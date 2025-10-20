ETV Bharat / state

লক্ষ্য গিনেস বুক, জগদ্ধাত্রী পুজোর আগে 1 কিমি রাস্তায় আলপনা চন্দননগরে

রাস্তায় বসে আলপনা দিলেন আটশোরও বেশি শিল্পী ৷ উদ্যোগে চন্দননগর বাগবাজার জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটি ৷

CHANDANNAGAR JAGADDHATRI PUJA
জগদ্ধাত্রী পুজোর আগে চন্দননগরে 1 কিলোমিটার রাস্তায় আলপনা ৷ (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 20, 2025 at 6:36 PM IST

2 Min Read
চন্দননগর, 20 অক্টোবর: চন্দননগরের রাস্তায় বসে আলপনা আঁকলেন আটশো জন চিত্রশিল্পী ৷ জগদ্ধাত্রী পুজোর আগে আলপনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হল চন্দননগরের বাগবাজারে ৷ 191তম বর্ষে বাগবাজার জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির তরফে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় কালীপুজোর আগের দিন ৷ 1 কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তাকে ক্যানভাস বানিয়ে আলপনা আঁকলেন সকলে ৷ পাশাপাশি, গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম তোলার আশায় আবেদনও করেছেন পুজো উদ্যোক্তারা ৷

চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোকে কেন্দ্র করে উন্মাদনা তুঙ্গে ৷ আর সেই উন্মাদনাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে বাগবাজার জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটি ৷ 175তম বর্ষ থেকে অর্থাৎ, 16 বছর ধরে এই আলপনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করছেন উদ্যোক্তারা ৷ আয়োজকদের দাবি, এতটাই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এই আলপনা প্রতিযোগিতা যে, অনলাইনে আবেদনকারী সবাইকে সুযোগ দিতে পারেননি তাঁরা ৷

চন্দননগরে 1 কিলোমিটার রাস্তায় আলপনা (নিজস্ব ভিডিয়ো)

পুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক বলেন, "অনেক প্রতিযোগী আবেদন করেছিলেন ৷ কিন্তু, আমরা 800 জনকে সুযোগ দিতে পেরেছি ৷ 1 কিলোমিটার রাস্তার উপর তাঁরা সকলে আলপনা আঁকছেন ৷ বাকিদের সুযোগ দিতে পারিনি জায়গার অভাবে ৷ আর 800 জন প্রতিযোগীর সঙ্গে একজন করে সহকারী রয়েছেন ৷ সবমিলিয়ে মোট 1600 জন আলপনা আঁকছেন ৷"

Chandannagar Jagaddhatri Puja
গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে আবেদন পুজো কমিটির ৷ (ছবি- বাগবাজার জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটি)

মোট তিনটি রাস্তা মিলিয়ে এক কিলোমিটার জায়গায় এই আলপনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল ৷ আর শুধু হুগলি বা তার আশেপাশের জেলা নয়, ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রতিযোগীরা এই আলপনা প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন ৷ চেন্নাই, রাঁচি-সহ বিভিন্ন শহর থেকে তাঁরা এসেছেন ৷ এই আলপনা প্রতিযোগিতা দেখতে উপস্থিত ছিলেন, চন্দননগর পুরনিগমের মেয়র রাম চক্রবর্তী, ডেপুটি মেয়র মুন্না আগরওয়াল এবং জগদ্ধাত্রী পুজোর সেন্ট্রাল কমিটির সম্পাদক শুভজিৎ সাউ ৷

Chandannagar Jagaddhatri Puja
চন্দননগরে রাস্তায় আলপনা আঁকছেন প্রতিযোগীরা ৷ (নিজস্ব ছবি)

বাগবাজারের সুউচ্চ জগদ্ধাত্রী প্রতিমা দেখতে বহু মানুষ ভিড় করেন পুজোর দিনগুলিতে ৷ রাস্তাকে ক্যানভাস করে রাস্তায় বসে আলপনা দেন ৷ আলপনা শিল্পীদের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়র পুরস্কার দেওয়া হয় ৷ এভাবেই এক দশকেরও বেশি সময় ধরে চলে আসছে বাগবাজারের আলপনা প্রতিযোগিতা ৷ এবছর উদ্যোক্তারা গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে এই আলপনা প্রতিযোগিতার নাম তোলার জন্য আবেদন করেছেন ৷ মূলত, ওয়ার্ল্ড লার্জেস্ট আর্ট কম্পিটিশন ক্যাটাগরিতে আবেদন করেছেন উদ্যোক্তারা ৷ এই ক্যাটাগরিতে বাগবাজারের এই আলপনা প্রতিযোগিতা নাম তুলতে পারে কি না, সেটাই দেখার ৷

