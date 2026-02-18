মোদির ‘হরে কৃষ্ণ’ বার্তা নিয়ে মায়াপুরে মহাপ্রভুর ‘অনন্য ভক্ত’ অমিত শাহ

মোদির ‘হরে কৃষ্ণ’ বার্তা নিয়ে মায়াপুরে মহাপ্রভুর ‘অনন্য ভক্ত’ অমিত শাহ
অমিত শাহ জানিয়েছেন, তিনি দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নয়, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর একজন ভক্ত হিসেবে মায়াপুরে এসেছেন৷
Published : February 18, 2026 at 4:24 PM IST
মায়াপুর (নদিয়া), 18 ফেব্রুয়ারি: ইসকন মন্দিরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ৷ বুধবার তিনি সেখানে ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের 152তম জয়ন্তীর অনুষ্ঠানে যোগ দেন৷ সেখানে তিনি জানালেন যে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নয়, তিনি মায়াপুরে এসেছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর একজন ভক্ত হিসেবে৷ পাশাপাশি অমিত শাহ এদিনের অনুষ্ঠানে যে ভক্তরা হাজির হয়েছিলেন, তাঁদের জানান যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও তাঁর মাধ্যমে ওই ভক্তদের প্রতি ‘হরে কৃষ্ণ’ বার্তা পাঠিয়েছেন৷
ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা৷ তাঁর 152তম জয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বুধবার মায়াপুরে ‘হরে কৃষ্ণ’ ধ্বনি দিয়ে নিজের বক্তৃতা শুরু করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ৷ শুরুতেই তিনি বলেন, ‘‘আজ সকালে আমার সঙ্গে দেশের সম্মানীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে কথা হয়েছে৷ আমি ওঁকে বললাম যে আজ মায়াপুরে ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের 152তম জয়ন্তীতে যোগ দিতে যাচ্ছি৷’’
এর পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সংযোজন, ‘‘উনি মন থেকে এবং ভক্তিভরে আপনাদের সকলকে হরেকৃষ্ণ বলেছেন৷’’ একই সঙ্গে অমিত শাহ উল্লেখ করেন, ‘‘একটু আগে আমাকে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে সম্বোধন করা হল৷ আমি এখানে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে আসিনি৷ চৈতন্য মহাপ্রভুর অনন্য ভক্ত হিসেবে আজ আমি এখানে এসেছি৷’’
বিস্তারিত আসছে...