শান্তিনিকেতনে অন্যতম ডেস্টিনেশন 300 বছরের সুরুল জমিদার বাড়ি, জানুন খুঁটিনাটি

শান্তিনিকেতনে অন্যতম ডেস্টিনেশন 300 বছরের সুরুল জমিদার বাড়ি, জানুন খুঁটিনাটি
Surul Zamindar Bari: বিশাল সুসজ্জিত অট্টালিকার প্রতিটি ইটের সঙ্গে আষ্টে-পিষ্টে জড়িয়ে আছে বহু ইতিহাস । ইটিভি ভারতের অভিষেক দত্ত রায়ের প্রতিবেদন ৷
Published : October 26, 2026 at 8:22 PM IST
বোলপুর, 26 অক্টোবর: শান্তিনিকেতনে বেড়াতে এলে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' বিশ্বভারতী ক্যাম্পাস ছাড়াও দেখার মতো আর কী আছে, জানতে চান ? প্রায় 300 বছরের প্রাচীন সুরুলের সরকার জমিদার বাড়ি সেখানে অন্যতম আকর্ষণ ।
বিশাল সুসজ্জিত অট্টালিকার প্রতিটি ইটের সঙ্গে আষ্টে-পিষ্টে জড়িয়ে আছে বহু ইতিহাস । আর দুর্গাপুজোর সময় তো অন্যভাবে সেজে ওঠে এই জমিদার বাড়ি ৷ কীভাবে যাবেন ? কী কী দেখার আছে ? বিস্তারিত ইতিহাস ও তথ্য জানুন ইটিভি ভারতে ৷
কীভাবে যাবেন ?
দুই ভাবে যাওয়া যায় । একটি রেলপথে, অন্যটি সড়কপথে ৷ রেলপথে গেলে বোলপুর-শান্তিনিকেতন স্টেশনে নামতে হবে ৷ সেখান থেকে যে কোনও টোটো বা অটো করে সরাসরি সুরুল জমিদার বাড়ি যাওয়া যায় ৷ বোলপুর স্টেশন থেকে সুরুল জমিদার বাড়ির দূরত্ব প্রায় পাঁচ কিলোমিটার । টোটোতে আনুমানিক ভাড়া 150 থেকে 200 টাকা ৷
এছাড়াও, প্রান্তিক রেল স্টেশনে নেমেও সুরুল জমিদার বাড়ি যাওয়া যায় ৷ প্রান্তিক রেল স্টেশন থেকে সুরুল সরকার জমিদার বাড়ির দূরত্ব প্রায় সাত কিলোমিটার । সোনাঝুরি হাট পার হয়ে যেতে হয় ৷ কিন্তু, প্রান্তিক রেল স্টেশনে সব ট্রেন থামে না ৷ তাই বোলপুর-শান্তিনিকেতন স্টেশনই উপযুক্ত জমিদার বাড়ি যাওয়ার ক্ষেত্রে ৷
আর সড়কপথে কলকাতা থেকে দুই ভাবে আসা যায় ৷ একটি বর্ধমান জেলা থেকে ভেদিয়ায় অজয় নদের সেতু পেরিয়ে বোলপুর বাইপাস রাস্তা ধরে সোজা সুরুল জমিদার বাড়ি যাওয়া যায় । আরেকটি পথ হল ইলামবাজার জঙ্গলের পথ ধরে শ্রীনিকেতন মোড় থেকে সুরুল গ্রামের ভিতর দিয়ে জমিদার বাড়ি যাওয়া যায় । জমিদার বাড়ির কাছেই বাইক বা চারচাকা গাড়ি রাখার জায়গা রয়েছে ।
প্রবেশ-ছবি তোলার নিয়ম
এই জমিদার বাড়িতে প্রবেশের ক্ষেত্রে মাথাপিছু মাত্র পাঁচ টাকা টিকিট মূল্য ৷ মোবাইলে যে কেউ বাড়ির ছবি ও নিজেদের ছবি-সহ নিজস্বী তুলতে পারেন ৷ কিন্তু, কোনও ব্যবসায়িক ছবি, ভিডিয়ো বা রিল বানানোর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা রয়েছে । অন্যথা হলে জরিমানা করা হয় ৷ তাই এই বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে পর্যটকদের ।
সুরুল সরকার জমিদার বাড়ির ইতিহাস
বর্ধমান জেলার ছোট নীলপুর গ্রাম থেকে বীরভূমের বোলপুরের সুরুল গ্রামে এসে বসবাস শুরু করেছিলেন ভরতচন্দ্র ঘোষ ('সরকার' পদবি ব্রিটিশদের প্রদত্ত)। বর্ধমানের রাজার কাছে দুটি জমিদারির লাট কিনে এখানেই জমিদারিত্ব শুরু করেছিলেন তিনি । তাঁকে সরকার বাড়ির প্রাণপুরুষ বলা হতো ৷
