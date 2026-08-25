দুর্গাপুর সিটি সেন্টারে সৌন্দর্যায়নের নামে অর্থ অপচয় ! ফোয়ারা মশার প্রজননক্ষেত্র
ইন্দোনেশিয়া-থাইল্যান্ডের আদলে গড়ে তোলা সুসজ্জিত মূর্তির মুখ-ঝর্না, রঙিন আলোর খেলা...সবকিছুই এখন অতীত ৷ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে তা আজ কদর্য ৷ বিশেষ প্রতিবেদন সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷
Published : August 25, 2026 at 8:32 PM IST
দুর্গাপুর, 25 অগস্ট: দুর্গাপুর শহরের প্রাণকেন্দ্র সিটি সেন্টার ৷ বিগত তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে সেখানে আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের (আড্ডা) উদ্যোগে এবং বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার আর্থিক সহায়তায় ব্যাপক সৌন্দর্যায়ন করা হয়েছিল ৷ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে আজ তা কদর্য রূপ নিয়েছে ৷ ইন্দোনেশিয়া ও থাইল্যান্ডের আদলে গড়ে তোলা সুসজ্জিত মূর্তির মুখ থেকে ঝর্না, রঙিন আলোর খেলা...সবকিছুই এখন অতীত ৷ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে শহর সাজানোর সেইসব উদ্যোগ আজ শুধুই স্মৃতি।
সিটি সেন্টারের বিভিন্ন মোড়ে বসানো ফোয়ারা ও সৌন্দর্যায়ন স্থাপনাগুলির নীচে দীর্ঘদিন ধরে জল জমে রয়েছে। স্থানগুলি পরিচ্ছন্ন করার কোনও স্থায়ী উদ্যোগ প্রশাসনের পক্ষ থেকে চোখে পড়েনি। বর্ষার মরশুমে জমে থাকা সেই জল এখন মশার লার্ভার আঁতুড়ঘর এবং ছোট মাছ ও ব্যাঙের নিরাপদ বাসস্থানে পরিণত হয়েছে । একদিকে যখন ডেঙ্গি ও ম্যালেরিয়া রোধে পুরসভা ও প্রশাসন সাধারণ মানুষকে কোথাও জল জমতে না-দেওয়ার বার্তা দিচ্ছে, ঠিক সেই সময় শহরের বুকেই সৌন্দর্যায়নের স্থাপনাগুলিতে চরম স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি হয়েছে ৷
পরিকল্পনাহীন কাজের অভিযোগ বিজেপির
- সিটি সেন্টারের সৌন্দর্যায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে সুর চড়িয়েছে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। এই প্রসঙ্গে দুর্গাপুর-পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘড়ুই বলেন, "আগের সরকারের সময়কালে বেশিরভাগ কাজ হয়েছে পরিকল্পনাহীনভাবে। শুধুমাত্র সিটি সেন্টারকে সামনে রেখে আড্ডার চেয়ারম্যান কবি দত্তরা উন্নয়নের নামে বিভিন্ন সংস্থার কাছ থেকে অর্থ নিয়ে সেই অর্থ নষ্ট করেছে। এগুলি পরিকল্পনা মাফিক হয়নি।"
- একই সুরে সমালোচনা করে বিজেপির পশ্চিম বর্ধমান জেলার মুখপাত্র সুমন্ত মণ্ডল বলেন, "মানুষ দুর্গাপুরের জল পাচ্ছিল না তীব্র গ্রীষ্মের সময়। আর সেই সময় কবিদের হোটেলের সামনে এইসব ফোয়ারা তৈরি হয়েছে। এগুলি উন্নয়ন নয়, নিজেদের ব্যবসায়িক জায়গাকে সাজিয়ে তোলা।"
স্থানীয় থেকে আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পরিষদ কর্তৃপক্ষের বক্তব্য
- দুর্গাপুরের স্থানীয় বাসিন্দারা অনেকেই চাইছেন, এই দুরাবস্থা কাটিয়ে আবার ঠিকঠাক করে দেওয়া হোক।
- যদিও এ বিষয়ে আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন পরিষদের এবং দুর্গাপুর নগর নিগমের অনেকের সঙ্গে কথা বলতে চাইলেও তারা বিষয়টি নিয়ে কিছুই বলতে চাননি। দুর্গাপুর নগর নিগমের আধিকারিকরা শুধু জানান, সরকারিভাবে তাঁরা সংবাদমাধ্যমের সামনে কিছু বলার অধিকারী নন। কিন্তু যেহেতু বিষয়টি ডেঙ্গির মতো রোগের জন্ম দিতে পারে তাই এই বিষয়টি নিয়ে তারা বিভাগীয় কর্তা ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে জমা জল নিষ্কাশনের চেষ্টা করবেন বলে জানিয়েছেন।
আড্ডার চেয়ারম্যান কবি দত্ত
আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান অ-রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব কবি দত্ত। তিনি একজন হোটেল ব্যবসায়ী। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমে কবি দত্তকে রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান করেন। পরে আজ থেকে সাত-আট বছর আগে তাঁকে আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের ডেপুটি চেয়ারম্যান করা হয়। সেই সময় আড্ডার চেয়ারম্যান ছিলেন তৎকালীন রানিগঞ্জের তৃণমূল বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁকে সরিয়ে কবি দত্তকে আড্ডার চেয়ারম্যান করা হয় 2024 সালের 20 জুন।
কবি দত্ত এরপর দুর্গাপুরের বেসরকারি বিভিন্ন শিল্প বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানকে ধরে তাদের সিএসআর প্রকল্পে দুর্গাপুরের সিটি সেন্টার-সহ বিভিন্ন এলাকার সৌন্দর্যায়ন প্রকল্পের কাজে হাত দেন। দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড এই সমস্ত দেশের রাস্তায় ঘাটে যে সমস্ত মূর্তি, মায়াবী আলোযুক্ত জলের ফোয়ারা বসানো থাকে সেই আদলে দুর্গাপুরের ডিভিসি মোড় থেকে সিটি সেন্টারের বিস্তীর্ণ এলাকায় তা বসানো হয়। কিন্তু তারপরেই 2026-এ কবি দত্ত তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্গাপুর পশ্চিম কেন্দ্রের প্রার্থী হয়ে পরাজিত হন।
কবি দত্তের কী বক্তব্য ?
তার আগেই অবশ্য তাঁকে নির্বাচনী নিয়ম অনুসারে আড্ডার চেয়ারম্যান পদ থেকে সরে দাঁড়াতে হয় ৷ সমস্ত কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। সেই সময় এই ডামাডোল পরিস্থিতি তৈরি হলে সেই সৌন্দর্যায়ন প্রকল্প এখন প্রশাসনের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ এই বিষয়ে কবি দত্তের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, "আমি শহরকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তোলার কাজ করছিলান ৷ কিন্তু সব কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। এগুলি দেখভালের দায়িত্ব নিয়েছিল বেসরকারি দু-একটি সংস্থা। তবে আমি শুধু নয়, সেই সময় দুর্গাপুর শহরকে সাজাতে অনেকেই উদ্যোগ নিয়েছিলেন ৷"
শহরের প্রাণকেন্দ্রে তৈরি হওয়া এই জলজট ও দুর্গন্ধময় পরিবেশ নিয়ে সাধারণ পথচারী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যেও অসন্তোষ তৈরি হচ্ছে। কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি এই পরিকাঠামো কি তবে শুধুই অপচয়ে পরিণত হবে ? নাকি দ্রুত নতুন প্রশাসনিক পদক্ষেপে শহরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে তোলা হবে এখন সেটাই দেখার।