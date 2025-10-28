ট্রলি না-পেয়ে জরুরি বিভাগের সামনেই মৃত্যু রোগীর ! কাঠগড়ায় রায়গঞ্জ মেডিক্যাল

ট্রলি না-পেয়ে জরুরি বিভাগের সামনেই মৃত্যু রোগীর ! কাঠগড়ায় রায়গঞ্জ মেডিক্যাল
হাসপাতালের বাইরে দীর্ঘক্ষণ গাড়িতে অপেক্ষা করে মৃত্যু রোগীর ৷ ট্রলি চাইলে অসহযোগিতার অভিযোগ হাসপাতালের কর্মীদের বিরুদ্ধে ৷
Published : October 28, 2025 at 8:58 PM IST
রায়গঞ্জ, 28 অক্টোবর: জরুরি বিভাগের বাইরে গাড়িতে বসেই মৃত্যু হল এক প্রৌঢ়ের ৷ ঘটনা রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ৷ সোমবার সকালে অসুস্থ অবস্থায় গৌতমকুমার সরকারকে (50) হাসপাতালে নিয়ে এলে কোনও ওয়ার্ড বয়ের ট্রলি নিয়ে আসা দূর, ট্রলি পেতে কেউ সাহায্য করেনি বলে অভিযোগ ৷ তার জেরেই হাসপাতালের বাইরে দীর্ঘক্ষণ পড়ে থেকে মৃত্যু হল প্রৌঢ়ের ৷
সরকারি হাসপাতালে আয়া কিংবা একশ্রেণির কর্মীদের দৌরাত্ম্যের অভিযোগ বারেবারে উঠে এসেছে ৷ কখনও ট্রলি, কখনও হুইল চেয়ার, কখনও বা চিকিৎসাধীন রোগীর বেড পরিষ্কার, সব ক্ষেত্রেই টাকার দাবি করে তারা ৷ টাকা না-পেলে হাত-পা ভেঙে যাওয়া কিংবা মুমূর্ষু রোগীর দিকে তারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় না বলে অভিযোগ ৷ টাকার গন্ধে মানবিকতা শব্দটাই উধাও এদের কাছে ৷
এমন ঘটনা রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে একাধিকবার ঘটেছে বলে অভিযোগ ৷ প্রতিবারই রোগীর পরিবারের লোকজন প্রতিবাদে সরব হয়েছেন ৷ মেডিক্যাল কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ দায়ের হয়েছে ৷ তদন্ত হচ্ছে বলে বারবার দাবি করেছেন মেডিক্যালের কর্তারা ৷ কিন্তু, সেই তদন্তে কী পাওয়া গেল, অভিযুক্তরা আদতে দোষী কি না, দোষী হলে তাদের কী শাস্তির ব্যবস্থা করা হল, সেসব আর জানা যায় না ৷
কিন্তু, এবার যা ঘটেছে, তাতে মেডিক্যালের কর্তাদের কপালে ভাঁজ পড়তে বাধ্য ৷ একটি ট্রলির অভাবে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু হয়েছে এক রোগীর ৷ যদিও এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মৃতের পরিবারের তরফে কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি ৷
গৌতমকুমার সরকারের বাড়ি উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার থানার বানবোল গ্রামে ৷ পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, এদিন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন গৌতম ৷ তড়িঘড়ি ব্যক্তিগত গাড়িতে চাপিয়ে তাঁকে নিয়ে আসা হয় রায়গঞ্জ মেডিক্যালে ৷ কিন্তু, জরুরি বিভাগের সামনে গাড়ি থামার পর শুরু হয় এক বিভীষিকাময় অধ্যায় ৷
পরিবারের লোকজন রোগীকে হাসপাতালের ভিতরে নিয়ে যাওয়ার জন্য ট্রলির খোঁজ চালাতে থাকেন ৷ কিন্তু, গোটা হাসপাতাল খুঁজেও তাঁরা কোনও ট্রলি পাননি ৷ এরপর তাঁরা হাসপাতাল কর্মীদের কাছে বারবার একটি ট্রলির জন্য কাকুতি-মিনতি করতে থাকেন ৷ অভিযোগ, হাত-পা ধরা হলেও হাসপাতালের কর্মীরা তাঁদের কোনও সহায়তা করেননি ৷ এভাবেই কেটে যায় 30 মিনিটেরও বেশি সময় ৷ শেষ পর্যন্ত গাড়িতেই প্রাণ হারান গৌতম সরকার ৷
ঘটনার প্রেক্ষিতে ভেঙে পড়েছেন গৌতমবাবুর পরিবারের সদস্যরা ৷ তাঁরা বলছেন, সময়মতো একটা ট্রলি পেলে হয়তো তাঁকে বাঁচানো যেত ৷ চিকিৎসকরা তাঁদের কাজ শুরু করার সময় পেতেন ৷ কিন্তু, হাসপাতাল কর্মীদের অসহযোগিতায় সেটা সম্ভব হল না ৷ এই ঘটনায় রায়গঞ্জ মেডিক্যালের পরিকাঠামো ও কর্মীদের মানবিকতা নিয়ে আবারও প্রশ্ন উঠেছে ৷
রায়গঞ্জ মেডিক্যালের এক শীর্ষকর্তা বলেন, "এখনও পর্যন্ত পরিবারের তরফে কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি ৷ অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে ৷" তবে, যতই তদন্ত হোক, গৌতম সরকারের মৃত্যু জেলায় সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বেহাল ছবিটা আরও একবার বেআব্রু করে দিল বলেই মনে করছে সবাই ৷