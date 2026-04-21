ETV Bharat / state

বিজেপি গোর্খাদের 'বড় ভাই', অধিকার রক্ষায় মোদি সরকার বদ্ধপরিকর, পাহাড়ে 'শাহি' প্রতিশ্রুতি

2019 লোকসভা ভোটের সময় থেকেই গোর্খাদের সমস্যা সমাধানের স্বপ্ন দেখিয়ে আসছে বিজেপি। 2026 বিধানসভা নির্বাচনেও পাহাড়ে 'শাহি' প্রতিশ্রুতি ৷

author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 21, 2026 at 2:13 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

কার্শিয়াং, 21 এপ্রিল: ভোট প্রচারের শেষলগ্নে পাহাড়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে একগুচ্ছ ঘোষণা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ৷ মঙ্গলবার শিলিগুড়ি সংলগ্ন সুকনা হাইস্কুল ময়দানে আয়োজিত জনসভা থেকে গোর্খা জনজাতির দীর্ঘদিনের বঞ্চনা, রাজনৈতিক দাবি ও পাহাড়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে শোনা গেল 'শাহি' প্রতিশ্রুতি ।

অমিত শাহের বক্তব্যের মূল বিষয় ছিল একটাই—বিজেপি ক্ষমতায় আসা মানেই পাহাড়ের দীর্ঘমেয়াদি সমস্যার অবসান এবং গোর্খাদের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার ৷ বক্তব্যের একটি অংশে বিজেপি 'বড় ভাই'য়ের গোর্খাদের পাশে থাকবে বলে জানান মোদি মন্ত্রিসহভার নম্বর টু ৷

সুকনা থেকে 'স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান'

এদিনের জনসভায় উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা সভাপতি বিমল গুরুং, সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরি, জিএনএলএফ সভাপতি মন ঘিসিং-সহ পাহাড়ের দুই আসনের প্রার্থী নোমান রাই, সোনম লামা। ভাষণের শুরুতেই অমিত শাহ গোর্খা সম্প্রদায়ের 'দেশপ্রেম'কে কুর্নিশ জানিয়ে বলেন, "গোর্খারা ভারতের গর্ব। দেশের সীমান্ত রক্ষা করতে গোর্খা জওয়ানদের থেকে বেশি আত্মত্যাগ আর কেউ করেনি। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় হল, স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত এই বীর জাতিকে কেবল রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা হয়েছে ৷ প্রথমে কংগ্রেস তারপর বামফ্রন্ট এবং এখন তৃণমূল, প্রত্যেকেই গোর্খাদের সঙ্গে বেইমানি করেছে ৷ কিন্তু নরেন্দ্র মোদিজির নেতৃত্বে বিজেপি গোর্খাদের জন্য কেবল প্রতিশ্রুতি নয়, কাজ করে দেখাবে।"

গোর্খাদের প্রধান দাবি অর্থাৎ পাহাড়ের সমস্যার স্থায়ী সমাধানের বিষয়টি বারবার উঠে এসেছে শাহের বক্তব্যে ৷ তিনি বলেন, "আমি জানি, পাহাড়ের মানুষের মনে দীর্ঘদিনের ক্ষোভ আছে ৷ বিজেপি প্রতিশ্রুতি দিলে তা রক্ষা করে। আমরা নির্বাচনী ইস্তাহারে বলেছি, গোর্খা সমস্যার একটি 'স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান' করা হবে। আমি আজ এই পবিত্র মাটি থেকে ঘোষণা করছি, বাংলার মসনদে বিজেপি সরকার বসার ছ'মাসের মধ্যে সংবিধানের কাঠামোর মধ্যে থেকে গোর্খাদের সমস্ত দাবি ও অধিকার সুরক্ষিত করতে আমরা দ্রুত পদক্ষেপ নেব।"

তিনি আরও জানান যে, কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে কাজ অনেকটা এগিয়ে রেখেছে। একজন দক্ষ 'মধ্যস্থতাকারী' বা ইন্টারলোকিউটার নিয়োগ করা হয়েছে ৷ আলোচনার টেবিল প্রস্তুত ৷ শাহ সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করে বলেন, "কেন্দ্রীয় সরকার যখনই গোর্খাদের জন্য আলোচনার দরজা খুলেছে, দিদি তাতে বাধা দিয়েছেন ৷ তিন বার বৈঠক ডাকা হয়েছিল। তিনি কখনও নিজে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে অংশ নেননি ৷ পাহাড়ের প্রতিনিধিদের আসতেও বাধা দিয়েছেন। তিনি চান না পাহাড়ে শান্তি ফিরুক, গোর্খারা তাঁদের প্রাপ্য সম্মান পাক। এবার বিজেপি বাংলায় ক্ষমতায় আসা মাত্র আমরা সেই সমস্যার সমাধান করব। মমতাকে বাদ দিয়ে সমাধান কী করে করতে হয় তা জানি।"

উত্তরবঙ্গের প্রচারের শেষ দিনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ

