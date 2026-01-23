আইপ্যাক-কাণ্ডের আবহে তিনদিনের সফরে রাজ্যে ইডি ডিরেক্টর, একাধিক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করবেন

আইপ্যাক-কাণ্ডের আবহে তিনদিনের সফরে রাজ্যে ইডি ডিরেক্টর, একাধিক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করবেন
কলকাতায় ইডি’র অধীনে থাকা সব 'হাইপ্রোফাইল' মামলার খোঁজখবর নিতে পারেন ইডি ডিরেক্টর ৷ সব মামলার অগ্রগতি সম্পর্কে তদারকি করার সম্ভাবনা ৷
Published : January 23, 2026 at 1:06 PM IST
কলকাতা, 23 জানুয়ারি: আইপ্যাক সংক্রান্ত বিতর্ক ও কেন্দ্র–রাজ্য টানাপোড়েনের আবহে কলকাতায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) ডিরেক্টর রাহুল নবীন ৷ তিনদিনের সফরে শহরে পৌঁছে শুক্রবারই সিজিও কমপ্লেক্সে রাজ্যের ইডি আধিকারিকদের সঙ্গে একাধিক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করার কথা তাঁর ৷ ইডি বনাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনি সংঘাতের আবহে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ডিরেক্টরের এই সফর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে ৷
ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবারের বৈঠকে এরাজ্যে থাকা সংস্থার শীর্ষ আধিকারিকদের উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে ৷ কলকাতায় বর্তমানে যে সব ‘হাই প্রোফাইল’ মামলা ইডি’র তদন্তাধীন রয়েছে, সেগুলির অগ্রগতি নিয়ে পৃথকভাবে খোঁজখবর নিতে পারেন ডিরেক্টর ৷ কোন মামলায় তদন্ত কতদূর এগিয়েছে, কোথায় কী ধরনের আইনি বা প্রক্রিয়াগত জটিলতা রয়েছে - সব কিছুরই বিস্তারিত রিপোর্ট তাঁর সামনে পেশ করা হতে পারে ৷ এই বৈঠকে আইপ্যাক সংক্রান্ত ঘটনার প্রসঙ্গও উঠে আসতে পারে বলে ইডি সূত্রে ইঙ্গিত ৷
উল্লেখ্য, জানুয়ারি মাসের আট তারিখে কলকাতার দু’টি জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালায় দিল্লি থেকে আসা ইডি’র আধিকারিকরা ৷ বেআইনি কয়লাপাচার মামলার সূত্র ধরে তৃণমূল কংগ্রেসের পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাকের সল্টলেকের দফতর এবং সংস্থার কর্ণধার প্রতীক জৈনের লাউডন স্ট্রিটের বাড়িতে হানা দেয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকরা ৷ কিন্তু, তল্লাশি চলাকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতীক জৈনের বাড়ি ও সল্টলেকে আইপ্যাক দফতরে যান ৷ অভিযোগ ওঠে, তিনি কিছু নথি সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে আসেন ৷
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তাপ চরমে ওঠে ৷ তৃণমূল কংগ্রেস অভিযোগ তোলে, ইডি তাদের নির্বাচনী কৌশল ‘চুরি’ করার চেষ্টা করছিল ৷ পাল্টা কেন্দ্রীয় সংস্থাও আদালতের দ্বারস্থ হয় ৷ শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট ঘটনার দিনের সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণের নির্দেশ দেয় এবং ইডি’র বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআর-এ স্থগিতাদেশ জারি করে ৷ এই টানটান পরিস্থিতির মধ্যেই রাহুল নবীনের কলকাতা সফর নতুন মাত্রা পেয়েছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা ৷
ইডি সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার পর্যন্ত তিনদিনই সিজিও কমপ্লেক্সে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে রাজ্যের ইডি আধিকারিকদের ৷ প্রয়োজনে দফায়-দফায় একাধিক বৈঠক হতে পারে ৷ শনিবার দিল্লিতে ফিরে যাওয়ার কথা রাহুল নবীনের ৷
প্রসঙ্গত, এর আগেও 2024 সালের 9 জানুয়ারি রাজ্যে এসেছিলেন ইডি ডিরেক্টর ৷ তার ঠিক চারদিন আগে সন্দেশখালিতে তৃণমূল নেতা শাহাজাহান শেখের বাড়িতে তল্লাশি অভিযানে গিয়ে রক্তাক্ত হন ইডি আধিকারিকরা ৷ সেই ঘটনার রেশ কাটতে না-কাটতেই এবার আইপ্যাক-কাণ্ডের আবহে ইডি ডিরেক্টরের কলকাতা সফর ৷ সব মিলিয়ে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এবার কী পদক্ষেপ করে, তা নিয়েই রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে ৷