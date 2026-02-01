ETV Bharat / state

শিক্ষা-কৃষি-আবাসে বরাদ্দ ছাঁটাই ! খতিয়ান দিয়ে বাজেটকে 'ধাপ্পাবাজি' তকমা অমিত মিত্রের

বাজেটকে 'ধাপ্পাবাজি' তকমা অমিত মিত্রের (চিত্র: IANS)
​কলকাতা, 1 ফেব্রুয়ারি: সংসদে পেশ হওয়া কেন্দ্রীয় বাজেটকে সম্পূর্ণ 'দিশাহীন' এবং 'ধাপ্পাবাজি' বলে তোপ দাগলেন রাজ্যের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অমিত মিত্র । রবিবার বাজেট পরবর্তী পর্যালোচনায় নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করেন তিনি । সেখানেই একের পর এক পরিসংখ্যান তুলে ধরে তিনি বলেন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও পিছিয়ে পড়া মানুষের উন্নয়নের স্বার্থে এই বাজেট কোনও ইতিবাচক ভূমিকা তো নেবেই না, বরং বিগত বছরগুলোর তুলনায় বরাদ্দ কমিয়ে সাধারণ মানুষকে আরও বিপদের মুখে ঠেলে দেবে ।

​'বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে মোদি সরকার'

​এদিন সাংবাদিক সম্মেলনের শুরুতেই অমিত মিত্র কেন্দ্রীয় সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন অমিত মিত্র । তাঁর কথায়, বাজেটে বড় বড় অঙ্কের ঘোষণা করা হলেও বাস্তবে তার সিকিভাগও খরচ করা হয় না । তিনি বলেন, "বাজেট মানে শুধু আয়-ব্যয়ের হিসাব নয়, এটি সরকারের একটি প্রতিশ্রুতি । কিন্তু মোদি সরকার সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষায় ব্যর্থ । বাজেটের এস্টিমেট বা অনুমানের সঙ্গে বাস্তবের খরচের কোনও মিল নেই । এটা মানুষের সঙ্গে প্রতারণা ।"

তিনি দাবি করেন, গত কয়েক বছরের ট্রেন্ড বা প্রবণতা লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, সরকার যা ঘোষণা করে, বছর শেষে দেখা যায় তার চেয়ে অনেক কম টাকা খরচ হয়েছে । একেই তিনি 'ধাপ্পাবাজি' বলে উল্লেখ করেছেন ।

'​শিক্ষা ও কৃষিতে ভয়ানক কোপ'

​দেশের ভবিষ্যৎ এবং অর্থনীতির মেরুদণ্ড - উভয় ক্ষেত্রেই কেন্দ্র সরকার বরাদ্দ কমিয়েছে বলে অভিযোগ করেন অমিত মিত্র । পরিসংখ্যান তুলে ধরে তিনি জানান, 2015-16 সালে শিক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় বাজেটে মোট ব্যয়ের 3.8 শতাংশ বরাদ্দ ছিল । কিন্তু 2024-25 সালে সেই বরাদ্দ কমিয়ে 2.60 শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে ।

তিনি কোঠারি কমিশনের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, "স্বাধীনতার পর থেকে শিক্ষা খাতে জিডিপির 6 শতাংশ বরাদ্দের সুপারিশ রয়েছে । সেখানে মোদি সরকার বরাদ্দ বাড়ানোর বদলে তা কমিয়ে দিচ্ছে । এর ফলে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা ধুঁকবে এবং সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েরা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে ।"

​একইভাবে কৃষকদের সঙ্গেও বঞ্চনা করা হয়েছে বলে তাঁর অভিযোগ । কৃষিকাজে অপরিহার্য সারের ভর্তুকি বা ফার্টিলাইজার সাবসিডি কমিয়ে দেওয়া হয়েছে । অমিত মিত্রের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, 2015-16 সালে যেখানে মোট ব্যয়ের প্রায় চার শতাংশ সারের ভর্তুকি হিসেবে দেওয়া হতো, এবার তা কমিয়ে 3.19 শতাংশ করা হয়েছে । এর সরাসরি প্রভাব পড়বে কৃষকদের উৎপাদন খরচে এবং ফলে বাড়বে খাদ্যপণ্যের দাম ।

