জনকল্যাণ শিবির থেকে ফেরার পথে বিজেপি কর্মীদের উপর বোমা হামলা! জখম 5
অভিযোগ, আচমকাই বিজেপি কর্মীদের লক্ষ্য করে একাধিক বোমা ছোড়া হয় । বিস্ফোরণের তীব্রতায় কয়েক জন মাটিতে লুটিয়ে পড়েন ।
Published : June 18, 2026 at 3:33 PM IST
নদিয়া, 18 জুন: জনকল্যাণ শিবির থেকে বাড়ি ফেরার পথে বিজেপি কর্মীদের লক্ষ্য করে বোমা হামলার অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল নদিয়ার করিমপুর । ঘটনায় অন্তত পাঁচজন বিজেপি কর্মী আহত হয়েছেন বলে দাবি দলের । আহতদের মধ্যে কয়েক জনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁদের বহরমপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, করিমপুর-2 ব্লকের সাহেবপাড়া এলাকায় একটি জনকল্যাণ শিবিরে অংশ নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন বিজেপির একদল কর্মী-সমর্থক । অভিযোগ, সেই সময় আচমকাই তাঁদের লক্ষ্য করে একাধিক বোমা ছোড়া হয় । বিস্ফোরণের তীব্রতায় কয়েক জন মাটিতে লুটিয়ে পড়েন । এলাকাজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ।
আহতদের প্রথমে নদীডাঙ্গা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় । পরে তাঁদের মধ্যে কয়েক জনের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় বহরমপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকেরা । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় থানারপাড়া থানার পুলিশ । এলাকা ঘিরে শুরু হয় তল্লাশি । হামলার পিছনে কারা রয়েছে এবং এর নেপথ্যে কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ।
ঘটনার পরেই রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে । বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই এই হামলার সঙ্গে জড়িত । যদিও সেই অভিযোগ সরাসরি খারিজ করেছে তৃণমূল । দলের স্থানীয় নেতৃত্বর দাবি, রাজনৈতিক ফায়দা তুলতেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে তাদের নাম জড়ানো হচ্ছে ।
নদিয়া উত্তর সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি অর্জুন বিশ্বাস বলেন, "তৃণমূলের রক্তে সন্ত্রাস মিশে রয়েছে । তাই রাজ্যের ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়ার পরও ওদের নেতারা সন্ত্রাসকে ভুলতে পারছে না ৷ জনকল্যাণ শিবির থেকে বাড়ি ফেরার পথে বিজেপি কর্মীদের উপর পরিকল্পিত হামলা চালানো হয়েছে । আমরা চাই অবিলম্বে দোষীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক ।" যদিও তৃণমূলের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ প্রসঙ্গে দলের কোনও স্থানীয় নেতা প্রকাশ্যে মন্তব্য করতে চাননি । ঘটনার পর থেকে সাহেবপাড়া ও সংলগ্ন এলাকায় উত্তেজনা বজায় রয়েছে । নতুন করে অশান্তি এড়াতে এলাকায় পুলিশি নজরদারি বাড়ানো হয়েছে ।
রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, বিধানসভা ভোট পরবর্তী সময়ে নদিয়ার বিভিন্ন এলাকায় রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনা নতুন নয় । তবে জনসমক্ষে বোমা হামলার অভিযোগ ফের একবার জেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে । তদন্তে কী উঠে আসে, এখন সেদিকেই নজর প্রশাসন এবং রাজনৈতিক মহলের ।