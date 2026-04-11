মমতা-ভাইপো'র সিন্ডিকেটকে উল্টো ঝুলিয়ে ব্যবস্থা, হুঙ্কার শাহের; রাষ্ট্রপতির অপমানের বদলার ডাক

মমতা-ভাইপো'র সিন্ডিকেটকে উল্টো ঝুলিয়ে ব্যবস্থা, হুঙ্কার শাহের; রাষ্ট্রপতির অপমানের বদলার ডাক
নাকাশিপাড়ায় নির্বাচনী জনসভায় গিয়ে ঝোলানোর দাওয়াই দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় ৷ এবার তারই পাল্টা দিলেন অমিত শাহ ৷
Published : April 11, 2026 at 3:42 PM IST
ছাতনা, 11 এপ্রিল: মমতার 'কেস দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া'র পাল্টা এবার উল্টো ঝোলানোর দাওয়াই দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ শনিবার বাঁকুড়ার ছাতনায় দলীয় প্রার্থীদের প্রচারে গিয়ে সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে আক্রমণ করেন শাহ ৷ সেখানেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের নাম না নিয়ে 'ভাইপো' বলে হুঙ্কার ছাড়েন অমিত শাহ ৷ তিনি স্পষ্টতই অভিযোগ করেন রাজ্যে সিন্ডিকেট এবং মাফিয়ারাজের বাড়বাড়ন্ত মমতা এবং ভাইপোর নেতৃত্বেই ৷ এরপরই তিনি বলেন, "সরকার গঠনের পর আমরা এদের উল্টো ঝুলিয়ে ব্যবস্থা করব ৷" পাশাপাশি রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর অপমানের বদলা নেওয়ারও ডাক দিয়েছেন শাহ ৷
দ্রৌপদী মুর্মু প্রসঙ্গে শাহের কথায়, "রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এখানে আদিবাসীদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন ৷ আর মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় তাঁকে অপমান করেছেন ৷ এই অপমানের বদলা নিতে হবে ভোটে ৷ মমতার সহ্য হচ্ছে না যে, কোনও আদিবাসী মহিলা রাষ্ট্রপতি হয়েছেন ৷ তবে আপনার যত খারাপই লাগুক, আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য আমরা কাজ করে যাব ৷" এদিন সভা থেকে অমিত শাহ বলেন, "এই সরকারের বদল দরকার ৷ বাংলায় অনুপ্রবেশকারী, রোহিঙ্গারা থাকুক তা আপনারা চান ? তাদের বের করা দরকার কিন্তু মমতা আর ভাইপো তাদের সরাবে না ৷ যদি এদের তাড়াতে পারে তো বিজেপিই পারবে ৷ আমরা বাংলা থেকে বেছে বেছে সব অনুপ্রবেশকারীকে তাড়িয়ে ছাড়ব ৷" এরপরই তিনি সরাসরি তৃণমূলকে আক্রমণ করে বলেন, "সিমেন্ট কিনলে 100 টাকা সিন্ডিকেটকে দিতে হয়, কুইন্টাল প্রতি 10 কিলো করে গমে খায় এরা, বালি, ইট কিনতে গেলেও সিন্ডিকেটকে তোলা দিতে হয় ৷ আর এসবের পিছনে রয়েছে মমতা আর ভাইপো ৷ আমাদের সরকার গঠনের পর এদের উল্টো ঝুলিয়ে ব্যবস্থা করব ৷"
প্রসঙ্গত, এর আগে নাকাশিপাড়ায় নির্বাচনী জনসভায় গিয়ে ঝোলানোর দাওয়াই দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় ৷ তিনি বলেছিলেন, "বেশি কথা বলবেন না ৷ একটা কেস দিয়ে ঝুলিয়ে দেব ৷" এবার সেই ঝোলানোর প্রসঙ্গ এল অমিত শাহের গলাতেও ৷ এখানেই অবশ্য থেমে থাকেননি শাহ ৷ তিনি আরও বলেন, "12 বছর ধরে তপশিলি জাতির সার্টিফিকেট বিক্রি দুর্নীতি করেছে তৃণমূলের গুন্ডারা ৷ অথচ যারা আদতে আদিবাসী তারা তা পায়নি ৷ গন্ধেশ্বরীর উপর সেতু প্রতি বছর ভেঙে পড়ে অথচ সরকারের কোনও হেলদোল নেই ৷ তৃণমূলের গুন্ডারা দুটো করে আবাস যোজনার ঘর নিয়েছে ৷ সাধারণ গরিব মানুষ ঘর পায়নি ৷ আবাস যোজনার দুর্নীতি-সহ কেন্দ্রের সব প্রকল্পে যে দুর্নীতি হয়েছে তার জন্য কমিশন গঠন করা হবে ৷ আর প্রত্যেক পাই পাই টাকা এদের থেকে উসুল করা হবে ৷ বাঁকুড়ার বালি মাফিয়াদের রাজত্ব, অবৈধ বালি খনন প্রশাসনের আশীর্বাদে চলে তা হাইকোর্টও বলেছে ৷ হীরক রানিকে মূল সমেত উপড়ে ফলতে হবে ৷"
এরই সঙ্গে, বাংলার আলু নিয়েও সুর চড়িয়েছেন শাহ ৷ তিনি বলেন, "অন্যান্য রাজ্যের মানুষ বাংলার আলু খেতে চায় ৷ আর অহঙ্কারি মমতা তা পাঠায় না ৷ 20 টাকার আলু 2 টাকায় বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন কৃষকরা ৷ যে দিন বিজেপির সরকার হবে সেই দিন সন্ধ্যাতেই বাংলার আলু চাষীদের সব সমস্যার সমাধান করব আমরা ৷ কোটি কোটি টাকা আমরা কেন্দ্র থেকে পাঠিয়েছি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য আপনারা তা পাননি ৷ সব টাকা মমতার সিন্ডিকেট খেয়েছে ৷ এরা ভাবছে আমরা যে, দুর্নীতি করেছি আমাদের কিছুই হবে না ৷ আমি বলছি কান খুলে শুনে রাখ গরিবের প্রতি টাকা পাই পাই ফেরত দিতে হবে ৷"
অন্যদিকে, মমতাকে কটাক্ষ করে শাহ আরও বলেন, "ভিকটিম কার্ড খেলতে মমতা ওস্তাদ ৷ কখনও পায়ে, কখনও মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধেন ৷ এবার যেখানে খুশি আপনি ব্যান্ডেজ বাঁধুন তারপরও বাংলার মানুষ আপনাকে ভোট দেবে না ৷" ইউসিসি প্রসঙ্গে এদিন তিনি বলেন, "কিছু মানুষ চারজন স্ত্রী রাখে তা কী আপনারা মানতে পারেন ? আমরা UCC লাগু করে হিন্দু-মুসলিম সকলের জন্য এক আইন চালু করব ৷ যাতে কেউই চারটে বিয়ে করতে না পারে ৷"