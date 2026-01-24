SIR নিয়ে অযথা তাড়াহুড়ো ! শুনানি নিয়ে ক্ষুব্ধ অমর্ত্য সেন

SIR নিয়ে অযথা তাড়াহুড়ো ! শুনানি নিয়ে ক্ষুব্ধ অমর্ত্য সেন
রাজ্যে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া নিয়ে ক্ষোভ ও আশঙ্কা- দুইই প্রকাশ করলেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন ৷ কী বললেন তিনি ?
By PTI
Published : January 24, 2026 at 7:51 PM IST
কলকাতা, 24 জানুয়ারি: খুব তাড়াহুড়ো করে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন এসআইআর প্রক্রিয়া করা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে, ক্ষোভপ্রকাশ করলেন স্বয়ং অমর্ত্য সেন ৷ আর দু'তিন মাসের মধ্যে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন ৷ এই অল্প সময়ে অযথা এত দ্রুততার সঙ্গে ভোটার তালিকা সংশোধন, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বিপদে ফেলতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ৷
আমেরিকার বস্টন থেকে সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে অমর্ত্য সেন জানিয়েছেন, ভোটার তালিকায় সংশোধন প্রক্রিয়া গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে প্রতিফলিত করে ৷ ভোটাধিকারকে শক্তিশালী করে ৷ এই প্রক্রিয়া আরও যত্ন ও যথেষ্ট সময় হাতে নিয়ে করা উচিত ৷ কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে তা হচ্ছে না, আক্ষেপ অমর্ত্য সেনের ৷
তিনি বলেন, "অত্যন্ত যত্ন সহকারে এবং হাতে যথেষ্ট সময় নিয়ে ভোটার তালিকা আগাগোড়া পর্যালোচনা করা উচিত ৷ সেটাই প্রকৃত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ৷ কিন্তু এখন পশ্চিমবঙ্গে সেটা হচ্ছে না ৷ খুব হুড়োহুড়ি করে এসআইআর হচ্ছে ৷ আসন্ন নির্বাচনে মানুষ ভোট দেবে ৷ এদিকে ভোটাধিকার পেতে যে সব নথি দরকার, তা জমা দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত সময় মানুষের কাছে নেই ৷ এটা ভোটারদের প্রতি অন্যায় এবং ভারতের গণতন্ত্রের প্রতিও ৷"
কমিশনের তরফে এসআইআর প্রক্রিয়ায় শুনানির নোটিশ গিয়েছে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই অর্থনীতিবিদের শান্তিনিকেতনের বাড়িতে ৷ 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'র কারণে তাঁকে সমন পাঠায় কমিশন ৷ তাঁর এবং তাঁর মা অমিতা সেনের বয়সের ফারাক নিয়ে প্রশ্ন তোলে স্বশাসিত সাংবিধানিক ভোট পরিচালন সংস্থা ৷
এনিয়ে বিতর্ক তৈরি হয় ৷ নির্বাচন কমিশনের কড়া সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে শাসকদলের মন্ত্রী-সাংসদরা ৷ গত 16 জানুয়ারি বীরভূমের শান্তিনিকেতনে অমর্ত্য সেনের বাড়ি প্রতীচীতে যান কমিশনের প্রতিনিধিরা ৷
এসআইআর শুনানি নিয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতা
দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক নাগরিক সম্মান 'ভারতরত্নে' ভূষিত হয়েছেন তিনি ৷ অমর্ত্য সেনের 'ভারতরত্ন'- প্রাপ্তির নথি লাগবে ? কমিশনের আধিকারিকদের এই প্রশ্ন করেন প্রতীচী ট্রাস্টের সদস্যরা ৷ যার কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি আধিকারিকরা ৷ তাঁর পাসপোর্ট থেকে শুরু করে মা অমিতা সেনের মৃত্যুর শংসাপত্র, আধার কার্ড ও ভোটার তালিকার প্রতিলিপি দেওয়া হয় কমিশনকে ৷
