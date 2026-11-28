কন্টেনারের ধাক্কায় দুমড়ে-মুচড়ে গেল অ্যাম্বুল্যান্স, মৃত চালক; অল্পের জন্য প্রাণরক্ষা রোগীর
Patient Survives in Ambulance Accident: অন্য একটি দ্রুতগতির গাড়ি কন্টেনারে ধাক্কা মারায় দুর্ঘটনা বলে অভিযোগ ৷
Published : November 28, 2026 at 6:10 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 28 নভেম্বর: রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছে দিতে তীব্র গতিতে ছুটছিল অ্যাম্বুল্যান্স ৷ কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছানোর আগেই ঘটে গেল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ৷ কন্টেনারের ধাক্কায় দুমড়ে-মুচড়ে গেল অ্যাম্বুল্যান্স ৷ আর সেই দুর্ঘটনার জেরে প্রাণ হারালেন চালক ৷ তবে, মৃত্যুর মুখ থেকে কোনওক্রমে রক্ষা পেয়েছেন অ্যাম্বুল্যান্সে থাকা রোগী এবং তাঁর পরিজনেরা ৷
শনিবার এই মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি থানার অন্তর্গত মেন্দাবাড়ি এলাকায় ৷ মৃত অ্যাম্বুল্যান্স চালকের নাম সঞ্জয় বসুমাতারি ৷ তিনি অসমের বাসিন্দা ৷ জানা গিয়েছে, মাদারিহাটের একটি হাসপাতালে অ্যাম্বুল্যান্স চালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন তিনি ৷
জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "মেন্দাবাড়ি এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় এক অ্যাম্বুল্যান্স চালকের মৃত্যু হয়েছে ৷ অ্যাম্বুল্যান্সে থাকা রোগীকে উদ্ধার করে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ৷ বর্তমানে তিনি সুস্থ রয়েছেন ৷"
জানা গিয়েছে, শনিবার মাদারিহাট থেকে এক রোগীকে নিয়ে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল অ্যাম্বুল্যান্সটি ৷ সেই সময় অ্যাম্বুল্যান্সের সামনে যাচ্ছিল একটি কন্টেনার ৷ প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, গুয়াহাটির দিক থেকে শিলিগুড়িগামী একটি গাড়ি প্রথমে ওই কন্টেনারে ধাক্কা মারে ৷ এরপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কন্টেনারটি সজোরে আছড়ে পড়ে অ্যাম্বুল্যান্সের উপর ৷ মুহূর্তের মধ্যে দুমড়ে মুচড়ে যায় অ্যাম্বুল্যান্সের সামনের অংশ ৷ দুর্ঘটনার তীব্রতা এতটাই ভয়াবহ ছিল যে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় চালক সঞ্জয় বসুমাতারির ৷
তবে, এই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় প্রাণে বেঁচে যান অ্যাম্বুল্যান্সে থাকা রোগী এবং তাঁর পরিজনেরা ৷ দুর্ঘটনার পর স্থানীয়দের তৎপরতায় তাঁদের উদ্ধার করে অন্য একটি গাড়িতে করে দ্রুত আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয় ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, বর্তমানে ওই রোগীর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে ৷
এনিয়ে প্রত্যক্ষদর্শী সচিন শেট্টি বলেন, "একটা লাল রংয়ের গাড়ি কন্টেনারকে ধাক্কা মারে ৷ তারপর কন্টেনারের একটা অংশ অ্যাম্বুল্যান্সের উপর এসে পড়ে ৷ একটা লোহার রড অ্যাম্বুল্যান্সের ড্রাইভারের গলায় ঢুকে যা ৷ গাড়িতে ডেলিভারির (অন্তঃসত্ত্বা) পেশেন্ট ছিল ৷ তাঁকে বের করে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ তিনি এখন ভালো আছেন ৷"
স্থানীয় ওই ব্যক্তি অভিযোগ করেছেন, "এক সপ্তাহ আগে এখানে একটা মাছের গাড়ি উলটে গিয়েছিল ৷ এর আগেও একটি প্রাইভেট কার ও বাসের সংঘর্ষে আগুন ধরে গেছিল ৷ এই রাস্তায় অনেক বড় বড় গাড়ি চলে ৷ সেই অনুযায়ী, রাস্তা অনেক সরু ৷ রাস্তা চওড়া করলে এমন দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হবে ৷"
অন্যদিকে, কালচিনি থানার পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িগুলিকে হেফাজতে নিয়েছে ৷ মৃত অ্যাম্বুল্যান্স চালকের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে ৷ রোগীকে হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব পালন করতে গিয়েই এমন মর্মান্তিক পরিণতি অ্যাম্বুল্যান্স চালকের ৷ এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায় ৷