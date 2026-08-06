তোলা না দেওয়ায় অ্যাম্বুলেন্স চালককে বেধড়ক মার, অভিযুক্ত তৃণমূলের প্রাক্তন কাউন্সিলর
যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত ৷ ঘটনায় পুলিশের দ্বারস্থ আহত অ্যাম্বুলেন্স চালক ৷
Published : August 6, 2026 at 2:50 PM IST
দুর্গাপুর, 6 অগস্ট: তোলা না দেওয়ায় অ্যাম্বুলেন্স চালককে বেধড়ক মার ! অভিযোগের তির দুর্গাপুরের প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর হীরালাল বাউরির বিরুদ্ধে । যদিও সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে অভিযুক্ত প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর ।
আহত অ্যাম্বুলেন্স চালকের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে মাসোহারা দিতে বাধ্য করা হলেও সম্প্রতি টাকা দিতে অস্বীকার করতেই তাঁর উপর হামলা চালানো হয় । শুধু মারধরই নয়, প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ । নিজের ও পরিবারের নিরাপত্তা চেয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হন ওই অ্যাম্বুলেন্স চালক ।
ঘটনাটি দুর্গাপুরের গান্ধিমোড় সংলগ্ন একটি বেসরকারি হাসপাতালের সামনে । সেখানেই দীর্ঘদিন ধরে অ্যাম্বুলেন্স চালানোর কাজ করেন মানিক ধীবর । তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল ক্ষমতায় থাকার সময় প্রতি মাসে 10 হাজার টাকা করে মাসোহারা দিতে হত প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর হীরালাল বাউরিকে । ভয়ের পরিবেশে তিনি নিয়মিত অনলাইনের মাধ্যমে সেই টাকা পাঠাতেন বলেও দাবি করেছেন ।
মানিকের অভিযোগ, সম্প্রতি তিনি আর সেই টাকা দিতে অস্বীকার করেন । এরপরই মদ্যপ অবস্থায় অভিযুক্ত তাঁকে রাস্তায় ফেলে বেধড়ক মারধর করেন । এমনকি দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ চন্দ্র ঘোড়ুইও তাঁকে রক্ষা করতে পারবেন না বলে হুমকি দেওয়া হয়েছিল বলেও অভিযোগ । নিজের ও পরিবারের নিরাপত্তা চেয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হন ।
তবে সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর হীরালাল বাউরি । তাঁর দাবি, তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ।
দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক লক্ষণ চন্দ্র ঘোড়ুই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন । তাঁর বক্তব্য, অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত করে সত্যতা মিললে অবিলম্বে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা উচিত ।
ইতিমধ্যেই ই-মেলের মাধ্যমে পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন আহত অ্যাম্বুলেন্স চালক । অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে সেটাই এখন দেখার ।