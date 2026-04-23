বন্যায় প্রিয়জনদের হারানোর দুঃখ আজও তাজা, স্মৃতি আগলে ভোট দিলের বামনডাঙ্গার মানুষ

বন্যায় প্রিয়জনদের হারানোর দুঃখ আজও তাজা, স্মৃতি আগলে ভোট দিলের বামনডাঙ্গার মানুষ
ভোট দিয়েছেন বন্যা-বিধ্বস্ত, স্বজন-হারানো বামনডাঙ্গা চা বাগানের মানুষজন ৷ জলপাইগুড়ি জেলার নাগরাকাটা বিধানসভার এই এলাকার হাল-হকিকত জানলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি সন্তু চৌধুরী ৷
Published : April 23, 2026 at 6:17 PM IST
নাগরাকাটা, 23 এপ্রিল: মেরে কেটে ছয় মাস হয়েছে। গত 2025-এর 4 অক্টোবর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে নেমে এসেছিল দুর্ভোগ ৷ সেই বিপর্যয়ের ছয় মাস পরই বিধানসভা নির্বাচন ৷ বসতি এলাকাজুড়ে এখনও ধ্বংসের ছাপ স্পষ্ট। তারপরও চারটি বুথের প্রতিটিতেই ভোটারদের লম্বা লাইন চোখে পড়েছে সকাল থেকেই৷ তাৎপর্যপূর্ণভাবে ছেলেদের লাইনের থেকে মহিলাদের লাইন ছিল প্রায় দ্বিগুণ। প্রিয়জনদের হারানোর দুঃখ মনে থাকলেও, বৃহস্পতিবার উৎসবের মেজাজে এভাবেই ভোট দিয়েছেন বন্যা বিধ্বস্ত, স্বজন হারানো বামনডাঙ্গা চা বাগানের মানুষজন ৷
জলপাইগুড়ি জেলার ভুটান সীমান্তের নাগরাকাটা বিধানসভার প্রত্যন্ত এলাকায় ডায়নার জঙ্গল ঘেঁষা বামনডাঙ্গা চা বাগান ৷ প্রায় সাড়ে তিন হাজার ভোটার রয়েছে এখানে। তৃণমূল ও বিজেপি দুই পক্ষেরই জোরদার উপস্থিতিতে ছিল সকাল থেকে। তারপরও কোথাও কোনও উত্তেজনার রেশ দেখা যায়নি ৷ নেই ভোট চাওয়ার মরিয়া চেষ্টাও। বরং, প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকের পাশে দাঁড়াবার ভরসা আছে। বিপর্যয়ের পর পুরো বাগান যেন একটি পরিবার হয়ে ভোটে সামিল হয়েছে এদিন।
4 অক্টোবর গাঠিয়া নদীতে ভয়াবহ বন্যা দেখা যায় ৷ তার ধাক্কা এসে পড়ে বামনডাঙ্গায় ৷ সেই বন্যায় মোট 11টি প্রাণ চলে গিয়েছিল। এরপর রাজ্য সরকার দ্রুত পরিবার পিছু একজনকে চাকরি দিয়েছে। প্রায় সকলেরই হোম গার্ডে চাকরি হয়েছে। মৃতদের পরিবারের তাই হোম গার্ডের চাকরি নিয়ে প্রধান সদস্য এই মুহূর্তে দূরের বিধানসভায় কর্তব্যরত।
ডায়না লাইন এলাকার কসটু লোহার, রাধিকা লোহার দম্পতির মৃত্যু হয়। তাদের মা তারা লোহার এদিন ভোট দিয়েছেন। বাড়িতে ছোট ছেলের বউ দেবিকা লোহার রয়েছে। ছোট ছেলে বিলোন লোহার হোম গার্ডের চাকরি করছে। তারা লোহার বলেন, "আমরা সকাল-সকাল ভোট দিয়ে এসেছি ৷ বড় ছেলে আর পুত্রবধূ জীবিত থাকলে ওরাও ভোট দিতে যেত।"
সুরেশ মুণ্ডা তাঁর পুত্রবধূ শিল্পাকে বন্যায় হারিয়েছেন। শিল্পা মুণ্ডার এক বছরের ছেলে ও চার বছরের শিশুকন্যা রয়েছে। শিল্পার স্বামী সাগর মুণ্ডা হোম গার্ডের চাকরি পেয়ে বাইরে আছেন। বাচ্চাদের কোলে নিয়ে ভোট দিয়ে এসেছেন বলে জানালেন মৃত শিল্পার দেওর সুরেশ ও তাঁর স্ত্রী জিত্তা মুন্ডা। বামনডাঙ্গা চা বাগানে তৃণমূল যা কাজ করে দিয়েছে তাতে প্রতিটি ভোট ঘাসফুলে আসবে বলে দাবি নাগরাকাটার তৃণমূল প্রার্থী সঞ্জয় কুজুরের। তবে বিপর্যয়ের টাকা নয়-ছয় করা থেকে শুরু করে সীমাহীন দুর্নীতির কারণে এখানে বিজেপি ভালো ফল করবে বলে পাল্টা আশাবাদী বিজেপির ৷
সাংসদ খগেন মুর্মুর ওপর তৃণমূলের প্রাণঘাতী হামলার ঘটনা মনে রেখে পদ্মফুল ফোটাবেন শ্রমিকরাই পাল্টা দাবি বিজেপির প্রার্থী তথা বিদায়ী বিধায়ক পুনা ভেঙ্গরার। দাবি আর পাল্টা দাবি থাকবেই, তবে বামনডাঙ্গায় ভোট উৎসবের মাঝেও হারিয়ে যাওয়া 11টা মানুষ এখনও স্থানীয়দের স্মৃতিতে জীবন্ত রয়েছেন।