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দু'দিনের সফরে রাজ্যে আসছেন শাহ, দিতে পারেন পুরভোটের বার্তা

বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে যেমন পর্যালোচনা হবে, পুরভোটের জন্য দলের রাজ্য নেতৃত্বকে বিশেষ বার্তা দেওয়ার সম্ভাবনা।

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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 16, 2026 at 3:05 PM IST

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কলকাতা, 16 জুলাই: ফের পশ্চিমবঙ্গ সফরে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ । 18 এবং 19 জুলাই কলকাতায় তাঁর একাধিক রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক কর্মসূচি রয়েছে। রাজ্যের বর্তমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও তিনি বৈঠক করবেন বলে খবর ৷ এছাড়া একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন করার কথা ৷ সরকারি সূচি অনুযায়ী, 18 তারিখ সন্ধ্যা 7:30 মিনিটে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামবেন শাহ ৷ রাত 8.25 মিনিটে কলকাতায় পৌঁছবেন তিনি । এরপর সড়কপথে যাবেন আলিপুরের জাজেস কোর্ট রোডের ‘সৌজন্য’ গেস্ট হাউসে ৷

শাহের সফরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিগুলি রয়েছে 19 জুলাই । সেদিন বেলা 11 টা থেকে দুপুর 1:15 মিনিট পর্যন্ত ‘সৌজন্য’ গেস্ট হাউসে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করবেন তিনি ৷ এই দীর্ঘ সোয়া দুই ঘণ্টার বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা হবে ৷ একইসঙ্গে পুরভোটের জন্য দলের রাজ্য নেতৃত্বকে বিশেষ বার্তা দেওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে ।

রবিবার দুপুর 1:50 মিনিটে শাহ আলিপুরের ন্যাশনাল লাইব্রেরির উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন। বেলা দুটোয় তিনি সেখানে নবনির্মিত 'ওয়ার্ড মিউজিয়াম' এর উদ্বোধন করবেন । বিকেল 3:30 পর্যন্ত মন্ত্রীর সেই কর্মসূচি চলবে ৷ সেখান থেকে সড়কপথে রাজারহাটে বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে পৌঁছবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। বিকেল 4:00 টা থেকে 5:30 টা পর্যন্ত সেখানে সমবায় মন্ত্রকের বেশকিছু কর্মসূচি রয়েছে । এরপর শাহ আমুল বেঙ্গল ডেয়ারির নতুন দই প্ল্যান্টের শিলান্যাস করে বিকেল 5:35 মিনিটে কলকাতা বিমানবন্দর রওনা দেবেন।

গত 14 জুন হাওড়ার সাঁকরাইলে আমুল সংস্থার প্ল্যান্টের শিলান্যাস করার কথা ছিল শাহের ৷ তবে, সেই কর্মসূচি বাতিল হয়ে যায় ৷ বাংলায় বিশ্বের সর্ববৃহৎ দই উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি করতে চলেছে আমুল। সেজন্য হাওড়ার সাঁকরাইল ফুড পার্কে বসানো হবে প্ল্যান্ট ।

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