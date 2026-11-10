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সন্দেশখালিতে 'শাহজাহান-রাজ' ! স্কুল ভেঙে ব্যক্তিগত বহুতল গড়ার অভিযোগ, সরব বাসিন্দারা

Sandeshkhali School: অভিযোগ, একসময় বন্দুকের ভয় দেখিয়ে জনজাতি পরিবারগুলিকে এলাকা থেকে সরিয়ে স্কুলের জমি দখল করা হয়েছিল ।

Sandeshkhali school
কাঠগড়ায় শাহাজাহান ঘনিষ্ঠরা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 10, 2026 at 3:25 PM IST

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সন্দেশখালি, 10 নভেম্বর: রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের আবহে এবার সরকারি সম্পত্তি দখলের অভিযোগ নিয়ে মুখ খুলতে শুরু করেছেন সন্দেশখালির স্থানীয় বাসিন্দারা । অভিযোগের কেন্দ্রে তালতলার একটি পুরনো জনজাতি প্রাথমিক বিদ্যালয় ।

গ্রামবাসীদের দাবি, সরকারি খাসজমিতে থাকা ওই স্কুলের ভবন ভেঙে সেখানে ব্যক্তিগত বহুতল এবং দোকানপাট তৈরি করেছেন এলাকার একদা দাপুটে তৃণমূল নেতা (বর্তমানে জেলবন্দি) শেখ শাহজাহানের ঘনিষ্ঠ কয়েকজন । তাঁদের আরও অভিযোগ, একসময় বন্দুকের ভয় দেখিয়ে জনজাতি পরিবারগুলিকে এলাকা থেকে সরিয়ে স্কুলের জমি দখল করা হয়েছিল । দীর্ঘদিন ধরে চাপা থাকা সেই ক্ষোভ এবার প্রকাশ্যে এনে দখল হওয়া জমি উদ্ধার করে সেখানে ফের স্কুল তৈরির দাবি তুলেছেন বাসিন্দারা ।

সন্দেশখালিতে শাহজাহান-রাজ ! (ইটিভি ভারত)

স্থানীয়দের দাবি, তালতলায় মহাদেব সর্দারের নামে একটি জনজাতি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল । সরকারি ভেস্টল্যান্ড বা খাসজমির উপরেই গড়ে উঠেছিল সেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান । অভিযোগ, 2011 সালে রাজ্যে তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর শেখ শাহজাহানের ঘনিষ্ঠদের একাংশ ওই স্কুলের জমি দখল করে নেয় । স্কুলের পুরনো ভবন ভেঙে সেখানে রাতারাতি তৈরি করা হয় দোতলা পাকা বাড়ি ও একাধিক দোকান । এই দখলদারির ঘটনায় শেখ শাহজাহানের আত্মীয় আজান, আজানের তুতো ভাই সাহেব বৈদ্য এবং খোকন ও মমতাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন গ্রামবাসীরা ।

এলাকার বাসিন্দা জুম্মান শেখের অভিযোগ, ছোটবেলা থেকেই ওই জায়গায় আদিবাসী স্কুল দেখে আসছেন তাঁরা । তাঁর কথায়, "আমরা ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি, এখানে মহাদেব সর্দারের নামে একটি আদিবাসী স্কুল ছিল । জায়গাটি সরকারি খাসজমি । তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর শেখ শাহজাহানের আত্মীয়রা বন্দুক ও গুলির ভয় দেখিয়ে জোর করে স্কুলটি ভেঙে দেয় । জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ বাধা দিতে গেলে তাঁদের তাড়িয়ে দেওয়া হয় । স্কুলের জায়গায় দোতলা বেআইনি বাড়ি ও দোকান তৈরি করা হয় । আমরা চাই, সরকার অবিলম্বে এই নির্মাণ ভেঙে জমি উদ্ধার করুক । মহাদেব সর্দারের নামেই সেখানে আবার স্কুল তৈরি করা হোক ।"

Sandeshkhali school
স্কুল ভেঙে ব্যক্তিগত বহুতল গড়ার অভিযোগ, সরব বাসিন্দারা (ইটিভি ভারত)

একই সুরে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এলাকার বাসিন্দা বাসন্তী মুণ্ডা । তাঁর অভিযোগ, স্কুলের জমিতে ব্যক্তিগত নির্মাণ গড়ে ওঠায় এলাকার জনজাতি শিশুদের পড়াশোনার সুযোগ কার্যত কেড়ে নেওয়া হয়েছে । বাসন্তীর কথায়, "আমরা জন্ম থেকেই এখানে স্কুল দেখে আসছি । তৃণমূলের লোকেরাই স্কুল সরিয়ে দিয়ে এই বাড়ি ও দোকান তৈরি করেছে । এর ফলে আমাদের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে । মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমাদের একটাই আবেদন, এখানে আবার স্কুল ফিরিয়ে দেওয়া হোক । স্কুলের জমিতে যে বাড়ি ও দোকান তৈরি হয়েছে, প্রয়োজনে সরকার সেগুলি ভেঙে জমি দখলমুক্ত করুক ।"

বিষয়টি নিয়ে পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন সন্দেশখালির বিধায়ক সনৎ সর্দার । তাঁর বক্তব্য, কোনওভাবেই সরকারি সম্পত্তি এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জমি ব্যক্তিগত দখলে রাখা যায় না । যাঁরা ওই জমি দখল করে রেখেছেন, তাঁদের স্বেচ্ছায় জায়গা ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল । বিধায়কের কথায়, "এটি সরকারি সম্পত্তি এবং সেখানে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল । তাই অবশ্যই জায়গাটি ছেড়ে দেওয়া উচিত । তাঁদের বলার আগেই জমি ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল । সরকারি সম্পত্তি কেউ এভাবে দখল করে রাখবে, তা সরকার কখনও চাইবে না । পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।"

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, তৃণমূলের আমলে শাহাজাহানের অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার পরিস্থিতি ছিল না । এখন রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের আবহে সেই অভিযোগ সামনে আনছেন তাঁরা । তবে এ ব্যাপারে শাহাজাহান ঘনিষ্ঠদের কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি ।

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SANDESHKHALI SCHOOL
SHEIKH SHAHJAHAN SANDESHKHALI
DEMOLISHED A SCHOOL IN SANDESHKHALI

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