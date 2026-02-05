ETV Bharat / state

নিজস্ব আয় বেড়েছে 6 গুণ, 'কেন্দ্রীয় বঞ্চনা'র অংক কষে বাজেট-ব্যাখ্যা অমিতের

তিনি জানান, কৃষি ও সংশ্লিষ্ট খাতে বরাদ্দ 13 গুণ বেড়ে 38 হাজার 899 কোটি টাকা হয়েছে । সামাজিক প্রকল্পে ব্যয় 18 গুণ বেড়েছে ৷

ETV BHARAT
'কেন্দ্রীয় বঞ্চনা'র অংক কষে বাজেট-ব্যাখ্যা অমিতের (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 5, 2026 at 6:21 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 5 ফেব্রুয়ারি: বিধানসভায় বাজেট পেশের পরই সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্যের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যের 'ল্যাবরেটরি রিপোর্ট' পেশ করলেন মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অমিত মিত্র । বৃহস্পতিবার 2026-27 অর্থবর্ষের বাজেটের খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি দাবি করেন, কেন্দ্রের আর্থিক বঞ্চনা এবং বাম আমলের ঋণের বোঝা সত্ত্বেও গত 15 বছরে রাজ্যের নিজস্ব আয় এবং পরিকাঠামোয় ব্যয় - দুই-ই জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে । তাঁর কথায়, 2010-11 সালের তুলনায় রাজ্যের বাজেটের আকার পাঁচ গুণ বেড়ে এখন চার লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে ।

অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান ব্যাখ্যা

এদিন বিধানসভার মিডিয়া সেন্টারে সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যও । তবে বাজেটের জটিল অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান বা 'ম্যাজিক অফ নাম্বারস' সহজ করে বুঝিয়ে দেন অমিত মিত্রই । তিনি বলেন, "2010-11 সালে রাজ্যের নিজস্ব কর আদায়ের পরিমাণ ছিল মাত্র 21 হাজার 129 কোটি টাকা । আজ তা ছয় গুণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে এক লক্ষ 18 হাজার 600 কোটিতে । এটা আমাদের নিজস্ব ট্যাক্স কালেকশন, যা রাজ্যের অর্থনৈতিক সক্ষমতার প্রমাণ ।"

সম্পদ সৃষ্টির জন্য ব্যয় বেড়েছে

বিরোধীরা প্রায়শই অভিযোগ করেন, রাজ্য সরকার সম্পদ সৃষ্টি বা ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচারে (Capital Expenditure) জোর দেয় না । এদিন সেই অভিযোগ খণ্ডন করে অমিত মিত্র পরিসংখ্যান তুলে ধরেন । তিনি জানান, "সম্পদ সৃষ্টির জন্য ব্যয় বা ক্যাপিটাল আউটলে 2010-11 সালে ছিল মাত্র দুই হাজার 226 কোটি টাকা । 2026-27 সালে তা সাড়ে 18 গুণ বেড়ে 41 হাজার 315 কোটি টাকায় পৌঁছেছে ।" তাঁর দাবি, রাস্তাঘাট, স্কুল, হাসপাতালের মতো পরিকাঠামো তৈরিতে এই বিপুল বরাদ্দ রাজ্যের উন্নয়নের গতিকেই নির্দেশ করে ।

কৃষি-সামাজিক সুরক্ষায় বিপুল বরাদ্দ

কৃষি ও সামাজিক সুরক্ষা খাতেও বরাদ্দের বিপুল বৃদ্ধির খতিয়ান দেন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী । তিনি জানান, কৃষি ও সংশ্লিষ্ট খাতে বরাদ্দ 13 গুণ বেড়ে 38 হাজার 899 কোটি টাকা হয়েছে । অন্যদিকে, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো সামাজিক প্রকল্প বা সোশ্যাল সার্ভিস সেক্টরে ব্যয় 18 গুণ বেড়ে এক লক্ষ 20 হাজার কোটি টাকায় পৌঁছেছে । অমিত মিত্রের মতে, "এই পরিসংখ্যানই প্রমাণ করে, মা-মাটি-মানুষের সরকার সাধারণ মানুষের উন্নয়নে কতটা দায়বদ্ধ ।"

ঋণের বোঝা নিয়েও আর্থিক শৃঙ্খলা

রাজ্যের ঘাড়ে থাকা ঋণের বোঝা নিয়েও এদিন বিস্তারিত তথ্য দেন অমিত মিত্র । তিনি বলেন, "বাম আমলের ঋণের বোঝা আমরা বয়ে চলেছি । গত কয়েক বছরে আমরা এক লক্ষ 36 হাজার কোটি টাকা আসল (Principal) এবং এক লক্ষ 19 হাজার কোটি টাকা সুদ বাবদ শোধ করেছি । অর্থাৎ প্রায় আড়াই লক্ষ কোটি টাকা আমাদের ঋণ শোধ করতে বেরিয়ে গেছে । এরপরেও কেন্দ্র দুই লক্ষ কোটি টাকা আটকে রেখেছে । এত চাপ সত্ত্বেও আমরা ফিসকাল ডেফিসিট বা রাজকোষ ঘাটতি 2.91 শতাংশে নামিয়ে এনেছি, যা আর্থিক শৃঙ্খলার নজিরবিহীন উদাহরণ ।"

কর্মসংস্থানে জোর

বেকারত্ব নিয়ে কেন্দ্রের পিরিয়ডিক লেবার ফোর্স সার্ভে (PLFS)-এর রিপোর্ট উল্লেখ করে তিনি দাবি করেন, রাজ্যে 15 বছরের ঊর্ধ্বে বেকারত্বের হার 45 শতাংশেরও বেশি হ্রাস পেয়েছে । অমিত মিত্রের কথায়, "আমরা এফআরবিএম (FRBM) আইন মেনে চলেছি । রেভিনিউ ডেফিসিট বা রাজস্ব ঘাটতি 1.01 শতাংশে নামিয়ে এনেছি এবং আমাদের লক্ষ্য এটা শূন্যে নিয়ে যাওয়া ।"

সব মিলিয়ে, এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে অমিত মিত্র বোঝাতে চাইলেন, কেন্দ্রের অসহযোগিতা এবং পাহাড়প্রমাণ ঋণের বোঝা সামলেও রাজ্যের অর্থনীতি সঠিক পথেই এগোচ্ছে । বিরোধীদের সমালোচনার জবাব দিতে রাজনৈতিক বক্তৃতার বদলে এদিনও তিনি হাতিয়ার করলেন সেই সরকারি পরিসংখ্যানকেই ।

আরও পড়ুন:

TAGGED:

AMIT MITRA ON BUDGET
BENGAL BUDGET 2026
অমিত মিত্র
রাজ্য বাজেট 2026
AMIT MITRA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.