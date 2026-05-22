প্রধানমন্ত্রীকে ঝালমুড়ি বিক্রি করা বিক্রমকে বোমা মেরে ওড়ানোর হুমকি !
হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ ও ফোন করে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ৷ আতঙ্কে পুলিশের দ্বারস্থ বিক্রম কুমার সাউ ৷
Published : May 22, 2026 at 7:56 PM IST
ঝাড়গ্রাম, 22 মে: ঝাড়গ্রামে ভোট প্রচারের এসে ফিরে যাওয়ার পথে কলেজ মোড়ে থাকা বিক্রম কুমার সাউয়ের দোকানে ঝালমুড়ি খেয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সেই ঝালমুড়ি বিক্রেতাকে হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ ও ফোনে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ৷ তাঁকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছে ৷ যা নিয়ে তোলপাড় পড়ে গিয়েছে ঝাড়গ্রাম কলেজ মোড় এলাকায় ৷ ঘটনায় আতঙ্কিত বিক্রম ঝাড়গ্রাম থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন ৷
রাজ্য বিধানসভার প্রথমদফার ভোটের আগে নির্বাচনী প্রচারে ঝাড়গ্রামে এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ প্রচার সেরে ফেরার পথে রাস্তায় কনভয় থামিয়ে কলেজ মোড়ে থাকা 'চবল লাল স্পেশাল ঝালমুড়ি' নামে দোকানে ঢোকেন প্রধানমন্ত্রী ৷ সেখানে দশ টাকা দিয়ে ঝালমুড়ি কিনে খেয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদি ৷ সেই ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায় ৷
উল্লেখ্য, দোকানের মালিক বিক্রম কুমার সাউ সেই দিনের পর থেকে গায়েব হয়ে গিয়েছিলেন ৷ তাঁকে এলাকায় দেখা যাচ্ছিল না ৷ বদলে তাঁর বাবা-মা দোকান চালাচ্ছিলেন ৷ সেই খবর ইটিভি ভারতে প্রকাশিত হয়েছিল ৷ তবে, ভোটের ফলপ্রকাশের পর আবারও নিজের দোকানে বসতে শুরু করেন তিনি ৷ কিন্তু, এবার অন্য বিপদ ৷ বিক্রমের ফোনে হুমকি মেসেজ আসতে শুরু করেছে বলে অভিযোগ ৷
বিক্রম অভিযোগ করেছেন, রবিবার বিক্রম কুমার সাউয়ের হোয়াটসঅ্যাপে অজ্ঞাত পরিচয় নম্বর থেকে প্রাণনাশের হুমকির মেসেজ এসে পৌঁছায় ৷ তাঁকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি আসে মেসেজে ৷ এরপরেই তিনি সরাসরি ঝাড়গ্রাম থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ৷ বিক্রম কুমার সাউয়ের অভিযোগ, বাংলাদেশ বা পাকিস্তানের মতো কোনও দেশ থেকে এই হুমকি মেসেজ এসেছে ৷
তিনি বলেন, "বাংলাদেশ বা পাকিস্তান থেকে ফোন এসেছিল ৷ ফোন করেই বললো 'আস-সালাম-ওয়ালাইকুম' ৷ আমি কোনও উত্তর না-দেওয়ায় আমাকে বলা হল, বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া হবে ৷ হোয়াটসঅ্যাপেও মেসেজ এসেছিল আমার কাছে ৷ তাতে লেখা ছিল 'তুমি আমাদের টার্গেট, তোমাকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া হবে' ৷ ঘটনার পর থানায় আমি অভিযোগ জানাতে আমার কাছে থানার আইসি এবং অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা এসেছিলেন ৷"
এ নিয়ে ঝাড়গ্রামের পুলিশ সুপার মানব সিংলা বলেন, "ঝালমুড়ি বিক্রেতাকে অজ্ঞাত পরিচয় ফোন নাম্বার থেকে হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ করে হুমকি দেওয়া হয়েছে ৷ ঘটনায় থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে ৷ বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে ৷"