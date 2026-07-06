জন্মের 125 বছরে 125 ফুটের শ্যামাপ্রসাদের মূর্তি, নিউটাউনে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন-ভূমিপুজো শাহের
1901 সালের 6 জুলাই কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় । মাত্র 33 বছর বয়সে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে নজির গড়েন তিনি ।
Published : July 6, 2026 at 6:00 PM IST
কলকাতা, 6 জুলাই: ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 125তম জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে ঘিরে বাংলায় রাজনৈতিক বার্তা আরও জোরালো করল বিজেপি । সোমবার নিউটাউনে শ্যামাপ্রসাদের 125 ফুট উচ্চতার একটি মূর্তির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ । ভূমিপুজোর মধ্যে দিয়ে আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় । এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব এবং বিশিষ্ট অতিথিরা ।
বিজেপির দাবি, এটি শুধু একটি মূর্তি নির্মাণের প্রকল্প নয়, বরং স্বাধীনতা উত্তর ভারতের অন্যতম রাষ্ট্রচিন্তক, শিক্ষাবিদ, সাংসদ এবং ভারতীয় জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আদর্শকে আগামী প্রজন্মের সামনে তুলে ধরার উদ্যোগ । তাঁর 125তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে 125 ফুট উচ্চতার মূর্তি নির্মাণের সিদ্ধান্তও সেই ভাবনারই প্রতীক ।
সোমবার কলকাতায় পৌঁছে প্রথমে শ্যামাপ্রসাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান অমিত শাহ । পরে নিউটাউনে ভূমিপুজোয় অংশ নিয়ে তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গ শুধু একজন রাজনৈতিক নেতাকেই নয়, এমন এক রাষ্ট্রনায়ককে জন্ম দিয়েছিল, যিনি ভারতের অখণ্ডতা, সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় এবং জাতীয় সংহতির প্রশ্নে কখনও আপস করেননি । তাঁর আদর্শ আজও দেশের পথপ্রদর্শক ।
1901 সালের 6 জুলাই কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় । মাত্র 33 বছর বয়সে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে নজির গড়েন তিনি । স্বাধীনতার পরে জওহরলাল নেহরুর প্রথম কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় শিল্প ও সরবরাহমন্ত্রী হলেও নীতিগত মতভেদের জেরে পদত্যাগ করেন । 1951 সালে প্রতিষ্ঠা করেন ভারতীয় জনসংঘ, যা পরবর্তীকালে ভারতীয় জনতা পার্টির ভিত্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে । জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ সাংবিধানিক মর্যাদার বিরোধিতা করে আন্দোলনের সময় 1953 সালে শ্রীনগরে আটক অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয় । বিজেপির মতে, অনুচ্ছেদ 370 বিলোপের দর্শন ও রাজনৈতিক ভিত্তি তৈরি হয়েছিল তাঁর সেই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই ।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, 2026 সালে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসার পর বিজেপি এখন শুধু প্রশাসনিক পরিবর্তন নয়, রাজ্যের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিসরেও নিজেদের আদর্শের উপস্থিতিকে স্থায়ী করতে চাইছে । শ্যামাপ্রসাদের জন্মভূমিতে তাঁর 125 ফুট উচ্চতার মূর্তি নির্মাণ সেই বৃহত্তর রাজনৈতিক কৌশলেরই অংশ । এর মাধ্যমে বাংলার ইতিহাসে শ্যামাপ্রসাদের অবদানকে আরও দৃশ্যমান করার পাশাপাশি বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মধ্যে একটি আদর্শিক সেতুবন্ধনের বার্তাও দিতে চাইছে গেরুয়া শিবির ।
নিউটাউনের কর্মসূচির পর সন্ধেয় বিশ্ব বাংলা মেলা প্রাঙ্গণে শ্যামাপ্রসাদের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে যোগ দেন অমিত শাহ । এই মঞ্চ থেকে দলীয় নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার পাশাপাশি রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক উদ্যোগ এবং বাংলায় বিজেপির আগামী সাংগঠনিক কর্মসূচি নিয়েও আলোচনা করবেন বলে দলীয় সূত্রের খবর । (তথ্য সহায়তায় PTI )