একই পরিবারের তিনজন তিন দেশের বাসিন্দা ! হইচই কাকদ্বীপে
স্বামী-স্ত্রী অবৈধভাবে ভারতে এসেছেন বলে অভিযোগ ৷ মহিলা পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা ৷ মায়ানমারের ভোটার কার্ডও রয়েছে তাঁর ৷
Published : December 13, 2025 at 9:37 PM IST
কাকদ্বীপ (দক্ষিণ 24 পরগনা), 13 ডিসেম্বর: মহিলা মায়ানমারের, স্বামী বাংলাদেশের ও শ্বশুর-শাশুড়ি ভারতের বাসিন্দা ৷ একই পরিবারের তিনজন তিন দেশের বাসিন্দা ৷ এসআইআর আবহে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠল দক্ষিণ 24 পরগনার কাকদ্বীপের গণেশপুরে ৷
কীভাবে জানাজানি হল বিষয়টি?
স্থানীয় সূত্রে খবর, গণেশপুরের গৃহবধূ কৃষ্ণা দাস বর্তমানে পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা । প্রসূতিদের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখতে রয়েছে স্বাস্থ্য কার্ডের ব্যবস্থা । স্থানীয় উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে মেলে চিকিৎসা । কিন্তু কৃষ্ণার ওই কার্ড ছিল না । তাই সাব সেন্টারে নথিপত্র যাচাই করতে যান তিনি ৷ সেই সময় সামনে আসে ওই মহিলা মায়ানমারের বাসিন্দা ৷
জানা গিয়েছে, কৃষ্ণা দু'মাস আগে স্বামীর সঙ্গে মায়ানমার থেকে কাকদ্বীপে এসেছেন । মায়ানমারের ভোটার কার্ডও রয়েছে । তাঁর আসল নাম আই থান্দার । এখন তিনি কৃষ্ণা দাস হয়েছেন । কৃষ্ণার স্বামীর নাম রাম দাস । তিনি বাংলাদেশে থাকতেন । কিন্তু কৃষ্ণার শ্বশুর রাজু দাস ও শাশুড়ি সুমতি দাস প্রায় 15 বছর আগে সীমান্ত পেরিয়ে কাকদ্বীপে চলে আসেন । বর্তমান তাঁরা গণেশপুরে ঘর ভাড়া নিয়ে বসবাস করছেন । তাঁদের ভারতের ভোটার ও আধার কার্ড রয়েছে ।
কৃষ্ণার স্বামী রাম বাংলাদেশে ব্যবসা করতেন । ব্যবসার জন্য মায়ানমারে নিয়মিত যাতায়াত ছিল তাঁর । সেই সূত্রেই সেখানকার বাসিন্দা আই থান্দার ওরফে কৃষ্ণার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয় । এরপর স্বামী-স্ত্রী মায়ানমার থেকে সীমান্ত পেরিয়ে মিজোরামে চলে আসেন । সেখান থেকে দু'মাস আগে রাম স্ত্রীকে নিয়ে কাকদ্বীপে বাবা-মায়ের কাছে আসেন । বর্তমানে তাঁরা এখানেই বসবাস করলেও কারও ভারতের ভোটার কার্ড বা আধার নেই । বিষয়টির সত্যতা স্বীকার করেছেন রামের মা সুমতি দাস এবং স্ত্রী কৃষ্ণা ।
অভিযুক্তরা কী বলছে ?
সুমতি দাস বলেন, "আমরা 15 বছর আগে বাংলাদেশ থেকে কাকদ্বীপে এসেছি । আমাদের আধার ও ভোটার কার্ড সবই রয়েছে । আমার ছেলে দু'মাস হল বাংলাদেশ থেকে এখানে এসেছে । সঙ্গে আমার বউমা রয়েছে ৷ আমার বউমা মায়ানমার থেকে এখানে এসেছে । এখানে বউমার আধার কার্ড এবং ভোটার কার্ড করার জন্য আবেদন জানিয়েছি ।"
কৃষ্ণা দাস বলেন, "দু'মাস হয়েছে আমি স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়িতে এসেছি । আমার স্বামী বাংলাদেশের বাসিন্দা । আমার স্বামী মায়ানমারে ব্যবসা করতে আসত ৷ সেই সুবাদে আলাপ এবং আমার স্বামীর সঙ্গে আমার বিয়ে হয় । আমি বিয়ে করে ভারতে এসেছি ।"
বাড়ির মালিক শিখা দাস বলেন, "দু'মাস আগে কৃষ্ণা এখানে বাড়ি ভাড়া নিতে এসেছিল আমরা তাড়িয়ে দিয়েছি । এখন অন্য পাড়াতে গিয়ে থাকে । কৃষ্ণার বর তাঁকে রেখে দিয়ে কেরালায় কাজে চলে গিয়েছে । এর বেশি আমরা আর কিছু জানি না ।"
কাকদ্বীপের মহকুমা শাসক প্রীতম সাহা বলেন, "বিষয়টি শুনেছি । আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।"
শাসক-বিরোধীদের বক্তব্য
মথুরাপুরের তৃণমূল সাংসদ বাপি হালদার বলেন, "সীমান্ত রক্ষা করার দায়িত্ব বিএসএফের । ঠিকভাবে সীমান্তে নজর রাখতে পারছে না স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক । সেই কারণেই বাংলাদেশ থেকে কিংবা মায়ানমার থেকে অনুপ্রবেশকারীরা ভারতবর্ষের মধ্যে ঢুকে পড়ছে । বিএসএফের আরও নজরদারি বাড়ানো উচিত সীমান্তবর্তী এলাকায় ।"
বিজেপি নেতা কৌশিক দাস বলেন, "এসআইআর শুরু হতেই সর্ষের মধ্যে থেকে ভূত বেরিয়ে আসছে ৷ কত বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা নিজেদের নাম পরিবর্তন করে এদেশে দিনের পর দিন রয়ে গিয়েছে । এই সকল অনুপ্রবেশকারীদের সরকারি সাহায্য থেকে শুরু করে ভোটাধিকারে ব্যবস্থা করে দিয়েছে রাজ্যের শাসকদলের নেতারা । কাকদ্বীপে একের পর এক বাংলাদেশের সন্ধান অতীতেও পাওয়া গিয়েছে । এবার নতুন সংযোজন হয়েছে মায়ানমার । এই সকল অনুপ্রবেশকারীরা কীভাবে এলাকায় এসে নিজেদের ভোটার কার্ড-সহ একাধিক সরকারি নথি করে ফেলছে সে বিষয়ে তদন্ত হওয়া উচিত ।"
বছর গড়ালেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন । ইতিমধ্যে বিধানসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে এই রাজ্যে শুরু হয়েছে এসআইআর । বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ রুখতে এসআইআর-এর মাধ্যমে ছাঁটাই বাছাই চলছে, তার মধ্যেই উঠে এল এই চাঞ্চল্যকর তথ্য ।