লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ভোগ করছে 'নারায়ণ'! নথিতে মহিলার নাম থাকলেও ভাতা আসে পুরুষের অ্যাকাউন্টে
এই অনিয়ম সামনে আসতেই তোলপাড় মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর । অভিযোগ, বারবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েও মেলেনি সমাধান ।
Published : June 2, 2026 at 5:20 PM IST
মালদা, 2 মে: লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা পাচ্ছেন না প্রকৃত উপভোক্তা ৷ অথচ সেই টাকা নিয়মিত ঢুকছে এক পুরুষের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে । পাঁচ বছর ধরে চলা এই অনিয়ম সামনে আসতেই তোলপাড় মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর । অভিযোগ, বারবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েও মেলেনি সমাধান ।
মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের সোনাকুল গ্রামের বাসিন্দা নুর নাহারের অভিযোগ, তিনি 2020 সালে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন । কিন্তু আবেদন করার পর থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এক টাকাও জমা পড়েনি । অথচ সরকারি নথিতে দেখা যাচ্ছে, 2021 সাল থেকে 2026 সাল পর্যন্ত তাঁর নামে বরাদ্দ হওয়া অনুদানের অর্থ নিয়মিতভাবে জমা পড়েছে একই এলাকার বাসিন্দা ও পেশায় গৃহশিক্ষক গোলাম মর্তুজা নামে এক যুবকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে । অভিযোগ, বিষয়টি নিয়ে তিনি একাধিকবার 'দুয়ারে সরকার' শিবিরে লিখিত ও মৌখিকভাবে অভিযোগ জানিয়েছেন । কিন্তু দীর্ঘদিন কেটে গেলেও তাঁর এই সমস্যার কোনও সমাধান হয়নি । সম্প্রতি সরকারি নথি হাতে পাওয়ার পর গোটা বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে ।
নুর নাহারের অভিযোগ, "আমি 2020 সালে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জন্য আবেদন করেছিলাম । তারপর থেকে বহুবার দুয়ারে সরকার শিবিরে গিয়েছি, খোঁজ নিয়েছি, কিন্তু আমার অ্যাকাউন্টে কোনও টাকা আসেনি । পরে জানতে পারি, আমার নামে বরাদ্দ হওয়া টাকা অন্য একজনের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা পড়ছে । পাঁচ বছর ধরে আমি প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত । আমি চাই প্রশাসন বিষয়টি তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিক এবং আমার প্রাপ্য টাকা আমাকে ফিরিয়ে দিক ।"
অন্যদিকে, গৃহ শিক্ষক গোলাম মর্তুজার দাবি, তিনি এতদিন ধরে এ বিষয়ে কিছুই জানতেন না ৷ তাঁর কথায়, "নুর নাহারের নামে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা আমার অ্যাকাউন্টে আসছে, এই বিষয়টি আমি আগে জানতাম না । আমাকে ব্যাংক থেকেও এই নিয়ে কিছু জানানো হয়নি ৷ সম্প্রতি বিষয়টি সামনে আসার পর আমিও অবাক হয়েছি । এতদিনে যা টাকা ঢুকেছে আমি ফেরত দিয়ে দিব । সরকারের এই টাকা তো আমার পাওয়ার কথা নয় ৷ তাই সব টাকাই আমি ফিরিয়ে দেব ৷"
ঘটনাকে সামনে এনে বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, এটি কোনও বিচ্ছিন্ন প্রশাসনিক ভুল নয়, বরং একটি বড়সড় দুর্নীতি চক্রের ইঙ্গিত । বিজেপি নেতা ওম প্রকাশ ঘোষের দাবি, "হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকায় 300-রও বেশি পরিবার একই ধরনের অনিয়মের শিকার হয়ে থাকতে পারেন । ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাচ্ছি ।"
অন্যদিকে, এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে পালটা সরব হয়েছেন তৃণমূল বিধায়ক মতিউর রহমান । তাঁর দাবি, "গোটা ঘটনার পিছনে অতীতের প্রশাসনিক গাফিলতি এবং পূর্বতন বিধায়কের সময়কার ভূমিকা খতিয়ে দেখা উচিত ।" তিনি বিষয়টির তদন্তের দাবি জানিয়ে দোষীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন । ঘটনার প্রকৃত সত্য উদঘাটনে প্রশাসন কী পদক্ষেপ করে, সেদিকেই এখন নজর এলাকাবাসীর ।