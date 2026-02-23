ETV Bharat / state

নেই ভবন ও রচনাবলীর ইংরেজি অনুবাদ, এটা দেশের লজ্জা: বঙ্কিম জীবনীকার

বন্দে মাতরমের স্রষ্টা আজও উপেক্ষিত বলেই মনে করেন বঙ্কিম জীবনীকার অধ্যাপক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য ৷ ইটিভি ভারতকে জানালেন আক্ষেপের কথা ৷

ইনসেটে বঙ্কিম জীবনীকার অধ্যাপক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য (নিজস্ব চিত্র)
Published : February 23, 2026 at 8:13 PM IST

অভিষেক দত্ত রায়

বোলপুর, 23 ফেব্রুয়ারি: বন্দে মাতরমের সার্ধশতবর্ষে দেশজুড়ে চর্চায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৷ সাহিত্য সম্রাটের লেখা জাতীয় গান নিয়ে দড়ি টানাটানির খেলা চলছে রাজনীতির কারবারিদের ৷ বাংলায় বিধানসভা নির্বাচনের আগে বন্দে মাতরম পেয়েছে জন-গণ-মন-র মর্যাদা ৷ তবে সেই গানের স্রষ্টা আজও উপেক্ষিত বলেই মনে করেন বঙ্কিম জীবনীকার অধ্যাপক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য ৷ তাঁর কথায়, সাহিত্য সম্রাট 'কাঁঠালপাড়াতেই সীমাবদ্ধ', জাতীয় স্তরে আজ পর্যন্ত কোনও 'বঙ্কিম ভবন' গড়ে ওঠেনি । এটা 'দেশের লজ্জা' ৷

শুধু তাই নয়, তাঁর আরও অভিযোগ, আজ 'বন্দে মাতরম' বা সাহিত্য সম্রাটকে নিয়ে দেশজুড়ে রাজনৈতিক ঝড় উঠলেও এখনও পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ বঙ্কিম রচনাবলীর কোনও ইংরেজি অনুবাদই নেই ৷ তাঁর প্রশ্ন, দেশের মানুষ কীভাবে জানবেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ? ইটিভি ভারতকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে আক্ষেপের সঙ্গে বর্ষীয়ান সাহিত্যিক আরও বলেন, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং 'বন্দে মাতরম'-এর সুর দিয়েছেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে গেয়ে শুনিয়েছেন ৷ আর আজ 'জনগণমন' আগে নাকি 'বন্দে মাতরম' আগে গাওয়া হবে, তা নিয়ে রাজনীতি হচ্ছে ৷

ইটিভি ভারতের মুখোমুখি বঙ্কিম জীবনীকার অধ্যাপক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য (নিজস্ব ভিডিয়ো)

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'বন্দে মাতরম' নিয়ে তোলপাড় হয়েছে লোকসভায় ৷ পক্ষে-বিপক্ষে চলেছে যুক্তি-তরজা ৷ এরই মাঝে লোকসভায় দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি 'বঙ্কিমদা' বলে সম্বোধন করেছেন, যা নিয়েও নিন্দার ঝড় উঠেছিল দেশজুড়ে ৷ সুর চড়িয়েছিলেন বিরোধীরা ৷ কিন্তু, সত্যিকার অর্থে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি দেশের মানুষ কতটা শ্রদ্ধাশীল ? বঙ্কিমকে কতটা জানেন দেশবাসী ? সরকার কি বঙ্কিমকে দেশবাসীর কাছে তুলে ধরতে পেরেছে ? কেন আজও বঙ্কিমের পূর্ণাঙ্গ রচনাবলীর ইংরেজি অনুবাদ করা সম্ভব হল না ? কেন জাতীয় স্তরে বঙ্কিমের নামে কোনও ভবন, গ্রন্থাগার বা কোনও স্থাপত্য নেই ? কেন 'জনগণমন' জাতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে 'বন্দে মাতরম'-এর তুলনা করা হবে ? আজ দেশজুড়ে কতটুকু বঙ্কিম জয়ন্তী পালিত হয় ? বঙ্কিম ও বন্দে মাতরম নিয়ে রাজনীতির আবহে এমনই একাধিক প্রশ্ন তুলে গোটা বিষয়টির ব্যাখ্যা দিলেন বঙ্কিম জীবনীকার ৷

