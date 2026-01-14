ETV Bharat / state

পুণ্যস্নানের মাঝেই লোকগানে দামোদর বাঁচানোর বার্তা বিজ্ঞান মঞ্চের

ডিজের আওয়াজকে ছাপিয়ে এদিন মানুষের মন জয় করা লোকগানের মাধ্যমে দামোদরকে বাঁচানোর বার্তা দিল পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ ।

লোকগানে দামোদর বাঁচানোর বার্তা বিজ্ঞান মঞ্চের (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 14, 2026 at 8:32 PM IST

3 Min Read
আসানসোল, 14 জানুয়ারি: মকর সংক্রান্তির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে লোকগান । কেন্দুলি মেলায় বাউল উৎসবে লোকগানে মজে থাকে মানুষ । অন্যদিকে, পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলের মানিকেশ্বর মন্দির সংলগ্ন দামোদর মন্দিরে হাজার হাজার মানুষ জমা হয় পুণ্যস্নানে । সেখানে লোকগানের মাধ্যমে দামোদরকে বাঁচানোর বার্তা দিল পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ । সাধারণ মানুষকে লোকগানের মাধ্যমে সচেতনতার বার্তা দিলেন বিজ্ঞান মঞ্চের কর্মীরা ।

মকরের পুণ্যস্নান এবং বাউল উৎসবের জন্য জয়দেব কেন্দুলিতে যখন লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর ভিড়, তখন তার অদূরে আসানসোলের কুলটিতে দামোদর সংলগ্ন মানিকেশ্বর মন্দির ঘাটে হাজার হাজার মানুষের জমায়েত হয় মকর সংক্রান্তির পুণ্যস্নানে । এখানে মূলত উৎসব 'মুড়ি খাওয়ার'৷ আর তাকে কেন্দ্র করে দামোদরের ঘাটে পুণ্যস্নান করে এখানে সবাই মুড়ি ফিস্টে মেতে ওঠে । যদিও বর্তমান সময়ে অনেকেই পিকনিকের আমেজে ডিজে বাজিয়ে উৎসবে মাতে ৷ কিন্তু ডিজের আওয়াজকে ছাপিয়ে এদিন মানুষের মন জয় করা লোকগানের মাধ্যমে দামোদরকে বাঁচানোর বার্তা দিল পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ ।

দামোদর বাঁচানোর বার্তা বিজ্ঞান মঞ্চের (নিজস্ব ভিডিয়ো)

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চে লোকসংগীত শিল্পী উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের লেখা সুরে মানুষকে সচেতন করতে নামলেন, দামোদরকে বাঁচাতে হবে নইলে আগামী দিনে পানীয় জল পাওয়া যাবে না । তাঁর গানের কথা শুনে সেই বার্তাই যেন উঠে এল ৷ দামোদরের দূষণ, দামোদর থেকে বালি উত্তোলনকে সামনে এনে তিনি মেলার মধ্যে মানুষজনকে সচেতন করলেন ৷

উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "দামোদরের জল বর্তমানে পানযোগ্য নয় । সেই কারণেই আমরা মানুষজনকে সচেতন করতে নেমেছি ৷ দামোদরের জলে শিল্প দূষণ মিশছে । এই কারণে মানুষকে সচেতন করতে হবে ৷"

লোকগানের মাধ্যমে সচেতনতার বার্তা (নিজস্ব চিত্র)

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজ্ঞান মঞ্চের রাজ্য কমিটির সদস্য কিংশুক মুখোপাধ্যায় জানান, "শুধু দামোদর নয়, আমাদের আশেপাশে যে সমস্ত নদী আছে তা রক্ষার্থে আমাদের এই সচেতনতা অভিযান চলছে । আজ এখানে লক্ষাধিক মানুষের ভিড় হয় । তাদেরকে সচেতন করার জন্যই আমরা গানের মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করছি ।"

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের এই গানের সঙ্গেই প্রচুর সাধারণ পুণ্যার্থী তাঁদের এই মিছিলে যোগ দেন । সুচিত্রা সিং নামে এক পূণ্যার্থী জানান, "আমাদের সৌভাগ্য, এমন একটা কাজের সঙ্গে আমরা নিজেদেরকে যোগ করতে পেরেছি । এসেছিলাম এখানে বেড়াতে । কিন্তু দেখলাম এ ধরনের একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে । তাই নিজেরাও জড়িয়ে যাই । আমরাও মিছিলে যোগ দিই এবং গান গাইতে থাকি । দামোদরকে বাঁচাতেই হবে ।"

দামোদরকে বাঁচানোর বার্তা দিল পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ (নিজস্ব চিত্র)

বিজ্ঞানমঞ্চের কর্মীরা জানান, "এমন একটা বার্তা নিয়ে মানুষের কাছে এগিয়ে গিয়েছি, সবাই যখন পিকনিকের আমেজের মশগুল তখন বিজ্ঞান মঞ্চের কর্মীরা গান গেয়ে মানুষকে সচেতনতার বার্তা দিতে রাস্তায় নেমেছে । তাঁদের এই গান শুনে বহু সাধারণ মানুষ এগিয়ে আসেন এবং সবাই সহমত হন যে, দামোদরকে আমাদের বাঁচাতে হবে ।"

