নির্বাচন পরবর্তী হিংসার রেশ মালদাতেও, বিজেপি সমর্থককে কুপিয়ে খুন !

নির্বাচন পরবর্তী হিংসার রেশ মালদাতেও, বিজেপি সমর্থককে কুপিয়ে খুন !
Published : May 7, 2026 at 1:36 PM IST
মালদা, 7 মে: নির্বাচন পরবর্তী হিংসার আঁচ থেকে বাঁচতে পারল না মালদাও ৷ ফোন করে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে এক বিজেপি সমর্থককে কুপিয়ে খুনের অভিযোগে বুধবার গভীর রাত থেকেই শোরগোল পড়েছে ইংরেজবাজারে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে ইংরেজবাজার পুরসভার 1 নম্বর ওয়ার্ডের গাদুয়া মোড় এলাকায় ৷ ঘটনার পুলিশি তদন্ত শুরু হলেও এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি ৷ যদিও প্রাথমিকভাবে এই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই বলে দাবি করেছেন নিহত যুবকের বাবা ৷
নিহত যুবকের নাম কিষান হালদার ৷ বয়স মাত্র 28 বছর ৷ বাড়ি গাদুয়া মোড় এলাকাতেই ৷ পরিবারের দাবি, গত রাতে কেউ বা কারা তাঁকে ফোন করে বাড়ি থেকে কোথাও যেতে বলেন ৷ দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও তিনি বাড়ি ফেরেননি ৷ পরিবারের লোকজন খোঁজখবর শুরু করেন ৷ কিছুক্ষণ পর বাড়ি থেকে প্রায় 500 মিটার দূরে মহেশপুর বাগানপাড়া এলাকা থেকে তাঁর রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয় ৷ তাঁর শরীরে ধারালো অস্ত্রের অসংখ্য কোপের চিহ্ন ছিল বলে দাবি পরিবারের ৷ তাঁরা আরও জানান, মৃতদেহের চারপাশে রক্ত পড়েছিল ৷ ঘটনাস্থলে পড়েছিল বিশাল আকারের দুটি হাঁসুয়াও ৷ পুলিশ সেটি উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছে ৷
নিহত কিষান পার্কিং এরিয়া দেখাশোনা করতেন ৷ তাঁর বাবা বীরেন হালদার বেসরকারি সংস্থার কর্মী ৷ এদিন তিনি বলেন, "গতকাল রাত সাড়ে আটটা নাগাদ কাজ সেরে বাড়ি ফিরেছিলাম ৷ ছেলে তখন বাড়িতেই ঘুমিয়েছিল ৷ কী কারণে এমন ঘটনা ঘটল সেটা আমি সঠিক বলতে পারব না ৷ খানিক বাদে দেখি, ছেলে ফোনে কারও সঙ্গে ঝগড়া করছে ৷ কাউকে ও জানায়, সে আসছে ৷ আজ সকালে আমার রায়গঞ্জ যাওয়ার কথা ছিল ৷ তাই গতকাল তাড়াতাড়ি ঘুমোতে চলে গিয়েছিলাম ৷ রাত 11টা নাগাদ বাড়িতে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হয় ৷ ছেলেকে নাকি কেটে দেওয়া হয়েছে ৷ সেই খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে যাই ৷ ছেলের দুই বন্ধুকেও গতকাল রাতে হাঁসুয়ার কোপ দেওয়া হয়েছে ৷ ওদের মেডিক্যালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ ওরাই সঠিক ঘটনা বলতে পারবে, ছেলের মোবাইল ফোন আমার কাছে রয়েছে ৷ এলাকার লোকজনই ওকে ফোন করে ডেকেছিল ৷ তবে এই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতি জড়িয়ে আছে কি না বলতে পারব না ৷ এখানে আমরা সব দলের লোকজন একসঙ্গে থাকি ৷ মেডিক্যালে চিকিৎসাধীন দু’জনই এর সঠিক কারণ বলতে পারবে ৷"
কিষানদের এক প্রতিবেশী সীমা হালদার জানাচ্ছেন, "কী ঘটনা ঘটেছিল তা বলতে পারব না ৷ গতকাল রাত 11টা 15 নাগাদ আমি বাড়ির বাইরে বেরিয়েছিলাম ৷ তখন একজন চিৎকার করে বলছিলেন, কিষান তাঁর বাড়ির সামনে পড়ে রয়েছে ৷ আমি সঙ্গে সঙ্গে কিষানের কাকাতো দাদাকে খবর দিই ৷ তারপর আমি কিষানের বাড়িতে এসে ওর মাকে জানাই ৷ আমরা ঘটনাস্থলে ছুটে যাই ৷ রাস্তায় অনেক লোকজন ছিল ৷ কিন্তু কেউ কিছু বলতে চায়নি ৷ তারপর দেখি, একটি অন্ধকার গলিতে কিষান পড়ে রয়েছে ৷ তখনও ও জীবিত ছিল ৷ পাশে প্রচুর রক্ত আর দুটো হাঁসুয়া পড়ে রয়েছে ৷ আমরা চিৎকার শুরু করলেও কেউ এগিয়ে আসেনি ৷ পরে ওর দাদারা এলে ওকে মেডিক্যালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ ওর সঙ্গে কারও শত্রুতা ছিল বলে জানি না ৷ কে এই ঘটনা ঘটিয়েছে জানি না ৷ তবে গতকাল বিকেলে গোলাম হালদারের ছেলে সুমন হাতে হাঁসুয়া নিয়ে গাদুয়া মোড়ে কিষানের খোঁজ করছিল ৷ পুলিশ একজনকে ধরেছে ৷ কিষানের সঙ্গে আরও দু’জন আহত হয়েছে ৷ তারা আসল ঘটনা বলতে পারবে ৷"
এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত বিজেপির জেলা নেতৃত্বের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ৷ ইংরেজবাজার থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নিহত কিষানের নামেও থানায় একাধিক অভিযোগ ছিল ৷ পুলিশ সুপার অনুপম সিং জানিয়েছেন, "এই ঘটনায় নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে ঘটনার পুলিশি তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ খুব তাড়াতাড়ি দুষ্কৃতীরা ধরা পড়বে ৷"