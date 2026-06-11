650 কোটির 'বিশ্বের বৃহত্তম দই কারখানা' সাঁকরাইলে, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে থাকতে পারেন শাহ
বাংলায় 'বিশ্বের বৃহত্তম দই কারখানা' ! প্রতিদিন প্রায় 15 লক্ষ কিলোগ্রাম দুগ্ধজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণের সক্ষমতা থাকবে এই কারখানার ।
Published : June 11, 2026 at 6:18 PM IST
কলকাতা, 11 জুন: বাংলার শিল্প মানচিত্রে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে চলেছে । হাওড়ার সাঁকরাইলে আমূলের প্রস্তাবিত বিশ্বের বৃহত্তম দই উৎপাদন কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আগামী 14 জুন রাজ্যে আসতে পারেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ । রাজনৈতিক মহলের মতে, এই সফর যেমন শিল্প বিনিয়োগের বার্তা বহন করবে, তেমনই রাজ্য-রাজনীতিতেও তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে ।
সূত্রের খবর, এক দিনের সফরে কলকাতায় এসে সরাসরি হাওড়ার সাঁকরাইল ফুড পার্কে যাবেন অমিত শাহ । সেখানেই গুজরাত কো-অপারেটিভ মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশন (জিসিএমএমএফ)-এর উদ্যোগে গড়ে ওঠা আমূলের মেগা দই উৎপাদন প্রকল্পের ভূমিপুজো ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন তিনি । অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, রাজ্যসভার সাংসদ তথা বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য-সহ একাধিক মন্ত্রী ও প্রশাসনিক কর্তাদের ।
শিল্পমহলের দাবি, এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে তা শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, গোটা পূর্ব ভারতের দুগ্ধশিল্পের চেহারা বদলে দিতে পারে । প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায় 600 থেকে 650 কোটি টাকার বিনিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে আমূলের । প্রতিদিন প্রায় 15 লক্ষ কিলোগ্রাম দুগ্ধজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণের সক্ষমতা থাকবে এই কারখানার । প্রথমে দই উৎপাদন শুরু হলেও পরবর্তীকালে মাখন, পনির, লস্যি-সহ বিভিন্ন দুগ্ধজাত পণ্যের উৎপাদনও হবে বলে জানা গিয়েছে ।
এই প্রকল্পের সূত্রপাত গত সপ্তাহে নবান্নে অনুষ্ঠিত এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে । সেখানে আমূল ডেয়ারির শীর্ষ কর্তা এবং গুজরাত কো-অপারেটিভ মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । বৈঠকের পর সমাজমাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী জানান, পশ্চিমবঙ্গে বৃহৎ বিনিয়োগে আগ্রহ দেখিয়েছে আমূল । তিনি দাবি করেন, এই প্রকল্প রাজ্যে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, কৃষি ও দুগ্ধ অর্থনীতির বিকাশ এবং গ্রামীণ মহিলাদের আর্থিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে ।
সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় 14টি জেলায় 1 লক্ষ 20 হাজারেরও বেশি মহিলা আমূলের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত রয়েছেন । নতুন প্ল্যান্ট চালু হলে সেই সংখ্যা আরও বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে ।
অন্যদিকে, অমিত শাহের এই সফরকে ঘিরে রাজনৈতিক গুরুত্বও কম নয় । সূত্রের খবর, সাঁকরাইলের অনুষ্ঠান সেরে তিনি রাজ্যের শীর্ষ প্রশাসনিক এবং বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে পৃথক বৈঠক করতে পারেন । এদফার প্রশাসনিক বৈঠকে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, সীমান্ত নিরাপত্তা এবং বিশেষত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অনুপ্রবেশ রোধের বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।
রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, শিল্প বিনিয়োগের মঞ্চে দাঁড়িয়েও জাতীয় নিরাপত্তা ও সীমান্ত ইস্যুকে সামনে রাখতে চাইছে কেন্দ্র । ফলে 14 জুনের সফর শুধুমাত্র একটি শিল্প প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠানেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং তা রাজ্যের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করতে পারে ।
এখন নজর সাঁকরাইলের দিকে । কারণ, আমূলের এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে পশ্চিমবঙ্গ শুধু দেশের দুগ্ধশিল্পের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবেই উঠে আসবে না, বিশ্বের বৃহত্তম দই উৎপাদন কেন্দ্রের ঠিকানাও হতে পারে বাংলা ।