তিনি নিঃসন্তান ছিলেন ৷ কাশী যাত্রার উদ্দেশ্যে সস্ত্রীক রওনা দিয়েছিলেন । তার আগে এই সুরুল গ্রামে কূলগুরু বাসুদেব ভট্টাচার্যের কাছে এসেছিলেন তিনি ৷ পরে গুরুদেবের নির্দেশে এখানেই থেকে গিয়েছিলেন । সন্তান লাভের আশায় স্বামী-স্ত্রী মিলে শ্যামসুন্দর মন্দিরে প্রার্থনা করতেন, নিত্য পুজো করতেন । পরবর্তীতে তাঁরা সন্তান লাভ করেন ৷
এই ভরতচন্দ্র ঘোষের পুত্র কৃষ্ণহরি সরকার । তিনিই আজ থেকে প্রায় 292 বছর আগে জমিদার বাড়ির অন্দরে একটি দুর্গাপুজোর সূচনা করেছিলেন ৷ তখন মাটির তৈরি আটচালা মন্দির ছিল ৷ পরে ধাপে ধাপে কংক্রিটের মন্দির, সুসজ্জিত নাটমন্দির, বৃহৎ অট্টালিকা তৈরি হয় ৷
প্রসঙ্গত, সুরুল জমিদার বাড়ির দুর্গাপুজোর সূচনার বহু পরে, অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় 129 বছর আগে সরকার বাড়িতে ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ বাঁধে ৷ তিন ভাই যাদবেন্দ্র সরকার, মাধবেন্দ্র সরকার ও কালীচরণ সরকার দুই ভাগে ভাগ হয়ে যান ৷ শুরু হয় জমিদার বাড়ির পাশে আরও একটি দুর্গাপুজো ৷ সেটাকে সুরুল জমিদারদের ছোট বাড়ির পুজো বলা হয় ৷ শান্তিনিকেতনে ঠাকুর পরিবারের সঙ্গেও যোগাযোগ ছিল এই সুরুল সরকার জমিদার বাড়ির ।
কী কী দেখবেন ?
দেখার মতো হল বৃহৎ প্রাচীন অট্টালিকাটি ৷ প্রায় 300 বছরের প্রাচীন অট্টালিকা হলেও সংস্কার ও পরিচর্যার জন্য খুবই আকর্ষণীয় এটি ৷ বড় বড় থাম, নাটমন্দির, ঐতিহ্যবাহী পুজো মণ্ডপ, বড় বড় পুরনো সব দরজা-জানলা, কড়ি কাঠ, প্রহরীদের থাকার জায়গা, বাতি জ্বালানোর কুলঙ্গি, দ্বিতলের বারান্দা, সিংহ দুয়ার প্রভৃতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে বনেদিয়ানা যেন ছবির মতো সুন্দর ।
তবে দুর্গাপুজোর সময় এই বাড়ি আরও অনন্য । প্রাচীন প্রথা মেনে আজও পুজো হয় ৷ পুজোর অন্যতম আকর্ষণগুলি হল - পুজোর শুরু থেকে প্রতিমার গড়ন একই ৷ প্রতিমার মুখ ছাঁচে নয়, হাতে তৈরি হয় ৷ এমনকি, চালচিত্রটি পর্যন্ত বাজারজাত নয়, হাতে নিঁখুত ভাবে আঁকা হয় ৷ বংশপরম্পরায় মৃৎশিল্পীরা এই জমিদার বাড়ির প্রতিমা নির্মাণ করে আসছেন ৷
পুজোর দিনগুলিতে পুরো বাড়ি, নাটমন্দির, মণ্ডপ পুরনো বেলজিয়ামের কাঁচের ঝাড়বাতি দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয় ৷ ঝাড়বাতিগুলি বিদ্যুৎচালিত নয়, রেড়ির তেলে প্রজ্জ্বলিত হয় ৷ এটিও দেখার মতো ৷ আর প্রতিমাকে প্রায় 300 বছরের প্রাচীন গয়না দিয়ে সাজানো হয় ৷ সরকার বাড়ির ছেলেমেয়েরাই সাজিয়ে তোলে প্রতিমাকে ৷ পুজোর ঐতিহ্যবাহী রীতি রেওয়াজও আকৃষ্ট করে সকলকে ৷
এই সুরুল সরকার বাড়ির পরিজনেরা সুরুল গ্রাম-সহ বোলপুর-শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করেন ৷ এমনকি, বিদেশেও থাকেন আত্মীয়-স্বজনেরা ৷ পুজোর সময় সকলে একত্রিত হন ৷ পুজোর ক'টা দিন সকলের জন্য জমিদার বাড়ির দ্বার খোলা থাকে ৷
তাই শান্তিনিকেতনে এলে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' বিশ্বভারতী ক্যাম্পাস-সহ রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালা, সোনাঝুরি জঙ্গলে খোয়াই হাট, সৃজনী শিল্পগ্রাম, ঐতিহ্যবাহী কোপাই নদী, আমার কুটির প্রভৃতির পাশাপাশি অবশ্যই দেখুন প্রাচীন সুরুলের সরকার জমিদার বাড়িটি ৷