কেন্দ্রের অদক্ষ সরকারের কারণেই GST ‘অক্টোপাসের মরণফাঁস’, মমতার খোঁচায় ব্যাখ্যা অমিতের

কেন্দ্রের অদক্ষ সরকারের কারণেই GST ‘অক্টোপাসের মরণফাঁস’, মমতার খোঁচায় ব্যাখ্যা অমিতের
জিএসটি সমর্থন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষোভপ্রকাশের পর বুধবার সোশাল মিডিয়ায় তার ব্যাখ্যা দিলেন অমিত মিত্র।
Published : December 24, 2025 at 8:42 PM IST
কলকাতা, 24 ডিসেম্বর: পণ্য ও পরিষেবা কর বা জিএসটি (GST) নিয়ে রাজ্যগুলির অসন্তোষের জন্য কেন্দ্রকে নজিরবিহীন আক্রমণ শানালেন রাজ্যের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান আর্থিক উপদেষ্টা ড. অমিত মিত্র। কেন এক সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিএসটি'র পক্ষে দাঁড়ানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন, বুধবার তার ব্যাখা দিলেন তিনি ৷
জিএসটি ব্যবস্থা বর্তমানে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (MSME) ‘গলার ফাঁস’ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা নিয়ে এদিন সোশাল মিডিয়ায় ব্যাখ্যা দিলেন এই অর্থনীতিবিদ। তাঁর অভিযোগ, প্রচারের নেশায় মত্ত কেন্দ্রীয় সরকার বিন্দুমাত্র প্রস্তুতি ছাড়াই অসম্পূর্ণ পরিকাঠামো নিয়ে জিএসটি চালু করেছিল, যার মাশুল দিতে হচ্ছে দেশের 92 শতাংশ ব্যবসায়ীকে ৷
তৃণমূল সরকারের প্রথম অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, 2009 সালে যখন তিনি তৃণমূল নেত্রীকে জিএসটি সমর্থনের কথা বলেন, তার প্রেক্ষাপট ছিল ভিন্ন। তৎকালীন ভ্যাট (VAT) জমানায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কেন্দ্রীয় আবগারি শুল্ক, সার্ভিস ট্যাক্স, সারচার্জ-সহ 17টি ভিন্ন ভিন্ন করের বোঝা বইতে হত। ড. মিত্রের কথায়, “সেই সময় ব্যবসায়ীরা করের এক অক্টোপাসের জালে বন্দি ছিলেন। আমি ভেবেছিলাম একটি স্বচ্ছ, ডিজিটাল এবং সরল কর ব্যবস্থা ক্ষুদ্র শিল্পকে সেই জাল থেকে মুক্তি দেবে । সাধারণ মানুষের প্রতি মমতার যে সহানুভূতি, সেই আবেগ থেকেই তিনি ক্ষুদ্র শিল্পের স্বার্থে জিএসটি-তে সম্মতি দিয়েছিলেন ।” কিন্তু 2017 সালের জুলাই মাসে কেন্দ্র যে জিএসটি ব্যবস্থা চালু করে, তার সঙ্গে আদি ভাবনার কোনও মিল ছিল না বলেই তাঁর দাবি।
এ নিয়ে কেন্দ্রের তীব্র সমালোচনা করে অমিত বলেন, "2017 সালে সংসদের সেন্ট্রাল হলে জাঁকজমকভাবে জিএসটি উদ্বোধনের সময় কম্পিউটার সিস্টেম বা নেটওয়ার্ক প্রস্তুতই ছিল না। মাসে 300 কোটি ইনভয়েস প্রসেস করার ক্ষমতা ছিল না জিএসটিএন-এর (GSTN)। শুধুমাত্র শিরোনামে আসতে এবং প্রচারের আলো টানতে একটি অপরিপক্ক ব্যবস্থা দেশের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল।” তাঁর মতে, এরপর থেকে একের পর এক প্রশাসনিক ব্যর্থতা কেন্দ্রের জমানাকে গ্রাস করেছে । পরিসংখ্যান দিয়ে তিনি জানিয়েছেন, জিএসটি চালু হওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত 955টি বিজ্ঞপ্তি এবং 754টি সার্কুলার জারি হয়েছে । সিজিএসটি আইন সংশোধন হয়েছে 86 বার এবং নিয়ম সংশোধন হয়েছে 147 বার। 192 রকমের ফর্ম পূরণ করতে গিয়ে নাজেহাল হচ্ছেন ব্যবসায়ীরা।
এই প্রশাসনিক জটিলতার ফলে শুধু যে ব্যবসায়ীরা বিপাকে পড়েছেন তাই নয়, এর ফলে প্রায় 2 লক্ষ কোটি টাকার জালিয়াতি হয়েছে বলেও দাবি করেছেন অমিত মিত্র। তাঁর মতে, ইনকম্পিটেন্ট বা অদক্ষ এক সরকারের কারণে পুরনো করের সেই ভয়ঙ্কর ‘অক্টোপাস’ আজ নতুন চেহারায় ফিরে এসেছে, যা ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের টুঁটি চেপে ধরছে ।
গত সপ্তাহে ধনধান্য অডিটোরিয়ামে আয়োজিত বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজ্যের শেষ 'বেঙ্গল বিজনেস কনক্লেভ'-এ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিএসটি নিয়ে যে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন, তার নেপথ্যে এই বাস্তব কারণগুলিই কাজ করছে বলে আজ স্পষ্ট করে দেন মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান আর্থিক উপদেষ্টা ড. মিত্র। রাজনৈতিক মহলের মতে, নির্বাচনের আগে জিএসটি'র এই বিশৃঙ্খলাকে হাতিয়ার করে কেন্দ্রবিরোধী সুর আরও তীব্র করল রাজ্যের শাসক শিবির।