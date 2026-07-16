দু'দিনের সফরে রাজ্যে আসছেন শাহ, দিতে পারেন পুরভোটের বার্তা

দু'দিনের সফরে রাজ্যে আসছেন শাহ, দিতে পারেন পুরভোটের বার্তা
বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে যেমন পর্যালোচনা হবে, পুরভোটের জন্য দলের রাজ্য নেতৃত্বকে বিশেষ বার্তা দেওয়ার সম্ভাবনা।
Published : July 16, 2026 at 3:05 PM IST
কলকাতা, 16 জুলাই: ফের পশ্চিমবঙ্গ সফরে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ । 18 এবং 19 জুলাই কলকাতায় তাঁর একাধিক রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক কর্মসূচি রয়েছে। রাজ্যের বর্তমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও তিনি বৈঠক করবেন বলে খবর ৷ এছাড়া একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন করার কথা ৷ সরকারি সূচি অনুযায়ী, 18 তারিখ সন্ধ্যা 7:30 মিনিটে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামবেন শাহ ৷ রাত 8.25 মিনিটে কলকাতায় পৌঁছবেন তিনি । এরপর সড়কপথে যাবেন আলিপুরের জাজেস কোর্ট রোডের ‘সৌজন্য’ গেস্ট হাউসে ৷
শাহের সফরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিগুলি রয়েছে 19 জুলাই । সেদিন বেলা 11 টা থেকে দুপুর 1:15 মিনিট পর্যন্ত ‘সৌজন্য’ গেস্ট হাউসে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করবেন তিনি ৷ এই দীর্ঘ সোয়া দুই ঘণ্টার বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা হবে ৷ একইসঙ্গে পুরভোটের জন্য দলের রাজ্য নেতৃত্বকে বিশেষ বার্তা দেওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে ।
রবিবার দুপুর 1:50 মিনিটে শাহ আলিপুরের ন্যাশনাল লাইব্রেরির উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন। বেলা দুটোয় তিনি সেখানে নবনির্মিত 'ওয়ার্ড মিউজিয়াম' এর উদ্বোধন করবেন । বিকেল 3:30 পর্যন্ত মন্ত্রীর সেই কর্মসূচি চলবে ৷ সেখান থেকে সড়কপথে রাজারহাটে বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে পৌঁছবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। বিকেল 4:00 টা থেকে 5:30 টা পর্যন্ত সেখানে সমবায় মন্ত্রকের বেশকিছু কর্মসূচি রয়েছে । এরপর শাহ আমুল বেঙ্গল ডেয়ারির নতুন দই প্ল্যান্টের শিলান্যাস করে বিকেল 5:35 মিনিটে কলকাতা বিমানবন্দর রওনা দেবেন।
গত 14 জুন হাওড়ার সাঁকরাইলে আমুল সংস্থার প্ল্যান্টের শিলান্যাস করার কথা ছিল শাহের ৷ তবে, সেই কর্মসূচি বাতিল হয়ে যায় ৷ বাংলায় বিশ্বের সর্ববৃহৎ দই উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি করতে চলেছে আমুল। সেজন্য হাওড়ার সাঁকরাইল ফুড পার্কে বসানো হবে প্ল্যান্ট ।
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