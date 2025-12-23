খসড়া তালিকা প্রকাশিত হতেই চক্ষু চড়কগাছ, কুলটির যৌনপল্লির 40 শতাংশ ভোটারের তথ্যে গরমিল !
যৌনপল্লিতে বাংলাদেশিদের ভোটার সাজিয়ে রাখার অভিযোগ বিজেপির ৷ পাল্টা বিএলও-দের বিরুদ্ধে কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ তৃণমূলের ৷
Published : December 23, 2025 at 5:33 PM IST
আসানসোল, 22 ডিসেম্বর: এন্যুমারেশন ফর্ম বিতরণ করা এবং জমা দেওয়ার সময় দেখা দিয়েছিল বিভ্রাট ৷ আসানসোলের কুলটির নিষিদ্ধপল্লি অধ্যুষিত চারটি ওয়ার্ডের বহু ভোটারকে খুঁজে পাচ্ছিলেন না বিএলও'রা ৷ ফলে সন্দেহ তখন থেকেই শুরু হয়েছিল ৷ এবার খসড়া ভোটার তালিকা এবং মৃত, নিখোঁজ ও স্থানান্তরিতদের তালিকা প্রকাশ হতেই বিষয়টি আরও স্পষ্ট হচ্ছে ৷
জানা গিয়েছে, 'মৃত ভোটার', 'খুঁজে পাওয়া যায়নি', শিফটেড এবং আনম্যাপড এমন ভোটারের সংখ্যা চোখে পড়ার মতো ৷ সেখানে প্রায় 40 শতাংশ গরমিল রয়েছে এসআইআর-এর আগের 2025-এর ভোটার তালিকার সঙ্গে ৷ আর এই পরিসংখ্যানকে ঘিরেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর ৷
বিরোধীরা বলছে, এমন কোনও ভোটার ছিলই না ৷ তৃণমূল ভোটে জিততে ভুয়ো ভোটার ঢুকিয়ে রেখেছিল নিষিদ্ধপল্লিতে ৷ আর নয়তো অনেকেই বাংলাদেশি ছিল ৷ এখন এসআইআর-এর ভয়ে পালিয়েছে ৷ যদিও, শাসকদল তৃণমূল অবশ্য দোষ দিচ্ছে বিএলও-দের ৷
ফর্ম জমা না-দিয়েই উধাও !
খসড়া তালিকা প্রকাশ হতেই উদ্বেজনক তথ্য কুলটির নিষিদ্ধপল্লিতে ৷ কুলটির নিষিদ্ধপল্লি চবকা ও লছিপুরের চারটি বুথে মোট ভোটারের মধ্যে প্রায় 20 শতাংশ নাম সরাসরি বাদ চলে গিয়েছে ৷ জানা গিয়েছে, কুলটির নিষিদ্ধপল্লি এলাকায় চারটি বুথ 113, 114, 115 ও 116-তে মোট ভোটার ছিল 3 হাজার 627 জন ৷ খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর সরাসরি নাম বাদ হয়েছে 742 জনের ৷ যার মধ্যে মৃত ভোটার 139 জন ৷ অন্যত্র চলে গিয়েছেন বা শিফটেড 69 জন ৷
অন্যদিকে, এই চারটি বুথে 534 জন ভোটারের কোনও হদিশ পাওয়া যায়নি ৷ যাদের মধ্যে কেউ-কেউ এন্যুমারেশন ফর্ম ফিল-আপ করে জমা দেননি ৷ বিএলও'রা জানাচ্ছেন, বাড়ি-বাড়ি গিয়েও তাঁদের খোঁজ মেলেনি ৷ একইভাবে 2002 সালের তালিকার সঙ্গে ম্যাপিং করা যায়নি, এমন ভোটারের সংখ্যা 684 ৷ অনেকের আবার বাবার নাম মিলছে না ৷ কারও আবার মিলছে না সঠিক তথ্য ৷
তাঁদের হিয়ারিংয়ে ডাকা হলে, তাঁরা হেয়ারিংয়ে পৌঁছাবে কি না, তা নিয়েও সন্দেহ রয়েছে বিএলও-দের ৷ কারণ, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ফর্ম জমা দেওয়ার পর ওই ভোটারদের খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না ৷ বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে টানাপোড়েন শুরু হয়েছে ৷ খসড়া ভোটার তালিকা দেখে তৃণমূলকে কটাক্ষ করেছে বিজেপি ৷
কুলটির বিজেপি নেতা তথা আসানসোল সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক কেশব পোদ্দার বলছেন, "ভোটার তালিকায় যাঁদের নাম রয়েছে, অথচ তাঁদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, এরাই হচ্ছে ভুতূড়ে ভোটার ৷ আসলে এই ভোটারগুলি কখন ছিলই না ৷ তৃণমূল এগুলোকে তৈরি করে রেখেছিল ৷ পাশাপাশি প্রচুর বাংলাদেশি এখানে ছিল ৷ এসআইআর-এর ভয়ে তাঁরা পালিয়েছেন ৷ তৃণমূল নেতারা ভোটের জন্য তাঁদের ভোটার কার্ড তৈরি করে দিয়েছিল ৷ ফলে এখন নিজের গর্তে নিজেই পড়েছে তৃণমূল ৷"
যদিও বাংলাদেশি তত্ব উড়িয়ে দিয়েছেন পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূলের সহ-সভাপতি পূর্ণেন্দু রায় ৷ তিনি বলছেন, "যৌনপল্লিতে অনেক মেয়েরা আসে, যাঁরা নিজেদের পরিচয় গোপন করে রাখতে চায় ৷ পরিবারের পরিচয় দিতে চায় না ৷ সেই কারণে অনেকেই এন্যুমারেশন ফর্ম তুলেও আর জমা করেননি ৷ কিংবা অনেকের 2002-এর সঙ্গে ম্যাপিং করা যাচ্ছে না ৷ পরিচয় না-দিতে চেয়ে অনেকেই পালিয়ে গিয়েছে ৷ তবে, এখানে কোনও বাংলাদেশিকে ভোটার বানিয়ে রাখা হয়নি ৷" পূর্ণেন্দু রায় আবার পাল্টা তোপ দেগেছেন বিএলও-দের বিরুদ্ধে ৷ তিনি দাবি করেছেন, "বিএলও-রা বাড়ি-বাড়ি যাননি ৷ সেই কারণেই অনেক ভোটারকে খুঁজে পাওয়া যায়নি ৷"
তবে, নির্বাচন কমিশনের তরফে নিষিদ্ধপল্লির এসআইআর-এর জন্য কোনও খামতি রাখা হয়নি ৷ ভোটারদের খুঁজে না-পেয়ে, কুলটির নিষিদ্ধপল্লি এলাকায় বারবার নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে মাইকিং করা হয়েছে ৷ তারপরেও ভোটারদের হদিশ মেলেনি ৷ কুলটির নিষিদ্ধপল্লি এলাকার 113 ও 116 নম্বর বুথের বিএলও মহম্মদ এজাজ আহমেদ এবং দেব কুমার বলেন, "আমরা বহুবার এলাকায় গিয়েছি ৷ বাড়ি-বাড়ি ঘুরেছি ৷ কিন্তু, খুঁজে পাইনি ৷ বেশির ভাগই ভাড়া বাড়ি ৷ ভোটার কার্ডের ঠিকানায় গিয়ে দেখি বর্তমানে অন্য বাসিন্দা ৷ আগের ভাড়াটে নিয়ে কোনও তথ্য কেউ দিতে পারেনি ৷"