ্যাভবন ও জাপানি বিভাগের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন তিনি ৷ 2007 সালে রবীন্দ্র গবেষক হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন ৷ এছাড়াও, তিনি 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র সম্পাদক ৷ পাশাপাশি, বিশ্বভারতীর জাপানি ও বাংলা দ্বিভাষী 'তোসামারু' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন ৷ নৈহাটির বঙ্কিম গবেষণা কেন্দ্রের ডিরেক্টরের দায়িত্বও সামলেছেন তিনি ৷
অধ্যাপক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য মূলত বঙ্কিম জীবনীকার ৷ 1991 সালে তিনি 900 পৃষ্ঠার 'বঙ্কিমজীবনী' রচনা করেছিলেন ৷ এছাড়াও, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে তাঁর লেখা অজস্র বই রয়েছে । যা বিভিন্ন গবেষণার কাজে ব্যবহার করেন পড়ুয়ারা ৷ বঙ্কিমে আকৃষ্ট হয়ে অধ্যাপক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য তাঁর শান্তিনিকেতনের পূর্বপল্লীর বাড়ির নাম রেখেছেন 'আনন্দমঠ' ।
বঙ্কিম জীবনীকার আক্ষেপের সঙ্গে জানান, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে 'বন্দে মাতরম' গানের সুর দিয়েছিলেন ৷ তা তিনি স্বয়ং সাহিত্য সম্রাটকে গেয়েও শুনিয়েছিলেন ৷ এমনকি, বঙ্কিমের জীবৎকালে রবীন্দ্রনাথ 'বালক' পত্রিকায় 'বন্দে মাতরম' গানের স্বরলিপি ছাপিয়েছিলেন ৷ সেই গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা জাতীয় সঙ্গীত 'জনগণমন'-র সঙ্গে 'বন্দেমাতরম'-এর তুলনা টানা হচ্ছে । কোনটা আগে, কোনটা পরে গাওয়া হবে তা নিয়ে রাজনীতি হচ্ছে ৷
পূর্ণাঙ্গ বঙ্কিম রচনাবলীর কোনও ইংরেজি অনুবাদ না-হওয়ায় দেশের বিভিন্ন প্রান্তের অন্য ভাষাভাষীর মানুষ বা দেশের বাইরের মানুষজন সাহিত্য সম্রাটকে চেনেন না বলে আক্ষেপ তাঁর ৷ বঙ্কিমচন্দ্রের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গও টানেন অধ্যাপক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য । তিনি জানান, শুধু বঙ্কিম রচনাবলী নয়, রবীন্দ্র রচনাবলিরও ইংরেজি অনুবাদ করা যায়নি ৷ বিশ্বভারতী আজও রবীন্দ্র রচনাবলীর ইংরেজি অনুবাদ করে উঠতে পারেনি ৷ অর্থাৎ, রবীন্দ্র রচনাবলীর একটা ফুল সেট ইংরেজি অনুবাদ নেই ৷ বিশ্বভারতী না করুক, ভারত সরকার অন্তত করুক, এমনই দাবি অধ্যাপকের ৷
অধ্যাপক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য বলেন, "ভারতের মানুষ বা পৃথিবীর মানুষ কীভাবে বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথকে জানবেন । পূর্ণাঙ্গ রচনাবলীর কোনও ইংরেজি অনুবাদই হল না আজ পর্যন্ত । সরকার যদি একাজ না-করতে পারে তাহলে মনে করতে হবে এটা দেশের লজ্জা । বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথকে শুধু বঙ্গবাসী ও বঙ্গভাষী করে রাখা হয়েছে ৷ অথচ তাঁরা সংকীর্ণ ছিলেন না, উদার চিত্তে সব সময় বলতেন তাঁরা ভারতবাসী ।"
1838 সালের 26 জুন উত্তর 24 পরগনার নৈহাটির কাঁঠালপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । সেখানে তাঁর বাসভবনটি স্বাভাবিকভাবেই বঙ্কিম ভবন । কিন্তু, এর বাইরে জাতীয় স্তরে বঙ্কিমচন্দ্রের নামে কোনও ভবন নেই বলে জানালেন বঙ্কিম জীবনীকার ৷ তিনি বলেন, "রবীন্দ্রনাথের বাড়ি রবীন্দ্রভবন হবেই, বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ি বঙ্কিম ভবন হবেই ৷ কিন্তু, কেন জাতীয় স্তরে একটা বঙ্কিম ভবন করা গেল না । কেন বঙ্কিমের নামে একটা বড় গ্রন্থাগার নেই, সেই অর্থে জাতীয় স্তরে কিছুই নেই বঙ্কিমচন্দ্রের নামে ৷ যা আক্ষেপের ৷ বঙ্কিম সেই কাঁঠালপাড়াতেই সীমাবদ্ধ ।"
বঙ্কিম জীবনীকার আরও বলেন, "আজ বঙ্কিমকে নিয়ে এত রাজনৈতিক মাতামাতি, দেশবাসী কতটা শ্রদ্ধাশীল বঙ্কিমের প্রতি ? আমরা কতটুকু বঙ্কিম জয়ন্তী পালন করি ? বঙ্কিমের জন্মদিনে খবরের কাগজে ছোট করে কিছুটা বেরোয়, ওইটুকুই । যে 'বন্দে মাতরম' উচ্চারণ করলে শিহরণ জাগে ৷ দেশের স্বাধীনতায় যার দীর্ঘ ইতিহাস আছে ৷ কত বিপ্লবী 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি তুলে বৃটিশদের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন ৷ সেই বন্দে মাতরম-এর স্রষ্টা আজ যেন ব্রাত্য দেশজুড়ে । তথাকথিত রাজনীতি হচ্ছে মাত্র ।"
উল্লেখ্য, 1882 সালে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে 'বন্দে মাতরম' লিখেছিলেন ৷ 1896 সালে প্রথম জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে বন্দে মাতরম গানটি গাওয়া হয়েছিল ৷ গানটি গেয়েছিলেন স্বয়ং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৷ ভারত স্বাধীন হওয়ার পর । অর্থাৎ 1950 সালে প্রজাতন্ত্র দিবসে বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম-কে জাতীয় গানের মর্যাদা দেওয়া হয় ৷ আজও এই গান সমাদৃত ৷