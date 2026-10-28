SIR শুনানি শেষের আগে পুর নির্বাচন নয়, কমিশনে ‘আমার ভোট ফিরিয়ে দাও’ মঞ্চ

SIR শুনানি শেষের আগে পুর নির্বাচন নয়, কমিশনে ‘আমার ভোট ফিরিয়ে দাও’ মঞ্চ
Amar vote firiye dao jukto moncho: এসআইআরে বাদ যাওয়া ভোটারদের নাম তালিকায় ফেরার আগে পুর ভোটের আয়োজন নয়, এমনই দাবি মঞ্চের। পাপড়ি চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ।
Published : October 28, 2026 at 8:01 PM IST
কলকাতা, 28 অক্টোবর: ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়া ' যোগ্য ' নাগরিকদের ভোটাধিকার নিশ্চিত না করা পর্যন্ত কলকাতা, হাওড়া-সহ রাজ্যের অন্য পুরসভা বা পুরনিগমের নির্বাচন সম্পন্ন করা যাবে না। এমনটাই দাবি জানিয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ বিভিন্ন বিরোধী দল ও মানবাধিকার সংগঠনগুলির একটি যৌথ মঞ্চ - ‘আমার ভোট ফিরিয়ে দাও’। বাম, কংগ্রেস ও অন্যান্য রাজনৈতিক প্রতিনিধিবরা বুধবার রাজ্য নির্বাচন কমিশনার কৃষ্ণ গুপ্তের সঙ্গে দেখা করে স্মারকলিপি জমা দেন।
পরে মঞ্চের তরফে কংগ্রেস নেতা প্রসেনজিৎ বসু সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, "এসআইআর প্রক্রিয়ায় নাম বাদ পড়ার পর তা ফিরে পেতে বহু মানুষ অ্যাপিলেট ট্র্যাইবুনালের দ্বারস্থ হয়েছিলেন । তাঁদের মধ্যে কলকাতার ক্ষেত্রে 100 শতাংশ এবং হাওড়ায় 99 শতাংশ ভোটারের পক্ষে সিদ্ধান্ত এসেছে। মানে নাম তালিকায় ফিরে এসেছে । ফলে ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন প্রায় 1.6 লক্ষ আবেদনকারীকে পুরভোটে অংশ নিতে না দিলে তাঁরা বিধানসভা ভোটের মতো দ্বিতীয়বার ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন। আমরা জানি কলকাতার প্রায় 1.2 লক্ষ এবং হাওড়া পুরনিগমে প্রায় 39 হাজার ভোটারের আবেদন ট্রাইব্যুনালে ঝুলে রয়েছে। এঁদের বাদ দিয়ে নির্বাচনের আয়োজন করা যাবে না ।"
তাঁর আরও দাবি কমিশনের তরফে বলা হয়েছে, নির্বাচন কবে হবে সেটা ঠিক করার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের বড় ভূমিকা আছে । সরকার কমিশনের সঙ্গে আলোচনা করবে ঠিকই কিন্তু শেষমেশ তাঁদের যেদিন ইচ্ছা সেদিনই ভোট হবে । তবে সেক্ষেত্রে সরকারের সঙ্গে আলোচনার সময় কমিশনের তরফে বাদ পড়া ভোটারদের বিষয়টি তুলে ধরা হবে বলে জানানো হয়েছে ।
মানবাধিকার কর্মী সুজাত ভদ্রর বক্তব্য, রাজ্য কমিশন নির্বাচন কমিশনের আইনেই বলা আছে কমিশন প্রয়োজন মনে করলে নিজের মতো ভোটার তালিকা তৈরি করতে পারে । মূল ভোটার তালিকা যা আছে তার বাইরে গিয়ে আলাদা করে তালিকা তৈরি করে নির্বাচন করতে পারে । মঞ্চের তরফে তেমন উদ্যোগ নেওয়ার দাবিই পেশ করা হয়েছে ।
সিপিএম নেতা কল্লোল মজুমদারও জানান, আইন অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের এক্তিয়ার রয়েছে যে তারা সরকারের ঠিক করে দেওয়া কোনও বিশেষ তারিখের উপর ভিত্তি না করে নিজেরাই একটি ভোটের তালিকা তৈরি করতে পারে । তার উপর ভোট করা যেতেই পারে ।
তৃণমূলের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন বসুন্ধরা গোস্বামী । তাঁর আক্রমণের সুর অন্যদের থেকে বেশি চড়া ছিল । তিনি বলেন, "যাঁদের জন্য পুরভোট সেই ভোটাররাই যদি ভোট দিতে না পারেন তবে পুরসভা বা পুরনিগম নির্বাচন করার কী কারণ থাকতে পারে ।" আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে ক্ষিতি-তনয়ার দাবি, রাজ্য়ে বিজেপির যে সরকার এখন চলছে তার বৈধতা নেই । কারণ, এই সরকার সাধারণ মানুষের ভোটে নির্বাচিত হয়নি । তাঁর মতে, রাজ্যের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি বিজেপির কাছে পরাজিত হয়নি । পরাজিত হয়েছে একটি ব্যবস্থার কাছে । কিন্তু পুরভোটের ক্ষেত্রে এভাবে নির্বাচনের আয়োজন করা যাবে না বলে স্পষ্ট দাবি বসুন্ধরার।