শিক্ষায় বরাদ্দ কমল জেলা পরিষদের বাজেটে, কটাক্ষ বিরোধীদের

শিক্ষায় বরাদ্দ কমল জেলা পরিষদের বাজেটে, কটাক্ষ বিরোধীদের
বিরোধীদের অভিযোগ, জেলাবাসীর উন্নয়নের দিকে তাকিয়ে নয়, নিজেদের স্বার্থের দিকে তাকিয়েই বাজেট পেশ করে জেলা পরিষদের ক্ষমতাসীন বোর্ড ৷
Published : February 20, 2026 at 4:56 PM IST
মালদা, 20 ফেব্রুয়ারি: দুয়ারে নির্বাচন ৷ তাই আপাতত ব্রাত্য শিক্ষা ! মালদা জেলা পরিষদের বাজেট দেখে এমনই অভিযোগ বিরোধীদের ৷ সভাধিপতির দাবি, শিক্ষা ব্যবস্থায় তাঁরা একাধিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন ৷ পরবর্তীতে পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়িত করা হবে ৷
গতকাল 2026-27 অর্থবর্ষের জন্য 233 কোটি পাঁচ লাখ 46 হাজার 429 টাকার বাজেট পেশ করেছেন তৃণমূল পরিচালিত মালদা জেলা পরিষদের সভাপধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ ৷ 2025-26 অর্থবর্ষের তুলনায় এবার বাজেটে বৃদ্ধি পেয়েছে 21 কোটি 50 লাখ টাকারও বেশি ৷ কিন্তু ব্রাত্য থেকে গিয়েছে শিক্ষা ব্যবস্থা ৷ গত আর্থিক বর্ষে মাধ্যমিক ও শিশু শিক্ষাকেন্দ্রগুলির জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল প্রায় 13 কোটি টাকা ৷ বিদ্যালয় শিক্ষাখাতে বরাদ্দ ছিল প্রায় পাঁচ কোটি টাকা ৷ এবার শিশু ও মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলির জন্য বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছে প্রায় 10 কোটি টাকা ৷ বিদ্যালয় শিক্ষায় বরাদ্দ হয়েছে প্রায় আড়াই কোটি টাকা ৷ অর্থাৎ পুরো শিক্ষা ব্যবস্থায় বাজেট বরাদ্দ কমেছে প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি ৷
উল্লেখযোগ্যভাবে এবার বাজেটে বেড়েছে রাস্তাঘাট নির্মাণে বরাদ্দ ৷ গত আর্থিক বর্ষে এই খাতে বরাদ্দ ছিল প্রায় 20 কোটি টাকা ৷ এবার আরও এক কোটি টাকা বাড়ানো হয়েছে ৷ বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে নিকাশি ব্যবস্থা থেকে শুরু করে বন্যাপীড়িত মানুষের জন্য ফ্লাড শেল্টার নির্মাণ, পানীয় জল, বিদ্যুতের মতো ক্ষেত্রে ৷ যে কাজগুলি নিয়ে সহজেই মানুষের কাছে পৌঁছোনো যায় ৷ বিরোধীদের বক্তব্য, বিধানসভা নির্বাচনকে নিশানা করেই এই বাজেট পেশ করেছে তৃণমূল পরিচালিত জেলা পরিষদের ক্ষমতাসীন বোর্ড ৷
জেলা পরিষদের দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলাশাসক শেখ আনসার আহমেদ জানিয়েছেন, "গতকাল সর্বসম্মতিক্রমেই জেলা পরিষদের বাজেট পাশ হয়েছে ৷ এবারের বাজেটে মূলত বড় বড় প্রোজেক্ট ধরা হয়েছে ৷ নির্বাচনের পর সঠিক প্ল্যান করে উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কাজ শুরু করা হবে ৷"
এই বাজেট নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন জেলা পরিষদের বিরোধী দলনেতা, কংগ্রেস সদস্য আবদুল হান্নান ৷ তিনি বলেন, "জেলাবাসীর উন্নয়নের দিকে তাকিয়ে নয়, নিজেদের স্বার্থের দিকে তাকিয়েই প্রতি বছর বাজেট পেশ করে জেলা পরিষদের ক্ষমতাসীন বোর্ড ৷ 2025-26 অর্থবর্ষে তারা 221 কোটি 53 লাখ 46 হাজার 429 টাকার বাজেট পেশ করেছিল ৷ এর 47 শতাংশ টাকা তারা খরচই করতে পারেনি ৷ এবারের বাজেটে উল্লেখযোগ্যভাবে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ এরা আসলে শিক্ষা চায় না ৷ চায় মানুষকে শিক্ষার আলো থেকে দূরে সরিয়ে রাজত্ব করতে ৷ এবারের রাজ্য বাজেটেও সেই ছবিটাই বেরিয়ে এসেছে ৷ নির্বাচনকে নিশানা করেই এরা বাজেট তৈরি করেছে ৷ এরা বিরোধীদের কোনও কাজ করতে দেয় না ৷ এমনকি আমাকে আমার প্রাপ্য সম্মানটুকুও দেয় না ৷"
যদিও সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ জানান, "এবারের বাজেটে রাস্তাঘাট, নিকাশি ব্যবস্থা, পানীয় জল, বিদ্যুতের মতো অতি আবশ্যকীয় বিষয়গুলির উপর জোর দেওয়া হয়েছে ৷ শিক্ষা নিয়েও আমরা একাধিক পরিকল্পনা নিয়েছি ৷ ভবিষ্যতে সেই পরিকল্পনাগুলি রূপায়ণ করা হবে ৷ আর গত অর্থবর্ষের বাজেটের কোনও টাকা পড়ে নেই ৷ সমস্ত প্রকল্পের কাজ চলছে ৷ বিরোধীদের অভিযোগ পুরোপুরি ভিত্তিহীন ৷"