অধ্যাপক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য (নিজস্ব চিত্র)

1942 সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেছেন অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য । তাঁর পিতা বিজন বিহারী ভট্টাচার্য ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গবেষণা সহায়ক ৷ মা বীণাপাণি দেবী ছিলেন রবীন্দ্র সান্নিধ্যা । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে অমিত্রসূদন বাবু 1966 সালে বিশ্বভারতীর বিদ্যাভবনে অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন । পরে বিদ্যাভবন ও জাপানি বিভাগের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন তিনি ৷ 2007 সালে রবীন্দ্র গবেষক হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন ৷ এছাড়াও, তিনি 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র সম্পাদক ৷ পাশাপাশি, বিশ্বভারতীর জাপানি ও বাংলা দ্বিভাষী 'তোসামারু' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন ৷ নৈহাটির বঙ্কিম গবেষণা কেন্দ্রের ডিরেক্টরের দায়িত্বও সামলেছেন তিনি ৷

900 পৃষ্ঠার 'বঙ্কিমজীবনী' রচনা করেছিলেন অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য (নিজস্ব চিত্র)

অধ্যাপক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য মূলত বঙ্কিম জীবনীকার ৷ 1991 সালে তিনি 900 পৃষ্ঠার 'বঙ্কিমজীবনী' রচনা করেছিলেন ৷ এছাড়াও, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে তাঁর লেখা অজস্র বই রয়েছে । যা বিভিন্ন গবেষণার কাজে ব্যবহার করেন পড়ুয়ারা ৷ বঙ্কিমে আকৃষ্ট হয়ে অধ্যাপক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য তাঁর শান্তিনিকেতনের পূর্বপল্লীর বাড়ির নাম রেখেছেন 'আনন্দমঠ' ।

বঙ্কিম জীবনীকার আক্ষেপের সঙ্গে জানান, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে 'বন্দে মাতরম' গানের সুর দিয়েছিলেন ৷ তা তিনি স্বয়ং সাহিত্য সম্রাটকে গেয়েও শুনিয়েছিলেন ৷ এমনকি, বঙ্কিমের জীবৎকালে রবীন্দ্রনাথ 'বালক' পত্রিকায় 'বন্দে মাতরম' গানের স্বরলিপি ছাপিয়েছিলেন ৷ সেই গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা জাতীয় সঙ্গীত 'জনগণমন'-র সঙ্গে 'বন্দেমাতরম'-এর তুলনা টানা হচ্ছে । কোনটা আগে, কোনটা পরে গাওয়া হবে তা নিয়ে রাজনীতি হচ্ছে ৷

বন্দে মাতরমের স্রষ্টা আজও উপেক্ষিত, আক্ষেপ অমিত্রসূদন ভট্টাচার্যের (নিজস্ব চিত্র)

পূর্ণাঙ্গ বঙ্কিম রচনাবলীর কোনও ইংরেজি অনুবাদ না-হওয়ায় দেশের বিভিন্ন প্রান্তের অন্য ভাষাভাষীর মানুষ বা দেশের বাইরের মানুষজন সাহিত্য সম্রাটকে চেনেন না বলে আক্ষেপ তাঁর ৷ বঙ্কিমচন্দ্রের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গও টানেন অধ্যাপক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য । তিনি জানান, শুধু বঙ্কিম রচনাবলী নয়, রবীন্দ্র রচনাবলিরও ইংরেজি অনুবাদ করা যায়নি ৷ বিশ্বভারতী আজও রবীন্দ্র রচনাবলীর ইংরেজি অনুবাদ করে উঠতে পারেনি ৷ অর্থাৎ, রবীন্দ্র রচনাবলীর একটা ফুল সেট ইংরেজি অনুবাদ নেই ৷ বিশ্বভারতী না করুক, ভারত সরকার অন্তত করুক, এমনই দাবি অধ্যাপকের ৷

