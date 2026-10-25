সীমান্তে বিএসএফের উপর পাথর-লাঠি নিয়ে হামলা ! আত্মরক্ষায় গ্রেনেড ছুড়ল বাহিনী

সীমান্তে বিএসএফের উপর পাথর-লাঠি নিয়ে হামলা ! আত্মরক্ষায় গ্রেনেড ছুড়ল বাহিনী
Coochbehar border: সীমান্ত এলাকায় নদী থেকে বালি-পাথর তোলাকে কেন্দ্র করে এর আগেও একাধিকবার সমস্যা তৈরি হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রের দাবি ।
Published : October 25, 2026 at 12:51 PM IST
কোচবিহার, 25 অক্টোবর: ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বালি-পাথর তোলাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা । কোচবিহারের মেখলিগঞ্জের বিএস বাড়ি সীমান্তে সানিয়াজান নদী থেকে বালি-পাথর তোলার অভিযোগ উঠল একদল বাংলাদেশির বিরুদ্ধে । তাঁদের বাধা দিতে গেলে বিএসএফের জওয়ানদের লক্ষ্য করে পাথর ও লাঠি নিয়ে হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ । পরিস্থিতি সামাল দিতে আত্মরক্ষার্থে গ্রেনেড ছোড়ে সীমান্তরক্ষী বাহিনী । গ্রেনেডের শব্দে অভিযুক্তেরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যান বলে স্থানীয় সূত্রে খবর । শনিবার বিকেলের এই ঘটনায় সীমান্ত এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায় ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে ভারতের সীমান্ত এলাকায় ঢুকে সানিয়াজান নদী থেকে বালি-পাথর তুলছিলেন কয়েকজন বাংলাদেশি । বেশ কিছুক্ষণ ধরে তাঁদের সেখান থেকে চলে যেতে বলেন বিএসএফের জওয়ানেরা । অভিযোগ, সেই নির্দেশ উপেক্ষা করে উলটে আরও কয়েকজন বাংলাদেশি সেখানে জড়ো হন । এর পরেই জওয়ানদের লক্ষ্য করে লাঠি নিয়ে হামলা চালানো হয় এবং পাথর ছোড়া হতে থাকে । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার আশঙ্কায় আত্মরক্ষার্থে গ্রেনেড ছোড়েন বিএসএফের জওয়ানেরা । বিস্ফোরণের শব্দে ঘটনাস্থল থেকে সরে পড়েন অভিযুক্তেরা ।
সীমান্ত এলাকায় নদী থেকে বালি-পাথর তোলাকে কেন্দ্র করে এর আগেও একাধিকবার সমস্যা তৈরি হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রের দাবি । সীমান্তের নির্দিষ্ট এলাকায় অনুপ্রবেশ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সংগ্রহ নিয়ে দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নজরদারি গুরুত্বপূর্ণ । কয়েকদিন আগে চ্যাংড়াবান্ধা সীমান্তের ধরলা নদীতেও বাংলাদেশিদের বালি-পাথর তোলার অভিযোগ উঠেছিল । সে ক্ষেত্রেও বিএসএফের তৎপরতায় তাঁরা পিছু হটেছিলেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ।
কোচবিহার জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে । যাঁরা হামলা চালিয়েছিলেন বলে অভিযোগ, তাঁরা বাংলাদেশে পালিয়ে গিয়েছেন । সীমান্তের পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে ।
কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ থেকে হলদিবাড়ি পর্যন্ত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের বিস্তার প্রায় 400 কিলোমিটার । এই সীমান্তের অধিকাংশ এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া থাকলেও নদী ও ভৌগোলিক জটিলতার কারণে কিছু অংশে দীর্ঘদিন ধরে বেড়া দেওয়ার সমস্যা রয়েছে । মেখলিগঞ্জের ধরলা ও সানিয়াজান নদী সংলগ্ন এলাকাতেও কাঁটাতারের বেড়া না থাকায় বিএসএফকে বাড়তি নজরদারি চালাতে হয় । ওই এলাকাগুলিতে বেড়া দেওয়ার জন্য জমি অধিগ্রহণ ও পরিকাঠামো তৈরির কাজ চলছে বলে জানা গিয়েছে ।
সীমান্ত এলাকায় নদী থেকে বালি-পাথর তোলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফের নিরাপত্তার প্রশ্ন সামনে এল । শনিবারের সংঘর্ষে কেউ আহত হয়েছেন কি না, কিংবা গ্রেনেড ব্যবহারে কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কি না, সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য এখনও স্পষ্ট নয় । ঘটনার পর সীমান্তে নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।