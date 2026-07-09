ফের মেয়াদোত্তীর্ণ স্যালাইন প্রয়োগ মেদিনীপুর মেডিক্যালে ! অসুস্থতা বাড়তেই তড়িঘড়ি ICU-তে রোগী

ফের মেয়াদোত্তীর্ণ স্যালাইন প্রয়োগ মেদিনীপুর মেডিক্যালে ! অসুস্থতা বাড়তেই তড়িঘড়ি ICU-তে রোগী
ঘটনার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার ৷ পালটা যুক্তিও দিয়েছেন তিনি ৷
Published : July 9, 2026 at 2:17 PM IST
মেদিনীপুর, 9 জুলাই: এক মুমূর্ষু রোগীকে মেয়াদোত্তীর্ণ স্যালাইন দেওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে । এই ঘটনার কথা স্বীকারও করে নিয়েছেন হাসপাতালের সুপার ইন্দ্রনীল সেন । তিনি পালটা যুক্তি দেখিয়ে বলেন, বিষয়টি সামনে আসার পরই স্যালাইনটি খুলে নেওয়া হয়েছে আর ওই রোগীকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে । অন্যদিকে বিজেপি স্বাস্থ্য সেলের বক্তব্য, এটা তৃণমূলের আমলেই শুরু হয়েছে ৷ এর তদন্ত হওয়া উচিত, বাদ দেওয়া উচিত কন্ট্রাক্টরকে ।
এখনও আগের ঘটনার সমাধান হয়নি ৷ মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজের মাতৃমাতে মেয়াদ উত্তীর্ণ স্যালাইনের জেরে প্রসূতি মৃত্যুর ঘটনার তদন্ত এখনও চলছে । ওই ঘটনার জেরে প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান এবং মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ সুপারের ইতিমধ্যেই সাসপেনশন তুলে নেওয়া হয়েছে সরকারের তরফ থেকে । কাজে যোগ দিয়েছেন হাসপাতালের প্রাক্তন সুপার জয়ন্তকুমার রাউত । সেই ঘটনার বছরখানেক ঘুরতে না-ঘুরতেই ফের মেয়াদোত্তীর্ণ স্যালাইন দেওয়া হল মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজের এক রোগীকে, যা নিয়ে নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে ।
একাধিক শারীরিক সমস্যা নিয়ে মেদিনীপুর শহরের বিদ্যাসাগর পল্লির বাসিন্দা মানসী দে (62)-কে গত 5 জুন মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়েছিল । গতকাল হাসপাতালে মাকে দেখতে গিয়েই আঁতকে ওঠেন ছেলে বিশ্বজিৎ । তিনি বলেন, "মা বারবার বলছিল যে কোনও কারণ ছাড়াই খুব বুক ধড়ফড় করছে ।" এই ঘটনা খতিয়ে দেখতে গিয়ে দেখা যায় যে, তাঁর মাকে যে স্যালাইন দেওয়া হয়েছে, তার মেয়াদ পেরিয়ে গিয়েছে গত 26 মার্চ । এরই পাশাপাশি ওই রোগীকে সুগারের যে ওষুধ দেওয়া হয়েছে, তাও মেয়াদোত্তীর্ণ ৷
ক্ষুব্ধ বিশ্বজিৎ বলেন, "মায়ের শারীরিক বিভিন্ন সমস্যা ছিল এবং ভর্তি করা হয়েছিল মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে । কিন্তু গতকাল হঠাৎ তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হয় এবং মা বলে বুক খুব ধড়ফড় করছে । দেখা যায়, মাকে দেওয়া স্যালাইনের ডেট এক্সপায়ার হয়ে গিয়েছে ৷ গত মার্চ মাসে মেয়াদ পেরিয়ে যাওয়া সেই স্যালাইন এতক্ষণ ধরে চলেছে । এরপরই বিষয়টা নার্স দিদিমণিকে বলা হয় এবং হাসপাতালে সুপারকে লিখিতভাবে অভিযোগ জানানো হয় । তড়িঘড়ি এই ঘটনার পরেই আমার মাকে অন্য ওয়ার্ডে স্থানান্তরিত করা হয় ৷ এরপর নতুন করে চিকিৎসা শুরু হয় । জানি না কী চিকিৎসা হবে এখানে !"
এরপরই বিশ্বজিৎ গোটা বিষয়টি নিয়ে লিখিতভাবে অভিযোগ জানান সুপারকে ৷ অভিযোগ করার পরই তড়িঘড়ি হাসপাতালের তরফ থেকে রোগীর অবস্থা বেগতিক দেখে তাঁকে আইসিইউ-তে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ এরপর সেখানে নতুন করে চিকিৎসা শুরু হয় । এই ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে যে বারে বারে যেখানে একই কারণে প্রসূতির মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে, সেখানে হাসপাতালে কীভাবে আবারও রোগীর চিকিৎসায় সেই মেয়াদ উত্তীর্ণ স্যালাইন দেওয়া হচ্ছে ! এই ঘটনায় সংশ্লিষ্ট রোগী এবং রোগীর পরিবারের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে ৷
যদিও এই নিয়ে প্রশ্ন করা হলে পালটা যুক্তি দেখিয়েছেন মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজের সুপার ইন্দ্রনীল সেন । তিনি বকলমে ঘটনার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন ৷ তারপরই পালটা যুক্তি দিয়ে তিনি বলেন, "স্যালাইন চালানোর কিছুক্ষণের মধ্যেই ডিটেক্ট করা গিয়েছে এবং তা খুলে নেওয়া হয়েছে । এখন রোগী সুস্থ রয়েছেন ।"
যদিও এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ বিজেপি স্বাস্থ্য সেল । স্বাস্থ্য সেলের কর্মকর্তা পবিত্র সাউ বলেন, "এই ঘটনা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক । যার তদন্ত হওয়া উচিত । সেই সঙ্গে তিনি অভিযোগ করে বলেন, "এই স্যালাইন সেই তৃণমূলের আমলের । তৃণমূল আমলে যে কন্ট্রাক্টাররা এই টেন্ডার নিত, তারাই এই এক্সপায়ারি স্যালাইন এবং বিভিন্ন ওষুধপত্র স্টক করে রেখেছে ৷ তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত হওয়া উচিত ।"