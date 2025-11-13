এবার রাজ্যে যাত্রীসাথী অ্যাপে মিলবে অ্যাম্বুলেন্স, সরকারি ভাড়াতেই; কোথায়

এবার রাজ্যে যাত্রীসাথী অ্যাপে মিলবে অ্যাম্বুলেন্স, সরকারি ভাড়াতেই; কোথায়
রাতবিরেতে অ্যাম্বুলেন্স ডাকার ঝক্কি এবার শেষ ৷ সরকার নির্ধারিত মূল্যেই অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া পাওয়া যাবে ।
আসানসোল, 13 নভেম্বর: আসানসোলে যাত্রীসাথী অ্যাপ চালু হয়েছে গতবছর থেকেই । অন্যান্য গাড়ি ভাড়া করার বেসরকারি অ্যাপগুলির পাশাপাশি সরকারি যাত্রীসাথী অ্যাপও সেখানে সমানভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে । এবার রাজ্যে প্রথম আসানসোলেই যাত্রীসাথী অ্যাপের মধ্যে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা মিলবে । আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশের কমিশনার সুনীল চৌধুরী জানিয়েছেন যে, রাজ্যে প্রথমবার আসানসোলেই যাত্রী সাথী অ্যাপের মধ্যে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবাকে যুক্ত করা হয়েছে । সরকার নির্ধারিত মূল্যেই এবার অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া পাওয়া যাবে এই অ্যাপে । অর্থাৎ রাতবিরেতে অ্যাম্বুলেন্স ডাকার ঝক্কি এবার শেষ হতে চলেছে সাধারণ মানুষের ।
মফস্বলে রাতের দিকে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া দুষ্কর হয়ে ওঠে । আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া গেলেও অ্যাম্বুলেন্স চালকরা যা ভাড়া হাঁকান, তাতে সমস্যায় পড়েন সাধারণ মানুষ । অথচ উপায় কিছুই থাকে না । নিজের কোনও প্রিয়জন অসুস্থ হয়ে পড়লে বেশি ভাড়া দিয়েই অ্যাম্বুলেন্স নিতে বাধ্য হন বাসিন্দারা । আসানসোলেও এই একই চিত্র ছিল ৷ এবার সাধারণ মানুষের কথা ভেবে রাজ্যের মধ্যে আসানসোলেই প্রথম যাত্রীসাথী সরকারি অ্যাপের সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবাকে যুক্ত করা হল । এ কথা জানিয়েছেন আসানসোল দুর্গাপুরের পুলিশ কমিশনার সুনীল চৌধুরী ।
তিনি জানান, "সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্যই যাত্রী সাথী অ্যাপের মধ্যে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবাকে নিয়ে আসা হয়েছে । রাজ্যের মধ্যে শুধুমাত্র আসানসোলেই এই পরিষেবা এখন শুরু হচ্ছে ।" তিনি আরও জানান, "প্রায় 170টি অ্যাম্বুলেন্সকে এই অ্যাপের আওতায় আনা হয়েছে । শুধু তাই নয়, পাশাপাশি তৈরি করা হয়েছে বেশ কয়েকটি নিয়ম ।"
বিভিন্ন অ্যাপে গাড়ি ভাড়া করতে গিয়ে দেখা যায়, চালক বুকিং নিয়ে নিলেও পরে অতিরিক্ত ভাড়া দাবি করেন এবং যাত্রী তাতে রাজি না হলে সেই বুকিং বাতিলও করে দেন চালক । অ্যাম্বুলেন্স যেহেতু জরুরি পরিষেবা, তাই এই ক্ষেত্রে এই নিয়মে বদল আনা হয়েছে । পুলিশ কমিশনার সুনীল চৌধুরী জানান, "যদি কোনও চালক বুকিং নিয়ে নেন, তাঁকে সরকার নির্ধারিত ভাড়াতেই যেতে হবে । কোনওভাবেই সেই বুকিং বাতিল করতে পারবেন না ।"
পুলিশ কমিশনার সুনীল চৌধুরী আরও জানিয়েছেন, "রাতে যে সমস্ত অ্যাম্বুলেন্স সক্রিয় থাকবে, সেগুলির জন্য সরকারের পক্ষ থেকেই একটু বেশি ভাড়া নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে । সুতরাং এক্ষেত্রে চালকদের অসম্মতি হওয়ার কোনও কারণ নেই । আর যাত্রীরাও সরকার নির্ধারিত ভাড়া দেখেই অ্যাম্বুলেন্সের ভাড়া মেটাতে পারবেন ।"
পুলিশ কমিশনার আরও জানান, যদি কোনও চালক বুকিং গ্রহণ করার পরেও বাতিল করেন তাহলে পুলিশকে সেই অভিযোগ জানালে পুলিশ সেই চালকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে । পুলিশ কমিশনারের দাবি, আগামী দিনে এই পরিষেবায় শিল্পাঞ্চলের মানুষ উপকৃত হবেন । হঠাৎ করে কেউ অসুস্থ হয়ে গেলে অ্যাম্বুলেন্স খোঁজার যে ঝক্কি, তা থেকে মানুষ অনেকটাই রেহাই পাবেন ।