বাড়ির নাম দিয়েছেন আনন্দমঠ (নিজস্ব চিত্র)

অধ্যাপক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য বলেন, "ভারতের মানুষ বা পৃথিবীর মানুষ কীভাবে বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথকে জানবেন । পূর্ণাঙ্গ রচনাবলীর কোনও ইংরেজি অনুবাদই হল না আজ পর্যন্ত । সরকার যদি একাজ না-করতে পারে তাহলে মনে করতে হবে এটা দেশের লজ্জা । বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথকে শুধু বঙ্গবাসী ও বঙ্গভাষী করে রাখা হয়েছে ৷ অথচ তাঁরা সংকীর্ণ ছিলেন না, উদার চিত্তে সব সময় বলতেন তাঁরা ভারতবাসী ।"

বঙ্কিম জীবনীকার অধ্যাপক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য (নিজস্ব চিত্র)

1838 সালের 26 জুন উত্তর 24 পরগনার নৈহাটির কাঁঠালপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । সেখানে তাঁর বাসভবনটি স্বাভাবিকভাবেই বঙ্কিম ভবন । কিন্তু, এর বাইরে জাতীয় স্তরে বঙ্কিমচন্দ্রের নামে কোনও ভবন নেই বলে জানালেন বঙ্কিম জীবনীকার ৷ তিনি বলেন, "রবীন্দ্রনাথের বাড়ি রবীন্দ্রভবন হবেই, বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ি বঙ্কিম ভবন হবেই ৷ কিন্তু, কেন জাতীয় স্তরে একটা বঙ্কিম ভবন করা গেল না । কেন বঙ্কিমের নামে একটা বড় গ্রন্থাগার নেই, সেই অর্থে জাতীয় স্তরে কিছুই নেই বঙ্কিমচন্দ্রের নামে ৷ যা আক্ষেপের ৷ বঙ্কিম সেই কাঁঠালপাড়াতেই সীমাবদ্ধ ।"

বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ (নিজস্ব চিত্র)

বঙ্কিম জীবনীকার আরও বলেন, "আজ বঙ্কিমকে নিয়ে এত রাজনৈতিক মাতামাতি, দেশবাসী কতটা শ্রদ্ধাশীল বঙ্কিমের প্রতি ? আমরা কতটুকু বঙ্কিম জয়ন্তী পালন করি ? বঙ্কিমের জন্মদিনে খবরের কাগজে ছোট করে কিছুটা বেরোয়, ওইটুকুই । যে 'বন্দে মাতরম' উচ্চারণ করলে শিহরণ জাগে ৷ দেশের স্বাধীনতায় যার দীর্ঘ ইতিহাস আছে ৷ কত বিপ্লবী 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি তুলে বৃটিশদের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন ৷ সেই বন্দে মাতরম-এর স্রষ্টা আজ যেন ব্রাত্য দেশজুড়ে । তথাকথিত রাজনীতি হচ্ছে মাত্র ।"

উল্লেখ্য, 1882 সালে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে 'বন্দে মাতরম' লিখেছিলেন ৷ 1896 সালে প্রথম জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে বন্দে মাতরম গানটি গাওয়া হয়েছিল ৷ গানটি গেয়েছিলেন স্বয়ং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৷ ভারত স্বাধীন হওয়ার পর । অর্থাৎ 1950 সালে প্রজাতন্ত্র দিবসে বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম-কে জাতীয় গানের মর্যাদা দেওয়া হয় ৷ আজও এই গান সমাদৃত ৷