পাহাড়ের উত্তাল রাজনৈতিক আন্দোলনের স্মৃতি উসকে দিয়ে শাহ এক আবেগঘন ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, "2017 সালের আন্দোলন বা তার পরবর্তী সময়ে তৃণমূল সরকার গোর্খা ভাই-বোনদের অকথ্য অত্যাচার করেছে ৷ অসংখ্য যুবক ও নেতাদের হাজার হাজার মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছে। যার ফলে তাঁরা আজ ঘরছাড়া ৷ অনেককে জেলের অন্ধকারে দিন কাটাতে হচ্ছে ৷ আমি কথা দিচ্ছি, বিজেপি সরকার গঠন হওয়ার পর 31 জুলাইয়ের মধ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এই সমস্ত মিথ্যে মামলা প্রত্যাহার করা হবে। পাহাড়ে আর কোনও গোর্খা সন্তানকে পুলিশের ভয়ে জঙ্গলে লুকিয়ে থাকতে হবে না। প্রত্যেকে সসম্মানে নিজের বাড়ি ফিরবেন ৷ মাথা উঁচু করে রাজনীতি করবেন।"

উত্তরবঙ্গের অর্থনীতির মেরুদণ্ড চা-শ্রমিকদের নিয়েও দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি অভিযোগ করেন, দিদি চা-শ্রমিকদের প্রতি বছরের পর বছর চরম উদাসীনতা দেখিয়েছেন। শাহের প্রতিশ্রুতি, "বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এলে চা-শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি 350 টাকা থেকে বাড়িয়ে 500 টাকায় নিয়ে যাওয়া হবে। প্রত্যেক শ্রমিক পরিবার যাতে তাঁদের ঘর ও জমির পাট্টা পান, তা নিশ্চিত করা হবে।"

এছাড়া উত্তরবঙ্গকে পর্যটন ও বাণিজ্যের বড় হাব হিসেবে গড়ে তোলার জন্য পরিকাঠামো উন্নয়নের কথাও বিস্তারিতভাবে জানান শাহ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করে তিনি বলেন, "দিদি উত্তরবঙ্গে কেবল বিভাজনের রাজনীতি করেন ৷ তিনি ভয় দেখান যে বিজেপি এলে গোর্খাদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হবে। আমি আজ স্পষ্ট করে বলছি, বিজেপি গোর্খাদের 'বড় ভাই' হিসেবে তাঁদের অধিকার রক্ষা করবে ৷ অনুপ্রবেশ রোখা থেকে শুরু করে উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন— সবেতেই ব্যর্থ দিদির সরকার। 5 মে বাংলায় বিজেপি সরকার শপথ নেবে এবং তারপর থেকেই পাহাড় ও সমতলের নতুন যুগের সূচনা হবে।"

বক্তব্যের শেষে অমিত শাহ জনতাকে আহ্বান জানান যাতে তাঁরা পাহাড়ের 11টি উপজাতির স্বীকৃতির বিষয়েও ভরসা রাখেন ৷ তিনি বলেন, "মোদিজি যা বলেন, তা 'পাথর কি লকির' (নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি)। আমরা গোর্খাদের পাশে আছি এবং থাকব ৷ বাংলায় যেসব প্রকল্প চলছে তার একটিও বন্ধ হবে না। উল্টে আরও বেশি সংখ্যক সমাজ কল্যাণমূলক প্রকল্প চালু করা হবে ৷"

অমিত শাহ এদিন জানান, "বাগডোগরা বিমানবন্দরের আরও আধুনিকীকরণ করতে হবে ৷ প্রয়োজন পরিকাঠামগত উন্নয়ন ৷ তাতে দেশের মধ্যে সপ্তম স্থানে উঠে আসবে বাগডোগরা বিমানবন্দর। উত্তরবঙ্গের চারটে নতুন শিল্পতালুক তৈরি করা হবে ৷ উত্তরবঙ্গের জন্য পৃথক এইমস হাসপাতাল, দার্জিলিংয়ে ফরেস্ট রিসার্চ সেন্টার, 500 বেডের ক্যানসার হাসপাতাল, স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি, আইআইটি এবং আইআইএমের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিলিগুড়ি থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত একটি পৃথক জাতীয় সড়ক নির্মাণ করার কথা ঘোষণা করেন তিনি। শুধু তাই নয়, বিজেপি সরকার গঠন করলে এরপর থেকে মহিলাদের বাসে উঠলে আর কোনরকম টিকিট কাটতে হবে না। সম্পুর্ণ বিন্যামূল্যে বাসে সফর করতে পারবেন মহিলারা।" সুকনা হাইস্কুল ময়দানে উপস্থিত বিজেপি কর্মীদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো ৷ প্রচারের শেষ দিনে শাহের প্রতিশ্রুতির বন্যা পাহাড়ের ভোটে কী প্রভাব ফেলে সেটাই এখন দেখার ৷

TAGGED:

AMIT SHAH CAMPAIGN KURSEONG
UNION HOME MINISTER AMIT SHAH
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2016
উত্তরবঙ্গের প্রচারে অমিত শাহ
BJP TO RESOLVE GORKHA ISSUE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.