SIR আবহে বৃহস্পতি থেকে উচ্চমাধ্যমিক, সময় থেকে প্রশ্নপত্র - যাবতীয় খুঁটিনাটি জানুন

SIR আবহে বৃহস্পতি থেকে উচ্চমাধ্যমিক, সময় থেকে প্রশ্নপত্র - যাবতীয় খুঁটিনাটি জানুন
Published : February 9, 2026 at 6:34 PM IST
কলকাতা, 9 ফেব্রুয়ারি: চলতি সপ্তাহে শুরু হচ্ছে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা । এসআইআর আবহে পরীক্ষা নিচ্ছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ । এবারের উচ্চমাধ্যমিক হবে তিনটি পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে । একদিকে হবে সেমেস্টার-IV এর পরীক্ষা । অন্যদিকে হবে সেমেস্টার-III এর সাপ্লির পরীক্ষা । এছাড়াও গতবারের পরীক্ষায় যারা পাশ করতে পারেনি অথবা পরীক্ষায় অংশ নেয়নি, তাদের পুরনো পদ্ধতিতে পরীক্ষা হবে ।
এবার বেশি সংখ্যক গার্ড প্রয়োজন
উচ্চমাধ্যমিকের জন্য 20 জন পরীক্ষার্থীপিছু একজন করে গার্ডের প্রয়োজন । এবারের পরীক্ষায় গতবারের থেকে প্রায় 7 হাজার মতো পরিদর্শক বেশি লাগছে বলে সংসদ সূত্রে খবর । সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, প্রতিবছরই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর থেকে পরিদর্শকদের নেওয়া হয় উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় গার্ড দেওয়ার জন্য । এই বছর তিনটে পরীক্ষা একসঙ্গে হওয়ায় সেই গার্ডের চাহিদা বেড়েছে । তার উপরে অনেকই এসআইআর-এর কাজে ব্যস্ত । যদিও পুরো পরিস্থিতি নিয়ে ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশনে কথা না-হলেও বিকাশ ভবনের সঙ্গে আলোচনা করেছে সংসদ । এই নিয়ে মঙ্গলবার ডিআই ও যুগ্ম আহ্বায়কদের সঙ্গে একটি ভার্চুয়াল বৈঠক করবে সংসদ ৷
তিন ক্ষেত্রে মোট পরীক্ষার্থী
তিনটে পরীক্ষা মিলিয়ে এবার উচ্চমাধ্যমিকে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা 7 লাখ 10 হাজার । ছাত্রের সংখ্যা 44.40% এবং ছাত্রীর সংখ্যা 55.60%। ছাত্রীদের সংখ্যা ছাত্রদের তুলনায় 79,347 বেশি । এবছর সেমেস্টার 4-এ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা 6,35,864। পুরনো সিলেবাসে পরীক্ষা দিচ্ছে 15,495 জন । সেমেস্টার-3 পরীক্ষার্থীর সংখ্যা 59,452 । মোট পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা 2,103 ।
প্রশ্নপত্রের খুঁটিনাটি
সেমেস্টার-4 এর জন্য এবছর বিশেষ সতর্ক সংসদ । সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য জানান, সেমেস্টার-4 এবং 3-এর জন্য 66টা বিষয়ে প্রশ্নপত্র তৈরি হবে । পুরনো পদ্ধতিতে 62টি বিষয়ে প্রশ্নপত্র তৈরি হচ্ছে । সেমেস্টার-4-এর পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রশ্নপত্রের রং হবে সাদা, সেমেস্টার-3-এর ক্ষেত্রে প্রশ্নপত্র হবে হলুদ রঙের । পুরনো পদ্ধতিতে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র হবে নীল রঙের ।
পরীক্ষায় সময় সবিস্তারে
আগামী 12 ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়ে 27 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হবে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা । সেমেস্টার-4-এর পরীক্ষা শুরু হবে সকাল 10টা থেকে বেলা বারোটা পর্যন্ত । পরীক্ষা শুরুর 10 মিনিট আগে দেওয়া হবে প্রশ্নপত্র । সেমেস্টার-3-এর পরীক্ষা শুরু হবে বেলা 1 থেকে 2.15 পর্যন্ত । পরীক্ষা শুরুর 10 মিনিট আগে দেওয়া হবে ওএমআর শিট । এছাড়া যারা পুরনো পদ্ধতিতে পরীক্ষা দেবে তাদের পরীক্ষা শুরু হবে সকাল 10টা থেকে বেলা 1.15 পর্যন্ত । সেমেস্টার ফোর-এ সব পরীক্ষার্থীকে সকাল ন'টার মধ্যে পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত হতে বলেছে সংসদ ।
গ্যাজেট বৃত্তান্ত
সেমেস্টার ফোর এবং সেমেস্টার থ্রি-এর কোনও পরীক্ষার্থী মোবাইল ফোন, ক্যালকুলেটর-সহ ইলেকট্রনিক কোনও গ্যাজেট নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবে না । শুধুমাত্র যারা পুরনো পদ্ধতিতে পরীক্ষা দেবে, তারাই ক্যালকুলেটর নিয়ে পরীক্ষার হলে প্রবেশ করতে পারবে । তবে পুরনো পদ্ধতিতে যারা পরীক্ষা দেবে, তাদের সঙ্গে সেমেস্টার-4 এর পরীক্ষার্থীদের একই ঘরে বসানো হবে না ।
সেমেস্টার থ্রি এবং সেমেস্টার ফোর-এর যদি কোনও পরীক্ষার্থীর থেকে ইলেকট্রনিক কোনও গ্যাজেট উদ্ধার করা হয়, তাহলে তাদের সম্পূর্ণ পরীক্ষা বাতিল করা হবে । প্রতিটি পরীক্ষা কেন্দ্রে দুটি করে মেটাল ডিটেক্টরের ব্যবস্থা করা হয়েছে । যার মধ্যে একটি দিয়েছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ, অন্যটি স্কুলের তরফে ব্যবস্থা করা হয়েছে । এই বছর স্পর্শকাতর হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে 104টি কেন্দ্র ।