শিক্ষাঙ্গনে হিংসা রুখতে সরব অমর্ত্য সেন, যাদবপুরের পাশে দাঁড়িয়ে সাম্প্রদায়িকতার নিন্দা

শিক্ষাঙ্গনে হিংসা রুখতে সরব অমর্ত্য সেন, যাদবপুরের পাশে দাঁড়িয়ে সাম্প্রদায়িকতার নিন্দা
Amartya Sen: সাংবাদিক বৈঠক করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী সংসদ । সেখানেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক হিসাবে নিজের বক্তব্য ইমেল বার্তায় জানান অমর্ত্য সেন ।
Published : October 29, 2026 at 7:37 PM IST
কলকাতা, 29 অক্টোবর: শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হামলা ও রাজনৈতিক হিংসার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করলেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন । যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে নিজের দীর্ঘদিনের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে তিনি জানালেন, শিক্ষাঙ্গনে হিংসামুক্ত পরিবেশ বজায় রাখা এবং সাধারণ মানুষকে রাজনৈতিক হিংসার হাত থেকে রক্ষা করা এখন অত্যন্ত জরুরি । একইসঙ্গে এই ধরনের ঘটনার পিছনে থাকা 'সাম্প্রদায়িক মানসিকতা'রও নিন্দা করেছেন তিনি ।
সম্প্রতি সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (এসআরএফটিআই)-এর অশান্তি এবং তার জেরে পড়ুয়াদের আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানাতে বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী সংসদ । সেখানেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক হিসাবে নিজের বক্তব্য জানান অমর্ত্য সেন । ইমেল বার্তায় তিনি জানান, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর হামলার ঘটনার কথা জেনে তিনি হতবাক । তাঁর কথায়, রাজনৈতিক হিংসা থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা আগে কখনও এত তীব্র হয়ে ওঠেনি । দেশের নাগরিকদের পাশাপাশি বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করা পড়ুয়াদের পাশেও দাঁড়ানো প্রয়োজন ।
প্রায় 70 বছর আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই অধ্যাপনাজীবন শুরু করেছিলেন অমর্ত্য সেন । সেই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগের কথাও উঠে এসেছে তাঁর বার্তায় । তবে শুধু যাদবপুর নয়, হিংসামুক্ত পরিবেশে থাকার অধিকার সকলের রয়েছে বলে মনে করেন তিনি । শিক্ষাঙ্গনে হিংসাত্মক কার্যকলাপের পিছনে সাম্প্রদায়িক ভাবনা থাকলে তার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রতিবাদ করা প্রয়োজন বলেও জানিয়েছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ।
উল্লেখ্য, গত 27 সেপ্টেম্বর এসআরএফটিআই ক্যাম্পাসে অশান্তির সূত্রপাত । পড়ুয়াদের একাংশের অভিযোগ, ক্যাম্পাসের ভিতরের প্রেক্ষাগৃহে একটি দক্ষিণপন্থী সংগঠনকে অনুষ্ঠান করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল । তার প্রতিবাদ করতে গিয়ে বহিরাগতদের হামলার মুখে পড়েন তাঁরা । এরপর গত 4 অক্টোবরও ক্যাম্পাসে হামলার অভিযোগ ওঠে । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পড়ুয়াদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের সংঘাত ক্রমশ বাড়তে থাকে । পড়ুয়াদের একাংশের অভিযোগ, তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং পাশে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে । সেই সূত্রেই উপাচার্যের পদত্যাগের দাবি ওঠে ।
অন্যদিকে, উপাচার্যকে হেনস্তা এবং প্রতিষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা তৈরির অভিযোগে ছ’জন পড়ুয়াকে বহিষ্কার করে কর্তৃপক্ষ । এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে প্রায় এক মাস ধরে আন্দোলন চালাচ্ছেন পড়ুয়ারা । গত 27 অক্টোবর দেশজুড়ে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কাছে আন্দোলনে সংহতি জানানোর আবেদন জানান এসআরএফটিআই-এর পড়ুয়ারা । যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট-সহ একাধিক প্রতিষ্ঠান তাঁদের পাশে দাঁড়ায় । প্রবীণ অভিনেতা নাসিরুদ্দিন শাহও শিক্ষাঙ্গনে হামলার ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে পড়ুয়াদের পাশে থাকার আহ্বান জানান । পড়ুয়ারা দেশজুড়ে আন্দোলনের ডাক দিলে, ক্যাম্পাসে গিয়ে বন্ধ দরজার বাইরে থেকেই আন্দোলনরত পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলেন চিত্র পরিচালক কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায় ।
এর আগে, গত অগস্টে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েও বহিরাগতদের প্রবেশ এবং ক্যাম্পাসে তাণ্ডব চালানোর অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল । পরপর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হামলা ও হিংসার অভিযোগের প্রেক্ষিতে অমর্ত্য সেনের এই বার্তা নতুন করে শিক্ষাঙ্গনের নিরাপত্তা এবং রাজনৈতিক হিংসা প্রতিরোধের প্রশ্নকে সামনে আনল ।