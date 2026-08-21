'চিকেনস নেক' ঘিরে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তায় জোর ! শিলিগুড়িতে অমিত শাহের বড় ঘোষণা

'চিকেনস নেক' ঘিরে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তায় জোর ! শিলিগুড়িতে অমিত শাহের বড় ঘোষণা
শিলিগুড়ি থেকে দিল্লির মধ্যে দ্রুত রেল যোগাযোগের প্রকল্পের কথা জানিয়ে শাহ বলেন, এর জন্য আর মাত্র দু-তিন বছর অপেক্ষা করতে হবে ।
Published : August 21, 2026 at 1:51 PM IST
শিলিগুড়ি, 21 অগস্ট: দেশের মানচিত্রে উত্তরবঙ্গ একটি সরু ফালি । অথচ কৌশলগত গুরুত্বে গোটা দেশের কাছে অত্যন্ত স্পর্শকাতর । ভারতীয় ভূখণ্ডের সঙ্গে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগের অন্যতম প্রধান সেতু সেই শিলিগুড়ি করিডর, 'চিকেনস নেক' । শুক্রবার শিলিগুড়িতে এসে সেই করিডরের ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা নিরাপত্তা নিয়েই বড় বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ । তাঁর ঘোষণা, "শিলিগুড়ি করিডর সুরক্ষিত রাখতে সব ধরনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে ।" শুধু সীমান্ত নিরাপত্তা নয়, প্রশাসনিক পরিকাঠামো থেকে দিল্লির সঙ্গে দ্রুত রেল যোগাযোগ, শিলিগুড়িকে ঘিরে একাধিক পরিকল্পনার কথাও জানালেন তিনি ।
এদিন শিলিগুড়িতে এসএসবি-র (সশস্ত্র সীমা বল) আঞ্চলিক সদর দফতরে একাধিক কর্মসূচিতে যোগ দেন শাহ । সেখানে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বৈঠকেও অংশ নেন তিনি । সীমান্তরক্ষী বাহিনী এবং সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা আধিকারিকদের সঙ্গে 'চিকেনস নেক' এর নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা হয় বলে সূত্রের খবর । নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশের সীমান্তের কাছাকাছি এই এলাকা দিয়েই উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে দেশের মূল ভূখণ্ডের যোগাযোগ । ফলে শিলিগুড়ি করিডরের নিরাপত্তা নিয়ে কেন্দ্রের উদ্বেগ নতুন নয় । এ দিনের শাহের বক্তব্যে সেই গুরুত্বই আরও এক বার স্পষ্ট হল ।
শাহ জানান, শিলিগুড়িতে 80 একর জমির উপর তৈরি হবে প্রশাসনিক ভবন । তাঁর কথায়, করিডরের নিরাপত্তা এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতেই এই পরিকাঠামো তৈরি করা হবে । একই সঙ্গে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দেশের রাজধানীর যোগাযোগ নিয়েও বড় পরিকল্পনার কথা বলেন তিনি । শিলিগুড়ি থেকে দিল্লির মধ্যে দ্রুত রেল যোগাযোগের প্রকল্পের কথা জানিয়ে শাহ বলেন, এর জন্য আর মাত্র দু-তিন বছর অপেক্ষা করতে হবে । তাঁর দাবি, ভবিষ্যতে বিমানে নয়, দ্রুত ট্রেনে দিল্লি পৌঁছতে পারবেন শিলিগুড়ির মানুষ ।
তবে এ দিনের বক্তৃতার বড় অংশ জুড়ে ছিল সীমান্তের জমি এবং কাঁটাতারের বেড়া নিয়ে রাজ্য-কেন্দ্রের পুরনো টানাপড়েন । শাহের অভিযোগ, সীমান্ত সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় জমি চেয়ে দীর্ঘদিন রাজ্যের কাছে আবেদন করেও সাড়া মেলেনি । তাঁর দাবি, 2014 সাল থেকে সীমান্তের জন্য প্রায় 1129 একর জমি চাওয়া হয়েছিল । কিন্তু আগের সরকারের আমলে সেই জমি পাওয়া যায়নি ।