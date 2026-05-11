দেশের সঙ্গে 'বিশ্বাসঘাতকতা'! তৃণমূল সরকারকে বিঁধে রাজ্যে জনগণনা-বিএনএস চালু শুভেন্দুর
Published : May 11, 2026 at 4:49 PM IST
কলকাতা, 11 মে: ক্ষমতা গ্রহণের পর নবান্নে প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠক সেরেই পূর্বতন সরকারের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ আনলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । সোমবার প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি দাবি করেন, পূর্বতন তৃণমূল সরকার শুধুমাত্র রাজ্যের মানুষের সঙ্গেই নয়, গোটা দেশ ও সংবিধানের সঙ্গে চরম 'বিশ্বাসঘাতকতা' করেছে । রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরে জনগণনার কাজ আটকে রাখা এবং নতুন ফৌজদারি আইন (বিএনএস) কার্যকর না-করার মতো গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন তিনি । তবে প্রথম দিনেই এই দুই গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক জট কাটিয়ে রাজ্যে জনগণনা প্রক্রিয়া এবং নতুন ফৌজদারি আইন কার্যকর করার কথা ঘোষণা করেছে নতুন সরকার ।
জনগণনা বা সেন্সাস নিয়ে আগের সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি জানান, গত বছর অর্থাৎ 2025 সালের 16 জুন ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয় এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে জনগণনার জন্য নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছিল । কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে সেই ফাইল মাসের পর মাস লাল ফিতের ফাঁসে আটকে রাখা হয়েছিল বলে অভিযোগ তাঁর । প্রায় 11 মাস অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরেও আগের সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে এই কাজ করেনি বলে এদিন দাবি করেন শুভেন্দু অধিকারী ।
এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমি জনস্বার্থে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেব যে, কীভাবে পশ্চিমবঙ্গের যে সরকারকে মানুষ রিজেক্ট করেছে, তারা ক্ষতি করে দিয়ে গিয়েছে । 16 জুন 2025, ভারত সরকারের পক্ষ থেকে জনগণনার জন্য...তারা পাঠিয়েছিলেন । আজকে প্রায় এক বছর হতে যায়, 11 মাস অতিক্রান্ত । পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই ফাইল ফেলে রেখেছিল ।"
এর পিছনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি সরাসরি মহিলা সংরক্ষণ বিলের প্রসঙ্গ টেনে আনেন । তাঁর অভিযোগ, পূর্বতন সরকার জেনেশুনেই এই প্রক্রিয়া থমকে দিয়েছিল । তিনি বলেন, "এদের মূল লক্ষ্যই ছিল এই জনগণনা আটকে দিয়ে মহিলা সংরক্ষণ যাতে ভারত সরকার করতে না-পারে, মহিলারা যাতে বিধায়ক-সাংসদ না-হতে পারে, সেজন্যই এসব করে গেছে ।"
তবে এই বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে বর্তমান সরকার যে দ্রুততার সঙ্গে কাজ শুরু করেছে, সে কথাও এদিন স্পষ্ট করে দেন তিনি । মুখ্যমন্ত্রী জানান, আজ থেকে এবং এই মুহূর্ত থেকেই রাজ্যে জনগণনা সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পাঠানো সেই সার্কুলারকে কার্যকর করা হল । একটি বিশেষ প্রশাসনিক নির্দেশের মাধ্যমে আজ থেকেই পশ্চিমবঙ্গে জনগণনার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেল বলে জানিয়েছেন তিনি ।
জনগণনার পাশাপাশি দেশের নতুন ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা বা 'ভারতীয় ন্যায় সংহিতা' (BNS) নিয়েও আগের সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন মুখ্যমন্ত্রী । গোটা দেশে ইতিমধ্যেই ব্রিটিশ আমলের পুরনো আইপিসি (IPC) এবং সিআরপিসি (CrPC)-র বদলে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা চালু হয়েছে । প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উদ্যোগে সংসদে তা পাশও হয়েছে এবং রাষ্ট্রপতির অনুমোদনও পেয়েছে । কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে আগের সরকার তা কার্যকর করেনি বলে এদিন গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ।
রাজ্যের পূর্বতন আইন ব্যবস্থা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, বিএনএস... মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাননীয় অমিত শাহজি পার্লামেন্টে দুটো কক্ষে অনেক আগে অনুমোদন করেছেন, রাষ্ট্রপতি মহোদয়ার সই হয়েছে, রুল হয়ে গেছে । আমরা আশ্চর্য হয়ে গেছি যে, এখানে বিএনএস কার্যকর করা হয়নি ।" তিনি আরও অভিযোগ করেন যে, আগের সরকার সম্পূর্ণ অবৈধভাবে এবং সংবিধানকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে পুরনো আইপিসি এবং সিআরপিসি অনুযায়ী রাজ্যের কাজ চালাচ্ছিল ।
এই সাংবিধানিক ত্রুটি সংশোধন করে বর্তমান সরকারের বড় পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করেন তিনি । মুখ্যমন্ত্রী জানান, আজ থেকেই পশ্চিমবঙ্গ সংবিধান মেনে 'ভারতীয় ন্যায় সংহিতা'-র সঙ্গে যুক্ত হল । রাজ্যে আর পুরনো সিআরপিসি বা আইপিসি আইন কার্যকর থাকবে না । এখন থেকে সমস্ত আইনি ও পুলিশি কাজ নতুন 'ভারতীয় ন্যায় সংহিতা' অনুযায়ী পরিচালিত হবে ।