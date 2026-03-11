ETV Bharat / state

LPG-ঘাটতির আবহেই কর্পোরেশনের মাসিক অধিবেশনে কলকাতায় পাইপ লাইনে গ্যাস সরবরাহের প্রস্তাব

গ্যাসের জন্য লাইনে দাঁড় না-করিয়ে সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার পরিকল্পনা করুক কেন্দ্র, পুরনিগমে বললেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম ৷

LPG Crisis
প্রতীকী ছবি ৷ (ছবি- আরকেসি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 11, 2026 at 8:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 11 মার্চ: বাণিজ্যিক, ঘরোয়া ও অটো এলপিজি-র দাম বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে, সরবরাহে ঘাটতি থাকায় পরিষেবাও প্রায় নেই বললেই চলে ৷ এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে, এবার কলকাতা শহরে পাইপ লাইনের মাধ্যমে রান্নার গ্যাস বা এলপিজি সরবরাহের প্রস্তাব উঠল কলকাতা পুরনিগমের মাসিক অধিবেশনে ৷ সেখানেই পরিকল্পনার অভাবের অভিযোগ তুললেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম ৷ এসআইআর-এর মতো সাধারণ মানুষকে যাতে গ্যাসের জন্য লাইনে দাঁড়াতে না-হয়, সেই ব্যবস্থা করার দাবি জানালেন তিনি ৷

বুধবার ফিরহাদ হাকিম বলেন, "এসআইআর করে দেশবাসীকে লাইনে দাঁড় করিয়েছেন ৷ আবার যাতে গ্যাসের লাইনে দাঁড়াতে না-হয়, এই সংকট মেটানোর দায় নিতে হবে কেন্দ্রকে ৷ দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে হবে ৷" অন্যদিকে, এদিন কলকাতা পুরনিগমের অধিবেশনে উঠে এল ইরান-ইজরায়েল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রসঙ্গ ৷ সেখানে বলা হয়, মধ্যপ্রাচ্যের এই যুদ্ধের জেরে জ্বালানি তেল ও গ্যাসের সংকট তৈরি হয়েছে ৷ এই সংকটের পরিস্থিতিতে এবার বাড়ি-বাড়ি পানীয় জলের মতো, পাইপ লাইনের মাধ্যমে গ্যাসের সংযোগ দেওয়ার দাবি তুললেন তৃণমূল কাউন্সিলর তপন দাশগুপ্ত ৷

LPG-ঘাটতির আবহেই কর্পোরেশনের মাসিক অধিবেশনে কলকাতায় পাইপ লাইনে গ্যাস সরবরাহের প্রস্তাব (ইটিভি ভারত)

এদিন কলকাতা কর্পোরেশন মাসিক অধিবেশনে তৃণমূল কাউন্সিলর তপন দাশগুপ্ত প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেন, "কলকাতা কর্পোরেশনের বেশ কিছু অঞ্চলে পাইপ লাইনের মাধ্যমে গ্যাস সাপ্লাই করার ব্যবস্থা আছে ৷ এই কাজে উদ্যোগ নিয়েছিল বেঙ্গল গ্যাস সাপ্লাই কর্পোরেশন ৷ রাজপুর-সোনারপুর, মধ্যমগ্রাম, বারাসত এলাকায় এমন গ্যাসের সংযোগ দেওয়া হবে ৷ কম খরচে এই পাইপ লাইনের মাধ্যমে গ্যাস পরিষেবা কলকাতা জুড়ে চালু করা হোক ৷"

কর্পোরেশন সূত্রে খবর, 10 ও 12 নম্বর বরোতে বেঙ্গল গ্যাস সাপ্লাই কর্পোরেশনকে এলপিজি পাইপ লাইন পাতার অনুমতি দিয়েছে কলকাতা পুরনিগম ৷ বাচ্চাদের মিড-ডে মিল, মা-ক্যান্টিন দুই গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে ৷

এই প্রসঙ্গে মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, "গ্যাসের প্রচণ্ড সংকট ৷ সিলিন্ডার সাপ্লাই তো সংকটে আছেই ৷ গ্যাস পাচ্ছি না ৷ দামও বেড়েছে ৷ মানুষ খুব সমস্যায় আছেন ৷ মা-ক্যান্টিন বা মিড-ডে মিলের গ্যাস পাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে ৷ সরাসরি আমাদের কিছু করার নেই ৷ তবে, অধিবেশনে আমাদের এই বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন কাউন্সিলররা ৷ বেঙ্গল গ্যাস কোম্পানিকে ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন করার কিছু জায়গায় অনুমতি দেওয়া হয়েছে ৷ তাঁরা কোথা থেকে গ্যাস আনবে, আনতে পারবে কি না, ডোমেস্টিক সাপ্লাই করতে পারবে কি না, এটা তাদের ব্যাপার ৷"

TAGGED:

KMC
FIRHAD HAKIM
CRISIS OF DOMESTIC LPG
রান্নার গ্যাসের সঙ্কট
LPG CRISIS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.