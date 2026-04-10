ক্ষমতায় আসার এক বছরেই ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান, সীমান্ত কড়া নিরাপত্তার আশ্বাস শাহের

ক্ষমতায় আসার এক বছরেই ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান, সীমান্ত কড়া নিরাপত্তার আশ্বাস শাহের
বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় এলে বাঙালিই হবেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ ডেবরার জনসভা থেকে ফের একবার জানিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷
Published : April 10, 2026 at 5:46 PM IST
ডেবরা (পশ্চিম মেদিনীপুর), 10 এপ্রিল: বাংলার ভূমি থেকে কোনও বাঙালিই হবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ৷ ডেবরার জনসভা থেকে এমনটাই ফের একবার জানিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ একই সঙ্গে রাজ্যে সরকার গঠনের এক বছরের মধ্য়ে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান করার ঘোষণাও করেন শাহ ৷ পাশাপাশি সীমান্তে নিরাপত্তা এমন নিশ্ছিদ্র করা হবে, যাতে ভবিষ্যতে অনুপ্রবেশকারীরা ঢুকতে না-পারে ৷ শুক্রবার সেই আশ্বাসও শোনা গিয়েছে অমিত শাহের গলায় ৷
শুধু তাই নয়, এদিন শাহের আক্রমণের নিশানায় উঠে এসেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ও ৷ এদিন তিনি সরাসরি অভিযোগ করেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের এখন একটাই লক্ষ্য তাঁর ভাইপোকে মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসানো ৷ কিন্তু দেশকে সুরক্ষিত করা মোদিজি চাই, নাকি অনুপ্রবেশকারীদের ঢোকানো মমতাদিদি চাই ?"
ডেবরা, পাশকুড়া, দাসপুর, কেশপুরের প্রার্থীদের সমর্থনে এদিন জনসভা করেন অমিত শাহ ৷ আর সেখানেই তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে স্মরণ করে বক্তব্য শুরু করেন ৷ পাশাপাশি রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের জন্মদিনেও তাঁকে স্মরণ করেন শাহ ৷ এরপরই তিনি সরাসরি আক্রমণ শানিয়েছেন সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় এবং তৃণমূলকে ৷
অনুপ্রবেশকারী ইস্যুকে সামনে রেখে এদিন শাহ বলেন, "15 বছর আগে মা-মাটি-মানুষের স্লোগান দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের সরকার এসেছিল ৷ আর এসে তারা যুবকদের বেকার করেছে, মা-বোনদের সম্মানহানি করেছে আর কাটমানি, সিন্ডিকেটের রাজত্ব শুরু করেছে ৷ অনুপ্রবেশকারীমুক্ত বাংলা চায় বিজেপি ৷ আপনি যত জোর লাগানোর লাগিয়ে দিন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়, তারপরও আমরা বেছে বেছে প্রত্যেক অনুপ্রবেশকারীদের বের করেই ছাড়ব ৷ এই অনুপ্রবেশকারীরা আপনাদের খাবার কেড়ে নেয়, আপনাদের চাল কেড়ে নেয়, আপনাদের চাকরি কেড়ে নেয় ৷ কিন্তু তারপরও মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় চান না এখান থেকে অনুপ্রবেশকারীরা যাক, কিন্তু আপনাদের নিরাপত্তার জন্য আমরা ভোটের পর বেছে বেছে সবক'টাকে বের করবই ৷"
এরই সঙ্গে, ডেবরার সভা থেকে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়েও মুখ খুলেছেন অমিত শাহ ৷ তিনি বলেন, "1500 কোটি টাকা আমরা ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য দিয়েছিলাম ৷ 60 শতাংশ টাকা মোদিজি দিতে চেয়েছিল প্রথম দফায় ৷ কিন্তু তৃণমূল সরকার ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানকে জঞ্জাল করেছে ৷ আমরা সরকারে আসার এক বছরের মধ্যে এই ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়িত করব ৷"
অন্যদিকে, কংসাবতী নদীর উপর পাকা সেতু বানানোর কাজ বন্ধ হয়ে আছে, সে প্রসঙ্গেও মুখ খুলেছেন শাহ ৷ সিন্ডিকেট নিয়েও এদিন প্রশ্ন তুলেছেন শাহ ৷ তিনি বলেন, "সিমেন্ট কিনবেন, বালি কিনবেন সবেতেই সিন্ডিকেট ৷ একবার পদ্মের বোতাম জোরে টিপুন পুরো সিন্ডিকেটকে উপড়ে গঙ্গায় ফেলব আমরা ৷ যে তৃণমূলের আশ্রিত গুন্ডারা অত্যাচার করছে, তাদের বলব নিজেদের জায়গা ঠিক করে রাখুন ৷ 5 তারিখের পর কোথায় যাবেন তা এখনই ঠিক করে রাখুন ৷ বিজেপি সরকার গঠনের পর জেলে যেতে হবে এদের ৷"
কর্মসংস্থান ইস্যুতেও এদিন তৃণমূলের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে শাহ ৷ তিনি বলেন, "বাংলা থেকে ছয় হাজারের বেশি কোম্পানি, শিল্পপতিরা পালিয়ে গিয়েছে ৷ আমরা বাংলার যুবদের বাংলাতেই চাকরি দেওয়ার কাজ করব ৷ অনুপ্রবেশকারী এতটাই বেড়ে গিয়েছে যে, কে ভারতীয় আর কে অনুপ্রবেশকারী বোঝা যায় না ৷ সীমান্ত আটকে এদের আটকানো অবিলম্বে দরকার ৷ মমতার লক্ষ্য ভাইপোকে মুখ্যমন্ত্রী করা আর মোদিজির লক্ষ্য রাজ্যের মানুষকে নিরাপত্তা দেওয়া, যুবদের চাকরি দেওয়া ৷"
তিনি আরও বলেন, "আট লক্ষ কোটি টাকার ঋণ রয়েছে বাংলার ৷ এরা স্কুল বানাতে চায় না ৷ মাদ্রাসার দিকে নজর ৷ মাদ্রাসার জন্য 5 হাজার কোটি টাকার বাজেট করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় ৷ আমরা ক্ষমতায় এলে UCC লাগু করে বাংলায় চারটে বিয়ে করার অনুমতি এবার থেকে বন্ধ করা হবে ৷ ইউসিসি লাগু হওয়ার পর সকলের জন্য আইন এক হবে ৷"