এই অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে নোবেলজয়ী বলেন, "মনে হয়, নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের নিজেদের হাতেও সময় নেই ৷ আমার বিধানসভা কেন্দ্র শান্তিনিকেতন ৷ তাঁরা সেখানে গিয়ে আমার ভোটাধিকার নিয়ে প্রশ্ন তোলেন ৷ আমি ওই বিধানভায় আগে ভোট দিয়েছি ৷ আমার নাম, ঠিকানা এবং অন্য সব তথ্য সরকারিভাবে নথিভুক্ত রয়েছে ৷ তাঁরা (আধিকারিকরা) আমায় প্রশ্ন করেন, আমার জন্মের সময় আমার প্রয়াত মায়ের বয়স কত ছিল ? আমার মতো আমার মায়ের বিস্তারিত তথ্যও সরকারি খাতায় নথিভুক্ত রয়েছে ৷"
গ্রামাঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেছেন এমন বহু ভারতীয়ের কাছে এটা সমস্যার বলে উল্লেখ করেন অমর্ত্য সেন ৷ তাঁর কথায়, "আমি যখন শান্তিনিকেতনে জন্মগ্রহণ করেছি, তখন সেটা একটা গ্রাম ৷ আমার মতো আরও অনেক ভারতীয় গ্রামীণ ভারতে জন্মেছেন ৷ আমার কাছে জন্মের কোনও শংসাপত্র নেই ৷ অতএব, ভোটাধিকার প্রয়োগের যোগ্যতা প্রমাণে আমায় আরও অনেক নথি জোগাড় করতে হয়েছে ৷"
এই সব বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও পুরো বিষয়টি সামলানো গিয়েছে ৷ কিন্তু তাঁর মতো আরও অনেক নাগরিক আছেন, তাঁরা এতকিছু করতে পারবেন না ৷ সেই নাগরিকদের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন প্রবীণ অমর্ত্য ৷ তিনি বলেন, "আমি খুব আনন্দের সঙ্গে বলতে পারি (আমেরিকার গানের ব্যান্ড বিটলসের মতো)- 'ওহ্ আই গেট বাই উইথ আ লিটল হেল্প ফ্রম মাই ফ্রেন্ডস'- অন্যরা কী করবে ? তাঁদের তো এরকম সব বিশ্বস্ত বন্ধু নেই ৷ আমার বন্ধুরা নির্বাচন কমিশনের এই কঠিন দরজাগুলি পেরতে সাহায্য় করেছেন ৷ অবশ্য কমিশন ক্ষমাযোগ্য ৷"
দেশের কোনও নির্দিষ্ট দল কি এই এসআইআর প্রক্রিয়ায় সুবিধে পেতে পারে ? এই প্রশ্নের উত্তরে অমর্ত্য বলেন, "আমি নির্বাচনী বিশেষজ্ঞ নই ৷ তাই এই প্রশ্ন উত্তর নিশ্চিত করে দিতে পারব না ৷ অনেকে এই বিষয়ে উৎসাহী ৷ তাঁরা আমায় বলেছেন, বিজেপির লাভের জন্য ভোটার তালিকায় এভাবে কাটছাঁট করা হচ্ছে ৷ এটা সত্যি না মিথ্যা, আমি জানি না ৷ কিন্তু আসল কথা হল, একটা ভুল ব্যবস্থাপনায় নির্বাচন কমিশনের জোর দেওয়া উচিত নয় ৷ যে-ই সুবিধা পাক, আমাদের গর্বের গণতন্ত্রে অহেতুক ভুল করা উচিত নয় ৷"
দুঃস্থদের নিয়ে উদ্বিগ্ন অমর্ত্য সেন
রাজ্যের দুঃস্থ-প্রান্তিক শ্রেণির মানুষের নাম বাদ যাওয়া নিয়ে তাঁর বক্তব্য, "বঞ্চিত ও দুঃস্থরা কী করবে ? এই নতুন ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্ত করার জন্য যে সব নথি প্রয়োজন, তা এই সমাজের প্রান্তিক মানুষদের পক্ষে জোগাড় করা অত্যন্ত সমস্যার ৷ এই ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে হলে নির্দিষ্ট নথি সংগ্রহ ও তা দেখানোর শর্তে শ্রেণিগত পক্ষপাতিত্ব দেখা দিতে পারে ৷ এটা গরিব-দুঃস্থদের বিপক্ষে যাবে ৷"
সুপ্রিম কোর্টে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে এসআইআর করা নিয়ে মামলা চলছে ৷ এই প্রসঙ্গে অমর্ত্য সেনের বক্তব্য, "নির্বাচন কমিশন ও সুপ্রিম কোর্টের এটা নিশ্চিত করা উচিত, যেন কোনও প্রাপ্তবয়স্ক ভারতীয় নাগরিক ভোটাধিকার পেতে গিয়ে সমস্যার মুখে না-পড়ে ৷" তিনি আশাবাদী, সবকিছু ঠিক থাকলে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তিনি ভোট দিতে পারবেন ৷
তিনি বলেন, "আমি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ৷ আমার কিছু দায়িত্ব আছে ৷ আমি সেটা থেকে পালিয়ে যেতে পারি না ৷ ক্রেমব্রিজ, ম্যাসাচুসেটস এবং কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক হিসাবে অন্য সব কর্তব্যও আছে ৷ আমার সব দায়িত্বগুলি পালনের চেষ্টা করতে হবে ৷ এমনকী শান্তিনিকেতনে ভোট দেওয়াও ৷"