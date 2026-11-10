সন্দেশখালিতে 'শাহজাহান-রাজ' ! স্কুল ভেঙে ব্যক্তিগত বহুতল গড়ার অভিযোগ, সরব বাসিন্দারা
Sandeshkhali School: অভিযোগ, একসময় বন্দুকের ভয় দেখিয়ে জনজাতি পরিবারগুলিকে এলাকা থেকে সরিয়ে স্কুলের জমি দখল করা হয়েছিল ।
Published : November 10, 2026 at 3:25 PM IST
সন্দেশখালি, 10 নভেম্বর: রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের আবহে এবার সরকারি সম্পত্তি দখলের অভিযোগ নিয়ে মুখ খুলতে শুরু করেছেন সন্দেশখালির স্থানীয় বাসিন্দারা । অভিযোগের কেন্দ্রে তালতলার একটি পুরনো জনজাতি প্রাথমিক বিদ্যালয় ।
গ্রামবাসীদের দাবি, সরকারি খাসজমিতে থাকা ওই স্কুলের ভবন ভেঙে সেখানে ব্যক্তিগত বহুতল এবং দোকানপাট তৈরি করেছেন এলাকার একদা দাপুটে তৃণমূল নেতা (বর্তমানে জেলবন্দি) শেখ শাহজাহানের ঘনিষ্ঠ কয়েকজন । তাঁদের আরও অভিযোগ, একসময় বন্দুকের ভয় দেখিয়ে জনজাতি পরিবারগুলিকে এলাকা থেকে সরিয়ে স্কুলের জমি দখল করা হয়েছিল । দীর্ঘদিন ধরে চাপা থাকা সেই ক্ষোভ এবার প্রকাশ্যে এনে দখল হওয়া জমি উদ্ধার করে সেখানে ফের স্কুল তৈরির দাবি তুলেছেন বাসিন্দারা ।
স্থানীয়দের দাবি, তালতলায় মহাদেব সর্দারের নামে একটি জনজাতি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল । সরকারি ভেস্টল্যান্ড বা খাসজমির উপরেই গড়ে উঠেছিল সেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান । অভিযোগ, 2011 সালে রাজ্যে তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর শেখ শাহজাহানের ঘনিষ্ঠদের একাংশ ওই স্কুলের জমি দখল করে নেয় । স্কুলের পুরনো ভবন ভেঙে সেখানে রাতারাতি তৈরি করা হয় দোতলা পাকা বাড়ি ও একাধিক দোকান । এই দখলদারির ঘটনায় শেখ শাহজাহানের আত্মীয় আজান, আজানের তুতো ভাই সাহেব বৈদ্য এবং খোকন ও মমতাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন গ্রামবাসীরা ।
এলাকার বাসিন্দা জুম্মান শেখের অভিযোগ, ছোটবেলা থেকেই ওই জায়গায় আদিবাসী স্কুল দেখে আসছেন তাঁরা । তাঁর কথায়, "আমরা ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি, এখানে মহাদেব সর্দারের নামে একটি আদিবাসী স্কুল ছিল । জায়গাটি সরকারি খাসজমি । তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর শেখ শাহজাহানের আত্মীয়রা বন্দুক ও গুলির ভয় দেখিয়ে জোর করে স্কুলটি ভেঙে দেয় । জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ বাধা দিতে গেলে তাঁদের তাড়িয়ে দেওয়া হয় । স্কুলের জায়গায় দোতলা বেআইনি বাড়ি ও দোকান তৈরি করা হয় । আমরা চাই, সরকার অবিলম্বে এই নির্মাণ ভেঙে জমি উদ্ধার করুক । মহাদেব সর্দারের নামেই সেখানে আবার স্কুল তৈরি করা হোক ।"
একই সুরে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এলাকার বাসিন্দা বাসন্তী মুণ্ডা । তাঁর অভিযোগ, স্কুলের জমিতে ব্যক্তিগত নির্মাণ গড়ে ওঠায় এলাকার জনজাতি শিশুদের পড়াশোনার সুযোগ কার্যত কেড়ে নেওয়া হয়েছে । বাসন্তীর কথায়, "আমরা জন্ম থেকেই এখানে স্কুল দেখে আসছি । তৃণমূলের লোকেরাই স্কুল সরিয়ে দিয়ে এই বাড়ি ও দোকান তৈরি করেছে । এর ফলে আমাদের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে । মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমাদের একটাই আবেদন, এখানে আবার স্কুল ফিরিয়ে দেওয়া হোক । স্কুলের জমিতে যে বাড়ি ও দোকান তৈরি হয়েছে, প্রয়োজনে সরকার সেগুলি ভেঙে জমি দখলমুক্ত করুক ।"
বিষয়টি নিয়ে পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন সন্দেশখালির বিধায়ক সনৎ সর্দার । তাঁর বক্তব্য, কোনওভাবেই সরকারি সম্পত্তি এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জমি ব্যক্তিগত দখলে রাখা যায় না । যাঁরা ওই জমি দখল করে রেখেছেন, তাঁদের স্বেচ্ছায় জায়গা ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল । বিধায়কের কথায়, "এটি সরকারি সম্পত্তি এবং সেখানে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল । তাই অবশ্যই জায়গাটি ছেড়ে দেওয়া উচিত । তাঁদের বলার আগেই জমি ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল । সরকারি সম্পত্তি কেউ এভাবে দখল করে রাখবে, তা সরকার কখনও চাইবে না । পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।"
গ্রামবাসীদের অভিযোগ, তৃণমূলের আমলে শাহাজাহানের অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার পরিস্থিতি ছিল না । এখন রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের আবহে সেই অভিযোগ সামনে আনছেন তাঁরা । তবে এ ব্যাপারে শাহাজাহান ঘনিষ্ঠদের কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি ।