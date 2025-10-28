ETV Bharat / state

ট্রলি না-পেয়ে জরুরি বিভাগের সামনেই মৃত্যু রোগীর ! কাঠগড়ায় রায়গঞ্জ মেডিক্যাল

হাসপাতালের বাইরে দীর্ঘক্ষণ গাড়িতে অপেক্ষা করে মৃত্যু রোগীর ৷ ট্রলি চাইলে অসহযোগিতার অভিযোগ হাসপাতালের কর্মীদের বিরুদ্ধে ৷

MISMANAGEMENT IN RAIGANJ MEDICAL
প্রতীকী ছবি ৷ (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 28, 2025 at 8:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

রায়গঞ্জ, 28 অক্টোবর: জরুরি বিভাগের বাইরে গাড়িতে বসেই মৃত্যু হল এক প্রৌঢ়ের ৷ ঘটনা রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ৷ সোমবার সকালে অসুস্থ অবস্থায় গৌতমকুমার সরকারকে (50) হাসপাতালে নিয়ে এলে কোনও ওয়ার্ড বয়ের ট্রলি নিয়ে আসা দূর, ট্রলি পেতে কেউ সাহায্য করেনি বলে অভিযোগ ৷ তার জেরেই হাসপাতালের বাইরে দীর্ঘক্ষণ পড়ে থেকে মৃত্যু হল প্রৌঢ়ের ৷

সরকারি হাসপাতালে আয়া কিংবা একশ্রেণির কর্মীদের দৌরাত্ম্যের অভিযোগ বারেবারে উঠে এসেছে ৷ কখনও ট্রলি, কখনও হুইল চেয়ার, কখনও বা চিকিৎসাধীন রোগীর বেড পরিষ্কার, সব ক্ষেত্রেই টাকার দাবি করে তারা ৷ টাকা না-পেলে হাত-পা ভেঙে যাওয়া কিংবা মুমূর্ষু রোগীর দিকে তারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় না বলে অভিযোগ ৷ টাকার গন্ধে মানবিকতা শব্দটাই উধাও এদের কাছে ৷

এমন ঘটনা রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে একাধিকবার ঘটেছে বলে অভিযোগ ৷ প্রতিবারই রোগীর পরিবারের লোকজন প্রতিবাদে সরব হয়েছেন ৷ মেডিক্যাল কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ দায়ের হয়েছে ৷ তদন্ত হচ্ছে বলে বারবার দাবি করেছেন মেডিক্যালের কর্তারা ৷ কিন্তু, সেই তদন্তে কী পাওয়া গেল, অভিযুক্তরা আদতে দোষী কি না, দোষী হলে তাদের কী শাস্তির ব্যবস্থা করা হল, সেসব আর জানা যায় না ৷

কিন্তু, এবার যা ঘটেছে, তাতে মেডিক্যালের কর্তাদের কপালে ভাঁজ পড়তে বাধ্য ৷ একটি ট্রলির অভাবে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু হয়েছে এক রোগীর ৷ যদিও এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মৃতের পরিবারের তরফে কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি ৷

গৌতমকুমার সরকারের বাড়ি উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার থানার বানবোল গ্রামে ৷ পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, এদিন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন গৌতম ৷ তড়িঘড়ি ব্যক্তিগত গাড়িতে চাপিয়ে তাঁকে নিয়ে আসা হয় রায়গঞ্জ মেডিক্যালে ৷ কিন্তু, জরুরি বিভাগের সামনে গাড়ি থামার পর শুরু হয় এক বিভীষিকাময় অধ্যায় ৷

পরিবারের লোকজন রোগীকে হাসপাতালের ভিতরে নিয়ে যাওয়ার জন্য ট্রলির খোঁজ চালাতে থাকেন ৷ কিন্তু, গোটা হাসপাতাল খুঁজেও তাঁরা কোনও ট্রলি পাননি ৷ এরপর তাঁরা হাসপাতাল কর্মীদের কাছে বারবার একটি ট্রলির জন্য কাকুতি-মিনতি করতে থাকেন ৷ অভিযোগ, হাত-পা ধরা হলেও হাসপাতালের কর্মীরা তাঁদের কোনও সহায়তা করেননি ৷ এভাবেই কেটে যায় 30 মিনিটেরও বেশি সময় ৷ শেষ পর্যন্ত গাড়িতেই প্রাণ হারান গৌতম সরকার ৷

ঘটনার প্রেক্ষিতে ভেঙে পড়েছেন গৌতমবাবুর পরিবারের সদস্যরা ৷ তাঁরা বলছেন, সময়মতো একটা ট্রলি পেলে হয়তো তাঁকে বাঁচানো যেত ৷ চিকিৎসকরা তাঁদের কাজ শুরু করার সময় পেতেন ৷ কিন্তু, হাসপাতাল কর্মীদের অসহযোগিতায় সেটা সম্ভব হল না ৷ এই ঘটনায় রায়গঞ্জ মেডিক্যালের পরিকাঠামো ও কর্মীদের মানবিকতা নিয়ে আবারও প্রশ্ন উঠেছে ৷

রায়গঞ্জ মেডিক্যালের এক শীর্ষকর্তা বলেন, "এখনও পর্যন্ত পরিবারের তরফে কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি ৷ অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে ৷" তবে, যতই তদন্ত হোক, গৌতম সরকারের মৃত্যু জেলায় সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বেহাল ছবিটা আরও একবার বেআব্রু করে দিল বলেই মনে করছে সবাই ৷

TAGGED:

PATIENT DEATH
DEATH WITHOUT TREATMENT
RAIGANJ MEDICAL COLLEGE
বিনা চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যু
MISMANAGEMENT IN RAIGANJ MEDICAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

অজয় নদই ছিল 'নো ম্যানস ল্যান্ড', ফের মার্কিন মর্টার উদ্ধার নিয়ে প্রাক্তন বায়ুসেনা অফিসার

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.