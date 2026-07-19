কলকাতায় বিশ্বের বৃহত্তম দই কারখানা, 'বিধানসভা জয়ের উপহার' বললেন অমিত শাহ
এদিনের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে রাজ্যের নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন শাহ। পাশাপাশি, পূর্বতন বাম ও তৃণমূল সরকারকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন তিনি ৷
Published : July 19, 2026 at 7:55 PM IST
কলকাতা, 19 জুলাই: রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে পালাবদল ঘটেছে। ক্ষমতায় আসার পরই শিল্পায়নে কড়া নজর দিয়েছে নতুন সরকার। রবিবার খাস কলকাতায় বিশ্বের বৃহত্তম মিষ্টি দই কারখানার শিলান্যাস করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সমবায় সংস্থা আমূলের এই মেগা প্রজেক্টের হাত ধরেই রাজ্যে কর্মসংস্থান ও গ্রামীণ অর্থনীতির ভোল বদলাতে চাইছে সরকার।
এদিনের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে রাজ্যের নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন শাহ। পাশাপাশি, পূর্বতন বাম ও তৃণমূল সরকারকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করে তিনি রাজ্যের হৃতগৌরব ফেরানোর বার্তা দেন।দীর্ঘ রাজনৈতিক লড়াইয়ের পর বাংলায় নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেই প্রসঙ্গ টেনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, "বঙ্গ নির্বাচনের বিজয়ের পর, মোদীজির তরফ থেকে আমি মিষ্টি দই দিয়ে বঙ্গবাসীদের মুখ মিষ্টি করানোর জন্য এখানে এসেছি।"
বাংলার অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করিয়ে তিনি জানান, শিক্ষা থেকে শুরু করে স্বাধীনতা সংগ্রাম, সব ক্ষেত্রেই বাংলা দেশের পথপ্রদর্শক ছিল। এরপরই পূর্বতন সরকারগুলিকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, "সেই বাংলা দীর্ঘ সময় ধরে বিদেশি চিন্তাধারায় প্রভাবিত কমিউনিস্ট সরকারের শাসনে ছিল। তাদের থেকে মুক্ত হল তো, বিচারধারাবিহীন ভ্রষ্ট এবং করাপ্ট ও ক্রিমিনাল তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারের জালে ফাঁসলো, আর দেখতে দেখতে আমাদের সোনার বাংলার কল্পনা, যার স্বপ্ন কবিগুরু ঠাকুর দেখেছিলেন, তা নষ্ট হয়ে গেল।"
আমূলের এই নতুন কারখানা রাজ্যের অর্থনীতিতে বড় ভূমিকা নেবে বলে দাবি করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। জানা গিয়েছে, এই কারখানায় প্রতিদিন 10 লক্ষ লিটার দুধ প্রক্রিয়াকরণ হবে। এর ফলে রাজ্যের প্রায় 1 লক্ষ 20 হাজার ক্ষুদ্র দুগ্ধ উৎপাদক ও পশুপালক সরাসরি উপকৃত হবেন। শিল্পের জন্য জমির সংস্থান নিয়ে রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রীর তৎপরতার বিশেষ প্রশংসা করেন শাহ। তিনি জানান, আমূল ফেডারেশনকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে 30 একর জমি দিয়েছে শুভেন্দু অধিকারীর সরকার। এই বিপুল বিনিয়োগের কথা তুলে ধরে শাহ বলেন, "আমি আজ আপনাদের গ্যারান্টি দিয়ে যাচ্ছি, কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী এবং গুজরাত থেকে বাংলা পর্যন্ত এই প্ল্যান্টে তৈরি হওয়া মিষ্টি দই ঘরে ঘরে খাওয়া হবে এবং সকল মানুষ বাংলাকে আশীর্বাদ দেবেন। আমি শুভেন্দুজির গতি দেখেছি, বাংলার ঘুরে দাঁড়াতে দেরি হবে না৷ দেখতে দেখতে বাংলা ঘুরে দাঁড়াবে।"
কৃষির পাশাপাশি সমবায় ক্ষেত্রেও বড়সড় পরিবর্তনের কথা শোনান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। আমূলের সাফল্যের কথা তুলে ধরে তিনি জানান, এই সমবায় সমিতির হাত ধরে সারা দেশের 36 লক্ষ মহিলা আজ স্বনির্ভর। বাংলায় এই মডেলই প্রয়োগ করতে চাইছে কেন্দ্র। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথায়, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন কৃষক কল্যাণমুখী প্রকল্পগুলি আগামী ছ'মাসের মধ্যেই বাংলার কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে এদিন আরও একটি বড় ঘোষণা করেন তিনি। কলকাতার ট্যাক্সি চালকদের জন্য 'ভারত ট্যাক্সি' নামে একটি নতুন সমবায় মডেল চালু করা হয়েছে। এই নতুন ব্যবস্থায় চালকরা নিজেরাই নিজেদের গাড়ির এবং কোম্পানির মালিক হবেন। মুনাফা সরাসরি তাঁদের হাতেই আসবে।
রাজ্যের পশুপালকদের রোজগার বাড়াতে আগামী 15 বছরে প্রতিটি ঘরে অন্তত দুটি করে উন্নত প্রজাতির গবাদি পশু দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এর ফলে দুধের উৎপাদন অন্তত 25 শতাংশ বাড়বে বলে আশা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। শিল্পের পাশাপাশি রাজ্যের সার্বিক নিরাপত্তা এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও এদিন কড়া বার্তা দিয়েছেন শাহ। অনুপ্রবেশ রুখতে এবং নারীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে জানান তিনি। শীঘ্রই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় এই নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করবেন।