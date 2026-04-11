মমতাকে 'হীরক রানি' বলে কটাক্ষ, ভোটে নাক গলালে গুন্ডাদের ব্যবস্থা হবে; হুঁশিয়ারি শাহের

মমতাকে 'হীরক রানি' বলে কটাক্ষ, ভোটে নাক গলালে গুন্ডাদের ব্যবস্থা হবে; হুঁশিয়ারি শাহের
বাঁকুড়ার সভা থেকে অমিত শাহ এও জানান, রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পরই বালুচরি শাড়ি আর পঞ্চমুড়ার মাটির ঘোড়ায় জিআই ট্যাগ আনা হবে ৷
Published : April 11, 2026 at 2:11 PM IST
ওন্দা, 11 এপ্রিল: বাঁকুড়ার বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচারে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে 'হীরক রানি' বলে তীব্র কটাক্ষ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ একই সঙ্গে, ভোটে কোনও দুষ্কৃতীরা গন্ডোগোল পাকাতে গেলে, তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শাহ ৷
শনিবার ওন্দার সভা থেকে অমিত শাহ স্পষ্ট বলেন, "তৃণমূল আশ্রিত গুন্ডাদের স্পষ্ট বলে দিচ্ছি, ভোটের দিন ঘরের বাইরে পা রাখবে না ৷ মানুষকে বিরক্ত করার মতো ভুল করবে না ৷ না-হলে ভোটের পর তোমাদের হাল কী হবে তা বুঝতে পারছ না ৷" শাহের কথায়, "ভোটে নাক গলাতে গেলে গুন্ডাদের আটকাতে সব ব্যবস্থা করা হবে ৷ কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তায় যাতে সুষ্টু ভোট হয়, এবার তার ব্যবস্থা আমরা করছি ৷"
এদিন ওন্দায় ওন্দা, বিষ্ণুপুরের প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচারে এসে অমিত শাহ বিজেপি কর্মীদের মৃত্যুর প্রসঙ্গও তুলেছেন ৷ আর সেই সঙ্গে, তৃণমূলকে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, "ভোটের পর 300 বিজেপি কর্মী খুন হয়েছে ৷ যারা মমতার আশ্রয়ে এই খুন করেছে, যারা মহিলা বা মেয়েদের সঙ্গে অন্যায় করেছে অপরাধ করেছে তাদের সকলকে জেলে যেতে হবে ৷ তৃণমূলের গুন্ডারা ভাবছে আমাদের কিছু হবে না, আমি বলছি সরকার গঠনের পর প্রত্যেকের হিসাব বরাবর হবে ৷ এই গুন্ডারা মমতার আশ্রয়ে এখন নিশ্চিন্তে আছে ৷ কিন্তু বিজেপি আসার পর সব খুঁজে খুঁজে বের করব আমরা ৷"
এদিন বাঁকুড়ার সভা থেকে অমিত শাহ এও জানান, রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পরই বালুচরি শাড়ি আর পঞ্চমুড়ার মাটির ঘোড়ায় জিআই ট্যাগ আনা হবে ৷ শাহের কথায়, "বিষ্ণুপুর ঘরানার ধ্রুপদী সঙ্গীত গুজরাতেও যথেষ্ট সমাদৃত ৷ আমরা যে কাজ করব বলেছি তা মমতার সরকারও করতে পারত কিন্তু তা না করে উনি শুধু দুর্নীতি করে গিয়েছেন ৷ সব দুর্নীতিতে কোটি কোটি টাকা তৃণমূল যে খেয়েছে তা আপনাদের টাকা ৷ ওরা বলছে টাকা তো খেয়ে নিয়েছি আর কিছু করার নেই ৷ আমি তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রীদের বলছি, আমরা সরকার গঠনের পরই বিচার কমিশন গঠন করে প্রত্যেককে জেলে পাঠাব ৷" এরপরই তিনি বলেন, "পুরো বাংলা থেকে মমতার সিন্ডিকেটকে উপড়ে ফেলব ৷ ইট, সিমেন্ট, বালি নিতে গেলে সিন্ডিকেটকে কাটমানি দিতে হয় ৷ ভাইপোর সঙ্গে মিলে রাজ্যে এই সিন্ডিকেট রাজ চালাচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় ৷ সিন্ডিকেটকে উল্টো ঝুলিয়ে সিধা করার কাজ বিজেপি করবে ৷"
অন্যদিকে, রাজ্যের বিশেষ করে বাঁকুড়ার আলু চাষ এবং কৃষকদের নিয়েও একের পর এক বার্তা দিয়েছেন অমিত শাহ ৷ তাঁর দাবি, এখানকার আলু 200 টাকা কিলো, অথচ 2 টাকাতেও তা বিক্রি হচ্ছে না ৷ এর কারণ হিসাবে শাহ বলেন, "মমতার অহঙ্কার ঝাড়খণ্ড, বিহার, ওড়িশায় আলু পাঠাবেন না ৷ যার জেরে আলু চাষীদের মাথায় হাত ৷ আলু চাষীদের দুর্দশা চরমে ৷ তবে আমাদের সরকার গঠনের পরই আমরা অন্যান্য রাজ্যেও আলু রফতানি করব ৷ আলুর বীজ আর পঞ্জাব থেকে আনতে হবে না ৷ এবার থেকে বিষ্ণুপুরেই আলুর উন্নত বীজ তৈরি হবে ৷ সারা দেশে এবার উন্নত আলুর বীজ রফতানি করবে এখানকার কৃষকরা ৷ আমরা তৃণমূলের জমানায় সঙ্কটে থাকা আলু চাষীদের জন্য বিশেষ বোর্ডও গঠন করব ৷"
শাহ আরও বলেন, "নিকুজ্ঞপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে 300 বিঘা জমি নদীতে মিলিয়ে গিয়েছে ৷ অবৈধ বালি খননের জন্য জমি ধসে যাচ্ছে ৷ কোনও চিন্তা নেই এই সরকারের ৷ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ডাক্তার নেই, নার্স নেই ৷ মোদিজি সরকার 5 কিলো চাল দিচ্ছে বিনামূল্যে সেখানেও এক কিলো চাল বের করে নিচ্ছে মমতার গুন্ডারা ৷ আমরা আঙুলের ছাপ লাগু করে এক গ্রাম চালও কাউকে খেতে দেব না ৷"