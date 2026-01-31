শহরে এসেই অ্যাকশন মোডে শাহ ! শুভেন্দু-শমীকদের নিয়ে দীর্ঘ বৈঠক

শহরে এসেই অ্যাকশন মোডে শাহ ! শুভেন্দু-শমীকদের নিয়ে দীর্ঘ বৈঠক
ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন থেকে শুরু করে বিভিন্ন জেলায় বিজেপির সাংগঠনিক শক্তি কেমন তা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে শাহের বৈঠকে ৷
কলকাতা, 31 জানুয়ারি: শহরে পা-রেখেই বিজেপির রাজ্য নেতাদের নিয়ে ঘণ্টাখানেক বৈঠক করলেন অমিত শাহ ৷ বৈঠক থেকে বেশ কিছু নির্দেশ দিয়েছেন তিনি ৷ জানা গিয়েছে, ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন থেকে শুরু করে বিভিন্ন জেলায় বিজেপির সাংগঠনিক শক্তি কেমন তা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে ৷ উঠে এসেছে আরও কয়েকটি বিষয় ৷
অসমের কর্মসূচি শেষ করে শুক্রবার রাত পৌনে দশটা নাগাদ কলকাতা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছন অমিত ৷ রাজ্য় বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদাররা তাঁকে স্বাগত জানান ৷ এরপর সেখান থেকে নিউটাউনের হোটেলে চলে যান তাঁরা ৷ সেখানেই শুরু হয় বৈঠক ৷ কয়েকজন রাজ্য় নেতার পাশাপাশি বঙ্গ বিজেপির তরফে বিধানসভা নির্বাচনের দায়িত্ব পাওয়া কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক ভূপেন্দ্র যাদব, সুনীল বনসল এবং বিপ্লব দেবরাও ছিলেন বৈঠকে ৷
রাজ্য বিজেপির এক নেতা জানান, ঘরোয়া পরিবেশে বৈঠক করেছেন শাহ ৷ রাজ্য রাজনীতির কয়েকটি বিষয় নিয়ে কথা হয়েছে ৷ শনিবার সকালে প্রথমে দক্ষিণবঙ্গ এবং পরে উত্তরবঙ্গের কর্মসূচি শেষে দিল্লি চলে যাওয়ার আগে আবারও নেতাদের নিয়ে বৈঠক করতে পারেন শাহ ৷ তাঁর আগে প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের তিনি কী বার্তা দেন সেটাই এখন দেখার ৷
একমাস আগে রাজ্যে এসে অমিত দাবি করেন, 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে বঙ্গে পরিবর্তন আসছে ৷ তৃণমূল সরকারের পতন ঘটিয়ে বিজেপির ক্ষমতায় আসবে ৷ বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে আত্মবিশ্বাসের সুর শোনা যায় অমিত শাহের গলায় ৷ শুধু ক্ষমতা দখলই নয়, তাঁর এটাও দাবি, আসন্ন নির্বাচনে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বঙ্গে সরকার গড়বে পদ্ম শিবির ৷
সল্টলেকের একটি সাংবাদিক সম্মেলন থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, "এবার বাংলায় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বিজেপিই সরকার গড়বে, এটা মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে বলছি ৷" বাংলায় হয়ে যাওয়া গত কয়েকটি বড় নির্বাচনের ফলাফলের তথ্য তুলে ধরে মোদি মন্ত্রিসভার এই নম্বর টু বলেন, "কয়েক বছরে বিরাট গতিতে ভোট বেড়েছে বিজেপির ৷ এবারের নির্বাচনে ক্ষমতায় আসবে বিজেপি ৷ "
এদিকে, ভোটের আগে আবারও বঙ্গ সফরে আসা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে সম্প্রতি তাঁর দফতরে ই-মেইল করেছিলেন আরজি কর-কাণ্ডে নির্যাতিতা তরুণীর বাবা-মা। কিন্তু, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে সেই ই-মেইলের কোনও জবাব দেওয়া হয়নি বলে দাবি আরজি করে নির্যাতিতার বাবা ও মায়ের।
শুক্রবার নিজের বাড়িতে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হতে গিয়ে এই নিয়ে কার্যত হতাশার সুর শোনা গেল তাঁদের গলায়। তরুণী চিকিৎসক ছাত্রীর বাবা-মা বলেন, "আগেও আমরা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু, পারিনি। এবারও তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার আশা ক্ষীণ। তবে, সাক্ষাৎ হলে ভালো লাগত।"