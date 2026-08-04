জলপাইগুড়ি পুরবোর্ডে নতুন সমীকরণ ! চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মধ্যেই জোড়া ইস্তফা

জলপাইগুড়ি পুরবোর্ডে নতুন সমীকরণ ! চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মধ্যেই জোড়া ইস্তফা
ইতিমধ্যেই চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁরই দলের কালীঘাট-ঘনিষ্ঠ শিবিরের 9 জন কাউন্সিলর অনাস্থা প্রস্তাব জমা দিয়েছেন ।
Published : August 4, 2026 at 9:07 PM IST
জলপাইগুড়ি, 4 অগস্ট: জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব ঘিরে যখন রাজনৈতিক টানাপোড়েন তুঙ্গে, ঠিক সেই সময় পরপর দু'দিনে চেয়ারম্যান-ঘনিষ্ঠ দুই তৃণমূল কাউন্সিলরের পদত্যাগে নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে জেলার রাজনীতি । সোমবার প্রমোদ মণ্ডলের পর মঙ্গলবার কাউন্সিলর পদ থেকে ইস্তফা দিলেন মানসী বিশ্বাস । এই জোড়া পদত্যাগে অনাস্থা ভোটের আগে পুরসভার অঙ্ক আরও জটিল হয়ে উঠেছে বলে রাজনৈতিক মহলের একাংশের মত ।
মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি সদর মহকুমাশাসকের দফতরে গিয়ে নিজের পদত্যাগপত্র জমা দেন মানসী বিশ্বাস । তার আগের দিনই একই পথে হেঁটেছিলেন তৃণমূল কাউন্সিলর প্রমোদ মণ্ডল । দু’জনেই চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়েক ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত ছিলেন । ফলে তাঁদের এই সিদ্ধান্ত নিছক ব্যক্তিগত নয়, বরং অনাস্থা-পর্বের আবহে তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক বার্তা বহন করছে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ।
ইতিমধ্যেই চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁরই দলের কালীঘাট-ঘনিষ্ঠ শিবিরের 9 জন কাউন্সিলর অনাস্থা প্রস্তাব জমা দিয়েছেন । সেই আবহে চেয়ারম্যানের ঘনিষ্ঠ দুই কাউন্সিলরের পদত্যাগে তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান আরও চাপে পড়ল কি না, তা নিয়েই শুরু হয়েছে জোর জল্পনা ।
প্রসঙ্গত, 25 আসনের জলপাইগুড়ি পুরসভায় 2022 সালের পুরভোটে তৃণমূল কংগ্রেস 22টি আসনে জয়ী হয়েছিল । বাকি তিনটি আসনের মধ্যে কংগ্রেস পেয়েছিল দুটি এবং সিপিএম একটি । বর্তমানে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব সফল করতে বা চেয়ারম্যানকে পদে বহাল রাখতে উভয় ক্ষেত্রেই প্রয়োজন অন্তত 13 জন কাউন্সিলরের সমর্থন ।
এই পরিস্থিতিতে পরপর দুই কাউন্সিলরের পদত্যাগ ভোটাভুটির সমীকরণে বড় প্রভাব ফেলতে পারে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ । কারণ, পদত্যাগ কার্যকর হলে তাঁরা আর অনাস্থা ভোটে অংশ নিতে পারবেন না । ফলে কার্যকর সদস্যসংখ্যা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতার অঙ্ক, দুই-ই নতুন করে হিসেব কষতে হবে । তবে পদত্যাগ গৃহীত হবে কি না এবং তার আইনি প্রক্রিয়া কীভাবে এগোয়, সেটিও এখন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ।
উল্লেখ্য, প্রমোদ মণ্ডল একসময় সিপিএমের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । পরে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়ে 2022 সালের পুরভোটে তৃণমূলের প্রার্থী হিসেবে জয়ী হন । তাঁর পদত্যাগের 24 ঘণ্টার মধ্যেই মানসী বিশ্বাসের একই সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক মহলে নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে । দুই কাউন্সিলরের পদত্যাগের নেপথ্যে শুধুই ব্যক্তিগত কারণ, নাকি পুরবোর্ডের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, তা নিয়েও শুরু হয়েছে জোর চর্চা ।
যদিও মানসী বিশ্বাসের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি । অন্যদিকে, চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় দাবি করেছেন, "আমি এখনও কারও পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিনি ।" তাঁর এই মন্তব্যে স্পষ্ট, পুরো বিষয়টি এখনও প্রশাসনিক ও আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যেই রয়েছে ।
এখন নজর অনাস্থা ভোটের দিকে । শেষ পর্যন্ত চেয়ারম্যান নিজের পদ ধরে রাখতে পারবেন, নাকি দলের বিদ্রোহী শিবির সংখ্যার জোরে নতুন নেতৃত্বের পথ প্রশস্ত করবে, সেই উত্তর মিলবে আগামী রাজনৈতিক লড়াইয়েই । তবে আপাতত পরপর দুই ঘনিষ্ঠ কাউন্সিলরের পদত্যাগ জলপাইগুড়ির পুর-রাজনীতিকে আরও অনিশ্চিত করে তুলেছে ।