​পিছিয়ে পড়া শ্রেণির উন্নয়নেও 'কাঁচি'

​তফশিলি জাতি (SC), উপজাতি (ST), ওবিসি (OBC) এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য কেন্দ্রীয় বাজেটে বরাদ্দ কমানো হয়েছে বলে সরব হন রাজ্যের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী । তিনি জানান, আগে এই সব শ্রেণির মানুষের কল্যাণে মোট বাজেটের 0.21 শতাংশ বরাদ্দ থাকত । এবার তা আরও কমিয়ে 0.19 শতাংশ করা হয়েছে । শতাংশের বিচারে এই ফারাক খুব ছোট মনে হলেও, হাজার হাজার কোটি টাকার বাজেটে এর পরিমাণ বিশাল । সমাজের সবচেয়ে দুর্বল শ্রেণির মানুষের প্রতি কেন্দ্রের এই উদাসীনতা দুর্ভাগ্যজনক বলে মন্তব্য করেন তিনি ।

​আবাস যোজনা ও স্বচ্ছ ভারত: পরিসংখ্যানের 'জাদুকরী'

​অমিত মিত্র এদিন উদাহরণ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেন, কীভাবে বাজেটে বরাদ্দের ঘোষণা আর বাস্তবের খরচের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ থাকে । তিনি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (শহরাঞ্চল)-এর প্রসঙ্গ তোলেন । তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী: 2024-25 সালে এই প্রকল্পে বাজেট বরাদ্দ (Budget Estimate) ছিল প্রায় 30,000 কোটি টাকা । ​পরবর্তীতে সংশোধিত হিসেবে (Revised Estimate) তা কমিয়ে করা হয় 13,670 কোটি টাকা । ​আর বাস্তবে খরচ হয়েছে (Actual Expenditure) মাত্র 5,815 কোটি টাকা ।

​অর্থাৎ, বাজেটে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, বাস্তবে তার 20 শতাংশও পূরণ করা হয়নি । একই চিত্র প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনার ক্ষেত্রেও । সেখানে 54,000 কোটি টাকার বরাদ্দ বাস্তবে 32,000 কোটি টাকায় নেমে এসেছে । স্বচ্ছ ভারত মিশন (শহরাঞ্চল)-এর ক্ষেত্রেও 5,000 কোটি টাকার বরাদ্দ বাস্তবে মাত্র 1,800 কোটি টাকায় ঠেকেছে । অমিত মিত্রের প্রশ্ন, "বাজেটে বড় অঙ্ক দেখিয়ে হাততালি কুড়োনোর চেষ্টা হলেও, দিন শেষে মানুষের হাতে কিছুই পৌঁছচ্ছে না ।"

​বিদেশি বিনিয়োগ ও অর্থনীতির হাল

​দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যে মোটেই ভালো নয়, তা বোঝাতে গিয়ে বিদেশি বিনিয়োগের প্রসঙ্গ টানেন অমিত মিত্র । তিনি জানান, বিদেশি লগ্নিকারীরা ভারতের বাজার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন । গত অগস্ট থেকে নভেম্বর - মাত্র চার মাসেই ভারত থেকে 4.4 বিলিয়ন ডলার প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (FDI) বেরিয়ে গিয়েছে । পাশাপাশি শেয়ার বাজার থেকেও বিদেশি পোর্টফোলিও ইনভেস্টররা (FPI) বিপুল টাকা তুলে নিচ্ছেন ।
​তাঁর কটাক্ষ, "অর্থমন্ত্রী এখন অনাবাসী ভারতীয়দের কাছে গিয়ে অনুরোধ করছেন টাকা ঢালার জন্য । কারণ তিনি জানেন, বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা আর ভারতের অর্থনীতির ওপর ভরসা রাখতে পারছেন না ।"

সব মিলিয়ে, রবিবারের সাংবাদিক বৈঠকে অমিত মিত্রের বার্তা, এই বাজেট সাধারণ মানুষের জন্য নয়, বরং এটি একটি সংখ্যাতত্ত্বের খেলা যা দেশের প্রকৃত উন্নয়নকে স্তব্ধ করে দেবে ।

UNION BUDGET 2026
HOUSING ALLOCATION ON BUDGET
অমিত মিত্র
কেন্দ্রীয় বাজেট 2026
AMIT MITRA ON UNION BUDGET

