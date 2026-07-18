জুমাগছ সীমান্ত পরিদর্শনের পর 77 কোটির প্রকল্পের শিলান্যাস-উদ্বোধন অমিত শাহের
জুমাগছের বর্ডার আউট পোস্টে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী৷
Published : July 18, 2026 at 7:10 PM IST
শিলিগুড়ি, 18 জুলাই: সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদার করার পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে বড়সড় ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ । শনিবার শিলিগুড়ি সফরে এসে তিনি প্রায় 77.06 কোটি টাকার একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করেন । একই সঙ্গে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে মোতায়েন সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর (বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স বা বিএসএফ) জওয়ানদের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের মনোবল বৃদ্ধি করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ।
এদিন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ঝুমাগাছ সীমান্ত চৌকিতে (বর্ডার আউটপোস্ট বা বিওপি) পৌঁছান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । সেখানে বিএসএফ-এর উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে সীমান্ত এলাকার সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও নজরদারি প্রক্রিয়া নিয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠক করেন তিনি ।
কাঁটাতারের বেড়ার বর্তমান পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি ওয়াচটাওয়ারে উঠে সীমান্ত পাহারার খুঁটিনাটি পরিদর্শন করেন অমিত শাহ ও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । অবৈধ অনুপ্রবেশ, পাচার ও সীমান্তপারের অপরাধ রুখতে বিএসএফ-এর ভূমিকার প্রশংসা করেন তিনি ।
পরিদর্শন শেষে জুমাগছ বিওপি-তেই বিএসএফ জওয়ানদের সঙ্গে এক সৌজন্যমূলক ‘হাই টি’-তে বসেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী । জওয়ানদের কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে ডিউটি করার অভিজ্ঞতার কথা শোনেন এবং তাঁদের পাশে থাকার বার্তা দেন । পরিবেশ সচেতনতার বার্তা দিতে সীমান্ত চৌকি প্রাঙ্গণে একটি চারাগাছও রোপণ করেন তিনি ।
এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়াল, স্বরাষ্ট্র সচিব সংঘমিত্রা ঘোষ, বিএসএফ-এর ডিজি প্রবীণ কুমার, এনআইএ-র ডিজি রাকেশ আগরওয়াল এবং রাজ্যের ডিজিপি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা-সহ আরও অনেক আমলা ও পুলিশকর্তারা ।
এরপর শিলিগুড়িতে আয়োজিত মূল অনুষ্ঠান থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোট 77.06 কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন । কেন্দ্রীয় সূত্রের খবর, এই অর্থ মূলত সীমান্ত এলাকার পরিকাঠামো উন্নয়ন, জওয়ানদের আবাসন এবং স্থানীয় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ।
রাজনৈতিক ও কৌশলগতভাবে এই সফরকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল । বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের সীমান্ত নিরাপত্তা এবং সামগ্রিক পরিকাঠামোর উন্নয়নে কেন্দ্রের এই বিপুল অঙ্কের বরাদ্দ আগামিদিনে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক চিত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে আশা করা হচ্ছে । আজকের এই কর্মসূচিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পাশাপাশি বিএসএফ-এর পদস্থ আধিকারিক এবং স্থানীয় নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন ৷
শুক্রবার রাতে একাধিক কর্মসূচি নিয়ে উত্তরবঙ্গে আসেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ তিনি সকালে বর্ডার আউটপোস্টে যাওয়ার পাশাপাশি একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস যেমন করেন, পাশাপাশি তিনি উত্তরকন্যায় (উত্তরবঙ্গে রাজ্য সরকারের সচিবালয়) বৈঠকও করেন ৷
এর পর শনিবার রাতে অমিত শাহের কলকাতায় পৌঁছানোর কথা রয়েছে এবং পরদিন রবিবার তিনি রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে সভাপতিত্ব করার পাশাপাশি একাধিক কর্মসূচিতে অংশ নেবেন ।